Doodle erstellen

Terminplanung

Kostenlose Planungstools 2026

Lesezeit: 3 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 27. Feb. 2026

A top view of a person working on their laptop.

Sprachoptionen

endefresit

Inhaltsübersicht

    Nicht alle beliebten Terminplanungsprogramme sind kostenlos. Einige verlangen eine sofortige Bezahlung oder bieten nur eine kostenlose Testversion an, während du bei anderen die wichtigsten Planungsfunktionen mit gewissen Einschränkungen kostenlos nutzen kannst. In diesem Leitfaden erfährst du, welche Tools eine kostenlose Option bieten, welche Einschränkungen gelten und warum Doodle mit flexiblen Funktionen wie unbegrenzten Gruppenumfragen heraussticht.

    Bei der Wahl des richtigen Planungstools musst du wissen, wer ein kostenloses Angebot hat und wer nur eine kostenlose Testversion oder einen kostenpflichtigen Zugang anbietet. Im Folgenden findest du einen umfassenden Vergleich beliebter Terminplaner für das Jahr 2026, einschließlich der Verfügbarkeit kostenloser Angebote und der wichtigsten Einschränkungen - damit du das richtige Angebot für deinen Arbeitsablauf auswählen kannst.

    Warum die Verfügbarkeit eines kostenlosen Plans wichtig ist

    Ein kostenloser Plan ist hilfreich, wenn du:

    • ohne Vorlaufkosten mit der Planung beginnen willst

    • Funktionen im Laufe der Zeit testen möchtest

    • einfache Arbeitsabläufe unterstützen willst, bevor du aufrüstest

    Viele Tools bieten dir jedoch nur eine Testversion oder sind von Anfang an kostenpflichtig. Wenn du weißt, welche Tools in die einzelnen Kategorien fallen, kannst du dein Setup und dein Budget für 2026 besser planen.

    Vergleich der Planungstools: kostenlose Pläne und Einschränkungen

    Tool

    Kostenloser Plan?

    Einschränkungen des kostenlosen Plans

    Notizen

    Doodle

    sehr großzügig

    Unbegrenzte Gruppenumfragen, Buchungsseiten, Kalendersynchronisation, Erinnerungen

    Square Appointments

    Nur Solo, Zahlungsgebühren

    Kostenlos für 1 Benutzer

    Calendly

    Begrenzte Veranstaltungstypen

    Weniger Automatisierungen bei Free

    Setmore

    Begrenzte Benutzer

    Weniger erweiterte Workflows

    Cal.com

    Erweiterte Funktionen kostenpflichtig

    Für einige Funktionen sind Add-ons erforderlich

    YouCanBook.me

    Begrenzte Buchungen

    Branding und Funktionseinschränkungen

    SimplyBook.me

    Begrenzte Apps

    Paywalls für Funktionen

    Xoyondo

    Nur einfache Umfragen

    Keine vollständigen Buchungsseiten

    Appointlet

    Begrenzte Benutzer

    Einfache Automatisierungen

    CozyCal

    Begrenzte Ereignistypen

    Kostenpflichtige Upgrades verfügbar

    Framadate

    Sehr einfache Umfragen

    Keine Buchungsseiten

    HowBout.app

    Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

    Einfache Terminplanung

    Jotform (Buchungen)

    Formularbasierter Arbeitsablauf

    Kein vollständiger Planer

    Koalendar

    Funktionsbeschränkungen

    Erweiterte Funktionen kostenpflichtig

    Kozalendar

    Funktionsbeschränkungen

    Grundlegende Funktionen

    NeedToMeet.com

    Sehr einfach

    Nur Umfrage-Stil

    When2meet

    Einfache Raster

    Kein Buchungslink

    WhenAvailable

    Einfache Umfragen

    Keine Buchungsfunktionen

    WhenDoWeMeet

    Nur Umfragen

    Keine Buchungsfunktionen

    Zcal

    Grundlegende Funktionen

    Viele Einschränkungen

    Zoho Bookings

    ✔*

    Eingeschränkte Funktionen

    Kostenlose Option mit Einschränkungen

    Acuity Scheduling

    Nur Testversion

    Kein kostenloser Plan

    Chili Piper

    Nur kostenpflichtig

    Fokus auf Unternehmen

    HubSpot Meetings

    Nur innerhalb des kostenpflichtigen CRM

    Kein eigenständiger kostenloser Plan

    Microsoft Buchungen

    M365 nur kostenpflichtig

    Kein eigenständiger kostenloser Plan

    OnceHub (ScheduleOnce)

    Testversion verfügbar

    Kein kostenloser Plan

    SavvyCal

    Nur kostenpflichtig

    Kein kostenloser Plan

    TimeTrade

    Nur kostenpflichtig

    Kein kostenloser Plan

    Warum Doodle heraussticht

    Unter den Tools, die einen kostenlosen Plan anbieten, sticht Doodle hervor, weil es unterstützt:

    ✔ Unbegrenzte Gruppenumfragen ✔ Flexible Buchungsseiten ✔ Kalendersynchronisation und Erinnerungen ✔ Weniger restriktive Beschränkungen im Vergleich zu vielen Alternativen

    Während viele Konkurrenten in ihren kostenlosen Plänen Veranstaltungstypen, Nutzer/innen oder Buchungen einschränken, macht Doodle sowohl die individuelle Planung als auch die Gruppenkoordination ohne große Einschränkungen zugänglich.

    Häufig gestellte Fragen

    Was ist der Unterschied zwischen einem kostenlosen Plan und einer kostenlosen Testversion?

    Ein kostenloser Plan erlaubt die fortlaufende Nutzung ohne Kosten mit bestimmten Einschränkungen. Eine kostenlose Testversion bietet einen zeitlich begrenzten Zugang, bevor eine Zahlung erforderlich ist.

    Sind kostenlose Planungstools für die geschäftliche Nutzung ausreichend?

    Für viele Einzelunternehmer und kleine Teams: ja. Wenn die Komplexität zunimmt, kann ein Upgrade erforderlich sein.

    Warum gibt es bei manchen Tools keine kostenlose Version?

    Unternehmenstaugliche Tools sind oft auf kostenpflichtige Abonnements angewiesen, um erweiterte Workflows und Integrationen zu unterstützen.

    Kann ich kostenlos anfangen und später upgraden?

    Ja. Die meisten Tools mit einem kostenlosen Plan erlauben dir ein Upgrade, wenn du mehr Funktionen brauchst.

    Starte mit Doodle und vereinfache die Terminplanung im Jahr 2026

    Wenn du ein Planungstool mit einem flexiblen, kostenlosen Plan und starken Funktionen zur Gruppenkoordination suchst, bietet Doodle einen praktischen Ausgangspunkt. Du kannst kostenlos beginnen und je nach Bedarf aufrüsten - ohne die Plattform zu wechseln.

    Beginne mit Doodle und mache die Terminplanung im Jahr 2026 einfacher.

    Keine Kreditkarte erforderlich

    Ähnlicher Artikel

    Terminplanung

    Die 5 besten HIPAA-konformen Planungstools im Jahr 2026

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen
    Confident professional standing with folded arms.

    Terminplanung

    So wechselst du in weniger als 10 Minuten von Calendly zu Doodle

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen

    Terminplanung

    Eltern-Lehrer-Konferenzen planen mit Doodle-Gruppenumfragen

    Geschrieben von Limara Schellenberg

    Artikel lesen

    Löse das Terminplanungsrätsel mit Doodle