Kostenlose Planungstools 2026

Nicht alle beliebten Terminplanungsprogramme sind kostenlos. Einige verlangen eine sofortige Bezahlung oder bieten nur eine kostenlose Testversion an, während du bei anderen die wichtigsten Planungsfunktionen mit gewissen Einschränkungen kostenlos nutzen kannst. In diesem Leitfaden erfährst du, welche Tools eine kostenlose Option bieten, welche Einschränkungen gelten und warum Doodle mit flexiblen Funktionen wie unbegrenzten Gruppenumfragen heraussticht.

Bei der Wahl des richtigen Planungstools musst du wissen, wer ein kostenloses Angebot hat und wer nur eine kostenlose Testversion oder einen kostenpflichtigen Zugang anbietet. Im Folgenden findest du einen umfassenden Vergleich beliebter Terminplaner für das Jahr 2026, einschließlich der Verfügbarkeit kostenloser Angebote und der wichtigsten Einschränkungen - damit du das richtige Angebot für deinen Arbeitsablauf auswählen kannst.

Warum die Verfügbarkeit eines kostenlosen Plans wichtig ist

Ein kostenloser Plan ist hilfreich, wenn du:

ohne Vorlaufkosten mit der Planung beginnen willst

Funktionen im Laufe der Zeit testen möchtest

einfache Arbeitsabläufe unterstützen willst, bevor du aufrüstest

Viele Tools bieten dir jedoch nur eine Testversion oder sind von Anfang an kostenpflichtig. Wenn du weißt, welche Tools in die einzelnen Kategorien fallen, kannst du dein Setup und dein Budget für 2026 besser planen.

Vergleich der Planungstools: kostenlose Pläne und Einschränkungen

Tool Kostenloser Plan? Einschränkungen des kostenlosen Plans Notizen Doodle ✔ sehr großzügig Unbegrenzte Gruppenumfragen, Buchungsseiten, Kalendersynchronisation, Erinnerungen Square Appointments ✔ Nur Solo, Zahlungsgebühren Kostenlos für 1 Benutzer Calendly ✔ Begrenzte Veranstaltungstypen Weniger Automatisierungen bei Free Setmore ✔ Begrenzte Benutzer Weniger erweiterte Workflows Cal.com ✔ Erweiterte Funktionen kostenpflichtig Für einige Funktionen sind Add-ons erforderlich YouCanBook.me ✔ Begrenzte Buchungen Branding und Funktionseinschränkungen SimplyBook.me ✔ Begrenzte Apps Paywalls für Funktionen Xoyondo ✔ Nur einfache Umfragen Keine vollständigen Buchungsseiten Appointlet ✔ Begrenzte Benutzer Einfache Automatisierungen CozyCal ✔ Begrenzte Ereignistypen Kostenpflichtige Upgrades verfügbar Framadate ✔ Sehr einfache Umfragen Keine Buchungsseiten HowBout.app ✔ Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten Einfache Terminplanung Jotform (Buchungen) ✔ Formularbasierter Arbeitsablauf Kein vollständiger Planer Koalendar ✔ Funktionsbeschränkungen Erweiterte Funktionen kostenpflichtig Kozalendar ✔ Funktionsbeschränkungen Grundlegende Funktionen NeedToMeet.com ✔ Sehr einfach Nur Umfrage-Stil When2meet ✔ Einfache Raster Kein Buchungslink WhenAvailable ✔ Einfache Umfragen Keine Buchungsfunktionen WhenDoWeMeet ✔ Nur Umfragen Keine Buchungsfunktionen Zcal ✔ Grundlegende Funktionen Viele Einschränkungen Zoho Bookings ✔* Eingeschränkte Funktionen Kostenlose Option mit Einschränkungen Acuity Scheduling ❌ Nur Testversion Kein kostenloser Plan Chili Piper ❌ Nur kostenpflichtig Fokus auf Unternehmen HubSpot Meetings ❌ Nur innerhalb des kostenpflichtigen CRM Kein eigenständiger kostenloser Plan Microsoft Buchungen ❌ M365 nur kostenpflichtig Kein eigenständiger kostenloser Plan OnceHub (ScheduleOnce) ❌ Testversion verfügbar Kein kostenloser Plan SavvyCal ❌ Nur kostenpflichtig Kein kostenloser Plan TimeTrade ❌ Nur kostenpflichtig Kein kostenloser Plan

Warum Doodle heraussticht

Unter den Tools, die einen kostenlosen Plan anbieten, sticht Doodle hervor, weil es unterstützt:

✔ Unbegrenzte Gruppenumfragen ✔ Flexible Buchungsseiten ✔ Kalendersynchronisation und Erinnerungen ✔ Weniger restriktive Beschränkungen im Vergleich zu vielen Alternativen

Während viele Konkurrenten in ihren kostenlosen Plänen Veranstaltungstypen, Nutzer/innen oder Buchungen einschränken, macht Doodle sowohl die individuelle Planung als auch die Gruppenkoordination ohne große Einschränkungen zugänglich.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem kostenlosen Plan und einer kostenlosen Testversion?

Ein kostenloser Plan erlaubt die fortlaufende Nutzung ohne Kosten mit bestimmten Einschränkungen. Eine kostenlose Testversion bietet einen zeitlich begrenzten Zugang, bevor eine Zahlung erforderlich ist.

Sind kostenlose Planungstools für die geschäftliche Nutzung ausreichend?

Für viele Einzelunternehmer und kleine Teams: ja. Wenn die Komplexität zunimmt, kann ein Upgrade erforderlich sein.

Warum gibt es bei manchen Tools keine kostenlose Version?

Unternehmenstaugliche Tools sind oft auf kostenpflichtige Abonnements angewiesen, um erweiterte Workflows und Integrationen zu unterstützen.

Kann ich kostenlos anfangen und später upgraden?

Ja. Die meisten Tools mit einem kostenlosen Plan erlauben dir ein Upgrade, wenn du mehr Funktionen brauchst.

