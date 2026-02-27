Kostenlose Planungstools 2026

Nicht alle beliebten Terminplanungsprogramme sind kostenlos. Einige verlangen eine sofortige Bezahlung oder bieten nur eine kostenlose Testversion an, während du bei anderen die wichtigsten Planungsfunktionen mit gewissen Einschränkungen kostenlos nutzen kannst. In diesem Leitfaden erfährst du, welche Tools eine kostenlose Option bieten, welche Einschränkungen gelten und warum Doodle mit flexiblen Funktionen wie unbegrenzten Gruppenumfragen heraussticht.
Bei der Wahl des richtigen Planungstools musst du wissen, wer ein kostenloses Angebot hat und wer nur eine kostenlose Testversion oder einen kostenpflichtigen Zugang anbietet. Im Folgenden findest du einen umfassenden Vergleich beliebter Terminplaner für das Jahr 2026, einschließlich der Verfügbarkeit kostenloser Angebote und der wichtigsten Einschränkungen - damit du das richtige Angebot für deinen Arbeitsablauf auswählen kannst.
Warum die Verfügbarkeit eines kostenlosen Plans wichtig ist
Ein kostenloser Plan ist hilfreich, wenn du:
ohne Vorlaufkosten mit der Planung beginnen willst
Funktionen im Laufe der Zeit testen möchtest
einfache Arbeitsabläufe unterstützen willst, bevor du aufrüstest
Viele Tools bieten dir jedoch nur eine Testversion oder sind von Anfang an kostenpflichtig. Wenn du weißt, welche Tools in die einzelnen Kategorien fallen, kannst du dein Setup und dein Budget für 2026 besser planen.
Vergleich der Planungstools: kostenlose Pläne und Einschränkungen
Tool
Kostenloser Plan?
Einschränkungen des kostenlosen Plans
Notizen
Doodle
✔
sehr großzügig
Unbegrenzte Gruppenumfragen, Buchungsseiten, Kalendersynchronisation, Erinnerungen
Square Appointments
✔
Nur Solo, Zahlungsgebühren
Kostenlos für 1 Benutzer
Calendly
✔
Begrenzte Veranstaltungstypen
Weniger Automatisierungen bei Free
Setmore
✔
Begrenzte Benutzer
Weniger erweiterte Workflows
Cal.com
✔
Erweiterte Funktionen kostenpflichtig
Für einige Funktionen sind Add-ons erforderlich
YouCanBook.me
✔
Begrenzte Buchungen
Branding und Funktionseinschränkungen
SimplyBook.me
✔
Begrenzte Apps
Paywalls für Funktionen
Xoyondo
✔
Nur einfache Umfragen
Keine vollständigen Buchungsseiten
Appointlet
✔
Begrenzte Benutzer
Einfache Automatisierungen
CozyCal
✔
Begrenzte Ereignistypen
Kostenpflichtige Upgrades verfügbar
Framadate
✔
Sehr einfache Umfragen
Keine Buchungsseiten
HowBout.app
✔
Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Einfache Terminplanung
Jotform (Buchungen)
✔
Formularbasierter Arbeitsablauf
Kein vollständiger Planer
Koalendar
✔
Funktionsbeschränkungen
Erweiterte Funktionen kostenpflichtig
Kozalendar
✔
Funktionsbeschränkungen
Grundlegende Funktionen
NeedToMeet.com
✔
Sehr einfach
Nur Umfrage-Stil
When2meet
✔
Einfache Raster
Kein Buchungslink
WhenAvailable
✔
Einfache Umfragen
Keine Buchungsfunktionen
WhenDoWeMeet
✔
Nur Umfragen
Keine Buchungsfunktionen
Zcal
✔
Grundlegende Funktionen
Viele Einschränkungen
Zoho Bookings
✔*
Eingeschränkte Funktionen
Kostenlose Option mit Einschränkungen
Acuity Scheduling
❌
Nur Testversion
Kein kostenloser Plan
Chili Piper
❌
Nur kostenpflichtig
Fokus auf Unternehmen
HubSpot Meetings
❌
Nur innerhalb des kostenpflichtigen CRM
Kein eigenständiger kostenloser Plan
Microsoft Buchungen
❌
M365 nur kostenpflichtig
Kein eigenständiger kostenloser Plan
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Testversion verfügbar
Kein kostenloser Plan
SavvyCal
❌
Nur kostenpflichtig
Kein kostenloser Plan
TimeTrade
❌
Nur kostenpflichtig
Kein kostenloser Plan
Warum Doodle heraussticht
Unter den Tools, die einen kostenlosen Plan anbieten, sticht Doodle hervor, weil es unterstützt:
✔ Unbegrenzte Gruppenumfragen ✔ Flexible Buchungsseiten ✔ Kalendersynchronisation und Erinnerungen ✔ Weniger restriktive Beschränkungen im Vergleich zu vielen Alternativen
Während viele Konkurrenten in ihren kostenlosen Plänen Veranstaltungstypen, Nutzer/innen oder Buchungen einschränken, macht Doodle sowohl die individuelle Planung als auch die Gruppenkoordination ohne große Einschränkungen zugänglich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem kostenlosen Plan und einer kostenlosen Testversion?
Ein kostenloser Plan erlaubt die fortlaufende Nutzung ohne Kosten mit bestimmten Einschränkungen. Eine kostenlose Testversion bietet einen zeitlich begrenzten Zugang, bevor eine Zahlung erforderlich ist.
Sind kostenlose Planungstools für die geschäftliche Nutzung ausreichend?
Für viele Einzelunternehmer und kleine Teams: ja. Wenn die Komplexität zunimmt, kann ein Upgrade erforderlich sein.
Warum gibt es bei manchen Tools keine kostenlose Version?
Unternehmenstaugliche Tools sind oft auf kostenpflichtige Abonnements angewiesen, um erweiterte Workflows und Integrationen zu unterstützen.
Kann ich kostenlos anfangen und später upgraden?
Ja. Die meisten Tools mit einem kostenlosen Plan erlauben dir ein Upgrade, wenn du mehr Funktionen brauchst.
Starte mit Doodle und vereinfache die Terminplanung im Jahr 2026
Wenn du ein Planungstool mit einem flexiblen, kostenlosen Plan und starken Funktionen zur Gruppenkoordination suchst, bietet Doodle einen praktischen Ausgangspunkt. Du kannst kostenlos beginnen und je nach Bedarf aufrüsten - ohne die Plattform zu wechseln.
Beginne mit Doodle und mache die Terminplanung im Jahr 2026 einfacher.