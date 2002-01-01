Criar um Doodle

Agendamento

Ferramentas de agendamento gratuitas 2026

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 27 de fev. de 2026

A top view of a person working on their laptop.

Language options

endefresit

Table of Contents

    Nem todas as ferramentas de agendamento populares oferecem um plano gratuito. Algumas exigem pagamento imediato ou oferecem apenas uma avaliação gratuita, enquanto outras permitem que você use os principais recursos de agendamento sem custo, com certos limites. Este guia mostra quais ferramentas incluem uma opção gratuita, quais restrições se aplicam e por que o Doodle se destaca com recursos flexíveis, como enquetes de grupo ilimitadas.

    Para escolher a ferramenta de agendamento certa, você precisa saber quem oferece um plano gratuito e quem oferece apenas uma avaliação gratuita ou acesso pago. Abaixo, você encontrará uma grande comparação de ferramentas de agendamento populares para 2026, incluindo a disponibilidade do plano gratuito e as principais limitações, para que você possa escolher a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho.

    Por que a disponibilidade do plano gratuito é importante

    Um plano gratuito é útil se você quiser:

    • Iniciar o agendamento sem custos iniciais

    • Testar recursos ao longo do tempo

    • Dar suporte a fluxos de trabalho simples antes de fazer o upgrade

    Mas muitas ferramentas oferecem a você apenas uma avaliação ou exigem pagamento desde o início. Saber quais ferramentas se enquadram em cada categoria ajuda você a planejar sua configuração e seu orçamento para 2026.

    Comparação de ferramentas de agendamento: planos gratuitos e limitações

    Ferramenta

    Plano gratuito?

    Limitações do plano gratuito

    Anotações

    Doodle

    muito generoso

    Enquetes de grupo ilimitadas, páginas de reserva, sincronização de calendário, lembretes

    Square Appointments

    Somente para usuários individuais, taxas de pagamento

    Gratuito para 1 usuário

    Calendly

    Tipos de eventos limitados

    Menos automações gratuitas

    Setmore

    Usuários limitados

    Menos fluxos de trabalho avançados

    Cal.com

    Recursos avançados pagos

    São necessários add-ons para alguns recursos

    YouCanBook.me

    Reservas limitadas

    Restrições de marca e recursos

    SimplyBook.me

    Aplicativos limitados

    Recurso paywalls

    Xoyondo

    Somente enquetes básicas

    Não são páginas de reserva completas

    Appointlet

    Usuários limitados

    Automações básicas

    CozyCal

    Tipos de eventos limitados

    Atualizações pagas disponíveis

    Framadate

    Enquetes muito básicas

    Sem páginas de reserva

    HowBout.app

    Personalização limitada

    Agendamento simples

    Jotform (Reservas)

    Fluxo de trabalho baseado em formulários

    Não é um agendador completo

    Koalendar

    Limites de recursos

    Recursos avançados pagos

    Kozalendar

    Limites de recursos

    Recursos básicos

    NeedToMeet.com

    Muito simples

    Somente estilo de enquete

    When2meet

    Grades básicas

    Sem link de reserva

    WhenAvailable

    Enquetes simples

    Sem recursos de reserva

    Quando nos encontrarmos

    Somente enquetes

    Sem recursos de reserva

    Zcal

    Recursos básicos

    Muitos limites

    Zoho Bookings

    ✔*

    Recursos limitados

    Opção gratuita com restrições

    Agendamento da Acuity

    Somente teste

    Sem plano gratuito

    Chili Piper

    Somente pago

    Foco empresarial

    HubSpot Meetings

    Somente dentro do CRM pago

    Não há plano gratuito autônomo

    Microsoft Bookings

    Somente no M365 pago

    Nenhum plano autônomo gratuito

    OnceHub (ScheduleOnce)

    Teste disponível

    Não há plano gratuito

    SavvyCal

    Somente pago

    Não há plano gratuito

    TimeTrade

    Pago apenas

    Sem plano gratuito

    Por que o Doodle se destaca

    Entre as ferramentas que oferecem um plano gratuito, o Doodle se destaca por oferecer suporte a:

    ✔ Enquetes de grupo ilimitadas ✔ Páginas de agendamento flexíveis ✔ Sincronização de calendário e lembretes ✔ Menos limites restritivos em comparação com muitas alternativas

    Enquanto muitos concorrentes restringem tipos de eventos, usuários ou reservas em seus planos gratuitos, o Doodle torna o agendamento individual e a coordenação de grupos acessíveis sem grandes limitações.

    Perguntas frequentes

    Qual é a diferença entre um plano gratuito e uma avaliação gratuita?

    Um plano gratuito permite o uso contínuo sem custo, com certos limites. Uma avaliação gratuita oferece acesso temporário antes que você precise pagar.

    As ferramentas de agendamento gratuitas são suficientes para uso comercial?

    Para muitos profissionais individuais e pequenas equipes, sim. À medida que a complexidade aumenta, pode ser necessário fazer um upgrade.

    Por que algumas ferramentas não oferecem um plano gratuito?

    As ferramentas voltadas para a empresa geralmente dependem de assinaturas pagas para oferecer suporte a integrações e fluxos de trabalho avançados.

    Posso começar gratuitamente e fazer o upgrade depois?

    Sim. A maioria das ferramentas com um plano gratuito permite que você faça upgrade quando precisar de mais recursos.

    Comece com o Doodle e simplifique o agendamento em 2026

    Se você está procurando uma ferramenta de agendamento com um plano gratuito flexível e fortes recursos de coordenação de grupo, o Doodle oferece um ponto de partida prático. Você pode começar sem nenhum custo e fazer upgrade à medida que suas necessidades evoluírem - sem trocar de plataforma.

    Comece com o Doodle e torne o agendamento mais simples para você em 2026.

    Não é necessário cartão de crédito

    Conteúdo relacionado

    Agendamento

    As 5 melhores ferramentas de agendamento em conformidade com a HIPAA em 2026

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Confident professional standing with folded arms.

    Agendamento

    Como mudar do Calendly para o Doodle em menos de 10 minutos

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Agendamento

    Agendamento de conferências de pais e mestres com enquetes de grupo do Doodle

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Resolva o problema de agendamento com Doodle