Ferramentas de agendamento gratuitas 2026

Nem todas as ferramentas de agendamento populares oferecem um plano gratuito. Algumas exigem pagamento imediato ou oferecem apenas uma avaliação gratuita, enquanto outras permitem que você use os principais recursos de agendamento sem custo, com certos limites. Este guia mostra quais ferramentas incluem uma opção gratuita, quais restrições se aplicam e por que o Doodle se destaca com recursos flexíveis, como enquetes de grupo ilimitadas.

Para escolher a ferramenta de agendamento certa, você precisa saber quem oferece um plano gratuito e quem oferece apenas uma avaliação gratuita ou acesso pago. Abaixo, você encontrará uma grande comparação de ferramentas de agendamento populares para 2026, incluindo a disponibilidade do plano gratuito e as principais limitações, para que você possa escolher a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho.

Por que a disponibilidade do plano gratuito é importante

Um plano gratuito é útil se você quiser:

Iniciar o agendamento sem custos iniciais

Testar recursos ao longo do tempo

Dar suporte a fluxos de trabalho simples antes de fazer o upgrade

Mas muitas ferramentas oferecem a você apenas uma avaliação ou exigem pagamento desde o início. Saber quais ferramentas se enquadram em cada categoria ajuda você a planejar sua configuração e seu orçamento para 2026.

Comparação de ferramentas de agendamento: planos gratuitos e limitações

Ferramenta Plano gratuito? Limitações do plano gratuito Anotações Doodle ✔ muito generoso Enquetes de grupo ilimitadas, páginas de reserva, sincronização de calendário, lembretes Square Appointments ✔ Somente para usuários individuais, taxas de pagamento Gratuito para 1 usuário Calendly ✔ Tipos de eventos limitados Menos automações gratuitas Setmore ✔ Usuários limitados Menos fluxos de trabalho avançados Cal.com ✔ Recursos avançados pagos São necessários add-ons para alguns recursos YouCanBook.me ✔ Reservas limitadas Restrições de marca e recursos SimplyBook.me ✔ Aplicativos limitados Recurso paywalls Xoyondo ✔ Somente enquetes básicas Não são páginas de reserva completas Appointlet ✔ Usuários limitados Automações básicas CozyCal ✔ Tipos de eventos limitados Atualizações pagas disponíveis Framadate ✔ Enquetes muito básicas Sem páginas de reserva HowBout.app ✔ Personalização limitada Agendamento simples Jotform (Reservas) ✔ Fluxo de trabalho baseado em formulários Não é um agendador completo Koalendar ✔ Limites de recursos Recursos avançados pagos Kozalendar ✔ Limites de recursos Recursos básicos NeedToMeet.com ✔ Muito simples Somente estilo de enquete When2meet ✔ Grades básicas Sem link de reserva WhenAvailable ✔ Enquetes simples Sem recursos de reserva Quando nos encontrarmos ✔ Somente enquetes Sem recursos de reserva Zcal ✔ Recursos básicos Muitos limites Zoho Bookings ✔* Recursos limitados Opção gratuita com restrições Agendamento da Acuity ❌ Somente teste Sem plano gratuito Chili Piper ❌ Somente pago Foco empresarial HubSpot Meetings ❌ Somente dentro do CRM pago Não há plano gratuito autônomo Microsoft Bookings ❌ Somente no M365 pago Nenhum plano autônomo gratuito OnceHub (ScheduleOnce) ❌ Teste disponível Não há plano gratuito SavvyCal ❌ Somente pago Não há plano gratuito TimeTrade ❌ Pago apenas Sem plano gratuito

Por que o Doodle se destaca

Entre as ferramentas que oferecem um plano gratuito, o Doodle se destaca por oferecer suporte a:

✔ Enquetes de grupo ilimitadas ✔ Páginas de agendamento flexíveis ✔ Sincronização de calendário e lembretes ✔ Menos limites restritivos em comparação com muitas alternativas

Enquanto muitos concorrentes restringem tipos de eventos, usuários ou reservas em seus planos gratuitos, o Doodle torna o agendamento individual e a coordenação de grupos acessíveis sem grandes limitações.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um plano gratuito e uma avaliação gratuita?

Um plano gratuito permite o uso contínuo sem custo, com certos limites. Uma avaliação gratuita oferece acesso temporário antes que você precise pagar.

As ferramentas de agendamento gratuitas são suficientes para uso comercial?

Para muitos profissionais individuais e pequenas equipes, sim. À medida que a complexidade aumenta, pode ser necessário fazer um upgrade.

Por que algumas ferramentas não oferecem um plano gratuito?

As ferramentas voltadas para a empresa geralmente dependem de assinaturas pagas para oferecer suporte a integrações e fluxos de trabalho avançados.

Posso começar gratuitamente e fazer o upgrade depois?

Sim. A maioria das ferramentas com um plano gratuito permite que você faça upgrade quando precisar de mais recursos.

Comece com o Doodle e simplifique o agendamento em 2026

Se você está procurando uma ferramenta de agendamento com um plano gratuito flexível e fortes recursos de coordenação de grupo, o Doodle oferece um ponto de partida prático. Você pode começar sem nenhum custo e fazer upgrade à medida que suas necessidades evoluírem - sem trocar de plataforma.

Comece com o Doodle e torne o agendamento mais simples para você em 2026.