Herramientas de programación gratuitas 2026

    No todas las herramientas de programación populares ofrecen un plan gratuito. Algunas exigen un pago inmediato o sólo ofrecen una prueba gratuita, mientras que otras te permiten utilizar las principales funciones de programación sin coste alguno, con ciertos límites. Esta guía muestra qué herramientas incluyen una opción gratuita, qué restricciones se aplican, y por qué Doodle destaca con funciones flexibles como los sondeos de grupo ilimitados.

    Elegir la herramienta de programación adecuada significa comprender quién ofrece un plan gratuito y quién sólo proporciona una prueba gratuita o acceso de pago. A continuación encontrarás una amplia comparación de las herramientas de programación más populares para 2026, incluyendo la disponibilidad del plan gratuito y las principales limitaciones, para que puedas elegir la más adecuada para tu flujo de trabajo.

    Por qué es importante la disponibilidad del plan gratuito

    Un plan gratuito es útil si quieres

    • Empezar a programar sin costes iniciales

    • Probar las funciones con el tiempo

    • Admitir flujos de trabajo sencillos antes de actualizar

    Pero muchas herramientas sólo te ofrecen una versión de prueba o exigen un pago desde el principio. Saber qué herramientas entran en cada categoría te ayuda a planificar tu configuración y tu presupuesto para 2026.

    Comparación de herramientas de programación: planes gratuitos y limitaciones

    Herramienta

    ¿Plan gratuito?

    Limitaciones del plan gratuito

    Notas

    Doodle

    muy generoso

    Encuestas de grupo ilimitadas, páginas de reservas, sincronización de calendarios, recordatorios

    Square Citas

    Sólo en solitario, cuotas de pago

    Gratis para 1 usuario

    Calendly

    Tipos de eventos limitados

    Menos automatizaciones en la versión gratuita

    Setmore

    Usuarios limitados

    Menos flujos de trabajo avanzados

    Cal.com

    Funciones avanzadas de pago

    Se necesitan complementos para algunas funciones

    YouCanBook.me

    Reservas limitadas

    Restricciones de marca y funciones

    SimplyBook.me

    Aplicaciones limitadas

    Funciones de pago

    Xoyondo

    Sólo encuestas básicas

    No páginas de reservas completas

    Appointlet

    Usuarios limitados

    Automatizaciones básicas

    CozyCal

    Tipos de eventos limitados

    Actualizaciones de pago disponibles

    Framadate

    Encuestas muy básicas

    Sin páginas de reservas

    HowBout.app

    Personalización limitada

    Programación sencilla

    Jotform (Reservas)

    Flujo de trabajo basado en formularios

    No es un planificador completo

    Koalendar

    Limitación de funciones

    Funciones avanzadas de pago

    Kozalendar

    Límites de funciones

    Funciones básicas

    NeedToMeet.com

    Muy sencillo

    Sólo estilo encuesta

    When2meet

    Rejillas básicas

    Sin enlace de reserva

    CuandoDisponible

    Encuestas sencillas

    Sin funciones de reserva

    CuándoNosVemos

    Sólo encuestas

    Sin funciones de reserva

    Zcal

    Funciones básicas

    Muchos límites

    Zoho Reservas

    ✔*

    Funciones limitadas

    Opción gratuita con restricciones

    Acuity Programación

    Sólo de prueba

    Sin plan gratuito

    Chili Piper

    Sólo de pago

    Enfoque empresarial

    Reuniones HubSpot

    Sólo dentro de CRM de pago

    Sin plan independiente gratuito

    Microsoft Reservas

    Sólo dentro de M365 de pago

    Sin plan gratuito independiente

    OnceHub (ScheduleOnce)

    Prueba disponible

    Sin plan gratuito

    SavvyCal

    Sólo de pago

    No hay plan gratuito

    TimeTrade

    Sólo de pago

    Sin plan gratuito

    Por qué destaca Doodle

    Entre las herramientas que ofrecen un plan gratuito, Doodle destaca porque admite:

    ✔ Encuestas de grupo ilimitadas ✔ Páginas de reservas flexibles ✔ Sincronización de calendarios y recordatorios ✔ Menos límites restrictivos en comparación con muchas alternativas

    Mientras que muchos competidores restringen los tipos de eventos, los usuarios o las reservas en sus planes gratuitos, Doodle hace accesible tanto la programación individual como la coordinación de grupos sin grandes limitaciones.

    Preguntas más frecuentes

    ¿Cuál es la diferencia entre un plan gratuito y una prueba gratuita?

    Un plan gratuito permite un uso continuado sin coste alguno, con ciertos límites. Una prueba gratuita proporciona acceso temporal antes de que sea necesario pagar.

    ¿Son suficientes las herramientas de planificación gratuitas para el uso empresarial?

    Para muchos profesionales en solitario y equipos pequeños, sí. A medida que aumenta la complejidad, puede ser necesaria una actualización.

    ¿Por qué algunas herramientas no ofrecen un plan gratuito?

    Las herramientas orientadas a la empresa suelen depender de suscripciones de pago para soportar flujos de trabajo avanzados e integraciones.

    ¿Puedo empezar gratis y ampliarlo más tarde?

    Sí. La mayoría de las herramientas con un plan gratuito te permiten ampliarlo cuando necesites más funciones.

    Empieza con Doodle y simplifica la programación en 2026

    Si buscas una herramienta de programación con un plan gratuito flexible y potentes funciones de coordinación de grupos, Doodle es un punto de partida práctico. Puedes empezar sin coste alguno y actualizarte a medida que evolucionen tus necesidades, sin cambiar de plataforma.

    Empieza con Doodle y simplifica la programación en 2026.

