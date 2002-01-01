Ferramentas de agendamento gratuitas 2026

Nem todas as ferramentas de agendamento populares oferecem um plano gratuito. Algumas exigem pagamento imediato ou oferecem apenas uma avaliação gratuita, enquanto outras permitem que você use os principais recursos de agendamento sem custo, com certos limites. Este guia mostra quais ferramentas incluem uma opção gratuita, quais restrições se aplicam e por que o Doodle se destaca com recursos flexíveis, como enquetes de grupo ilimitadas.
Para escolher a ferramenta de agendamento certa, você precisa saber quem oferece um plano gratuito e quem oferece apenas uma avaliação gratuita ou acesso pago. Abaixo, você encontrará uma grande comparação de ferramentas de agendamento populares para 2026, incluindo a disponibilidade do plano gratuito e as principais limitações, para que você possa escolher a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho.
Por que a disponibilidade do plano gratuito é importante
Um plano gratuito é útil se você quiser:
Iniciar o agendamento sem custos iniciais
Testar recursos ao longo do tempo
Dar suporte a fluxos de trabalho simples antes de fazer o upgrade
Mas muitas ferramentas oferecem a você apenas uma avaliação ou exigem pagamento desde o início. Saber quais ferramentas se enquadram em cada categoria ajuda você a planejar sua configuração e seu orçamento para 2026.
Comparação de ferramentas de agendamento: planos gratuitos e limitações
Ferramenta
Plano gratuito?
Limitações do plano gratuito
Anotações
Doodle
✔
muito generoso
Enquetes de grupo ilimitadas, páginas de reserva, sincronização de calendário, lembretes
Square Appointments
✔
Somente para usuários individuais, taxas de pagamento
Gratuito para 1 usuário
Calendly
✔
Tipos de eventos limitados
Menos automações gratuitas
Setmore
✔
Usuários limitados
Menos fluxos de trabalho avançados
Cal.com
✔
Recursos avançados pagos
São necessários add-ons para alguns recursos
YouCanBook.me
✔
Reservas limitadas
Restrições de marca e recursos
SimplyBook.me
✔
Aplicativos limitados
Recurso paywalls
Xoyondo
✔
Somente enquetes básicas
Não são páginas de reserva completas
Appointlet
✔
Usuários limitados
Automações básicas
CozyCal
✔
Tipos de eventos limitados
Atualizações pagas disponíveis
Framadate
✔
Enquetes muito básicas
Sem páginas de reserva
HowBout.app
✔
Personalização limitada
Agendamento simples
Jotform (Reservas)
✔
Fluxo de trabalho baseado em formulários
Não é um agendador completo
Koalendar
✔
Limites de recursos
Recursos avançados pagos
Kozalendar
✔
Limites de recursos
Recursos básicos
NeedToMeet.com
✔
Muito simples
Somente estilo de enquete
When2meet
✔
Grades básicas
Sem link de reserva
WhenAvailable
✔
Enquetes simples
Sem recursos de reserva
Quando nos encontrarmos
✔
Somente enquetes
Sem recursos de reserva
Zcal
✔
Recursos básicos
Muitos limites
Zoho Bookings
✔*
Recursos limitados
Opção gratuita com restrições
Agendamento da Acuity
❌
Somente teste
Sem plano gratuito
Chili Piper
❌
Somente pago
Foco empresarial
HubSpot Meetings
❌
Somente dentro do CRM pago
Não há plano gratuito autônomo
Microsoft Bookings
❌
Somente no M365 pago
Nenhum plano autônomo gratuito
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Teste disponível
Não há plano gratuito
SavvyCal
❌
Somente pago
Não há plano gratuito
TimeTrade
❌
Pago apenas
Sem plano gratuito
Por que o Doodle se destaca
Entre as ferramentas que oferecem um plano gratuito, o Doodle se destaca por oferecer suporte a:
✔ Enquetes de grupo ilimitadas ✔ Páginas de agendamento flexíveis ✔ Sincronização de calendário e lembretes ✔ Menos limites restritivos em comparação com muitas alternativas
Enquanto muitos concorrentes restringem tipos de eventos, usuários ou reservas em seus planos gratuitos, o Doodle torna o agendamento individual e a coordenação de grupos acessíveis sem grandes limitações.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um plano gratuito e uma avaliação gratuita?
Um plano gratuito permite o uso contínuo sem custo, com certos limites. Uma avaliação gratuita oferece acesso temporário antes que você precise pagar.
As ferramentas de agendamento gratuitas são suficientes para uso comercial?
Para muitos profissionais individuais e pequenas equipes, sim. À medida que a complexidade aumenta, pode ser necessário fazer um upgrade.
Por que algumas ferramentas não oferecem um plano gratuito?
As ferramentas voltadas para a empresa geralmente dependem de assinaturas pagas para oferecer suporte a integrações e fluxos de trabalho avançados.
Posso começar gratuitamente e fazer o upgrade depois?
Sim. A maioria das ferramentas com um plano gratuito permite que você faça upgrade quando precisar de mais recursos.
Comece com o Doodle e simplifique o agendamento em 2026
Se você está procurando uma ferramenta de agendamento com um plano gratuito flexível e fortes recursos de coordenação de grupo, o Doodle oferece um ponto de partida prático. Você pode começar sem nenhum custo e fazer upgrade à medida que suas necessidades evoluírem - sem trocar de plataforma.
Comece com o Doodle e torne o agendamento mais simples para você em 2026.
