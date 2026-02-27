Herramientas de programación gratuitas 2026

No todas las herramientas de programación populares ofrecen un plan gratuito. Algunas exigen un pago inmediato o sólo ofrecen una prueba gratuita, mientras que otras te permiten utilizar las principales funciones de programación sin coste alguno, con ciertos límites. Esta guía muestra qué herramientas incluyen una opción gratuita, qué restricciones se aplican, y por qué Doodle destaca con funciones flexibles como los sondeos de grupo ilimitados.
Elegir la herramienta de programación adecuada significa comprender quién ofrece un plan gratuito y quién sólo proporciona una prueba gratuita o acceso de pago. A continuación encontrarás una amplia comparación de las herramientas de programación más populares para 2026, incluyendo la disponibilidad del plan gratuito y las principales limitaciones, para que puedas elegir la más adecuada para tu flujo de trabajo.
Por qué es importante la disponibilidad del plan gratuito
Un plan gratuito es útil si quieres
Empezar a programar sin costes iniciales
Probar las funciones con el tiempo
Admitir flujos de trabajo sencillos antes de actualizar
Pero muchas herramientas sólo te ofrecen una versión de prueba o exigen un pago desde el principio. Saber qué herramientas entran en cada categoría te ayuda a planificar tu configuración y tu presupuesto para 2026.
Comparación de herramientas de programación: planes gratuitos y limitaciones
Herramienta
¿Plan gratuito?
Limitaciones del plan gratuito
Notas
Doodle
✔
muy generoso
Encuestas de grupo ilimitadas, páginas de reservas, sincronización de calendarios, recordatorios
Square Citas
✔
Sólo en solitario, cuotas de pago
Gratis para 1 usuario
Calendly
✔
Tipos de eventos limitados
Menos automatizaciones en la versión gratuita
Setmore
✔
Usuarios limitados
Menos flujos de trabajo avanzados
Cal.com
✔
Funciones avanzadas de pago
Se necesitan complementos para algunas funciones
YouCanBook.me
✔
Reservas limitadas
Restricciones de marca y funciones
SimplyBook.me
✔
Aplicaciones limitadas
Funciones de pago
Xoyondo
✔
Sólo encuestas básicas
No páginas de reservas completas
Appointlet
✔
Usuarios limitados
Automatizaciones básicas
CozyCal
✔
Tipos de eventos limitados
Actualizaciones de pago disponibles
Framadate
✔
Encuestas muy básicas
Sin páginas de reservas
HowBout.app
✔
Personalización limitada
Programación sencilla
Jotform (Reservas)
✔
Flujo de trabajo basado en formularios
No es un planificador completo
Koalendar
✔
Limitación de funciones
Funciones avanzadas de pago
Kozalendar
✔
Límites de funciones
Funciones básicas
NeedToMeet.com
✔
Muy sencillo
Sólo estilo encuesta
When2meet
✔
Rejillas básicas
Sin enlace de reserva
CuandoDisponible
✔
Encuestas sencillas
Sin funciones de reserva
CuándoNosVemos
✔
Sólo encuestas
Sin funciones de reserva
Zcal
✔
Funciones básicas
Muchos límites
Zoho Reservas
✔*
Funciones limitadas
Opción gratuita con restricciones
Acuity Programación
❌
Sólo de prueba
Sin plan gratuito
Chili Piper
❌
Sólo de pago
Enfoque empresarial
Reuniones HubSpot
❌
Sólo dentro de CRM de pago
Sin plan independiente gratuito
Microsoft Reservas
❌
Sólo dentro de M365 de pago
Sin plan gratuito independiente
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Prueba disponible
Sin plan gratuito
SavvyCal
❌
Sólo de pago
No hay plan gratuito
TimeTrade
❌
Sólo de pago
Sin plan gratuito
Por qué destaca Doodle
Entre las herramientas que ofrecen un plan gratuito, Doodle destaca porque admite:
✔ Encuestas de grupo ilimitadas ✔ Páginas de reservas flexibles ✔ Sincronización de calendarios y recordatorios ✔ Menos límites restrictivos en comparación con muchas alternativas
Mientras que muchos competidores restringen los tipos de eventos, los usuarios o las reservas en sus planes gratuitos, Doodle hace accesible tanto la programación individual como la coordinación de grupos sin grandes limitaciones.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un plan gratuito y una prueba gratuita?
Un plan gratuito permite un uso continuado sin coste alguno, con ciertos límites. Una prueba gratuita proporciona acceso temporal antes de que sea necesario pagar.
¿Son suficientes las herramientas de planificación gratuitas para el uso empresarial?
Para muchos profesionales en solitario y equipos pequeños, sí. A medida que aumenta la complejidad, puede ser necesaria una actualización.
¿Por qué algunas herramientas no ofrecen un plan gratuito?
Las herramientas orientadas a la empresa suelen depender de suscripciones de pago para soportar flujos de trabajo avanzados e integraciones.
¿Puedo empezar gratis y ampliarlo más tarde?
Sí. La mayoría de las herramientas con un plan gratuito te permiten ampliarlo cuando necesites más funciones.
Empieza con Doodle y simplifica la programación en 2026
Si buscas una herramienta de programación con un plan gratuito flexible y potentes funciones de coordinación de grupos, Doodle es un punto de partida práctico. Puedes empezar sin coste alguno y actualizarte a medida que evolucionen tus necesidades, sin cambiar de plataforma.
Empieza con Doodle y simplifica la programación en 2026.
Planificación
Las 5 mejores herramientas de programación que cumplen la HIPAA en 2026Leer el artículo
Planificación