Gratis planlægningsværktøjer 2026

Ikke alle populære planlægningsværktøjer har en gratis plan. Nogle kræver betaling med det samme eller tilbyder kun en gratis prøveperiode, mens andre lader dig bruge centrale planlægningsfunktioner uden omkostninger med visse begrænsninger. Denne guide viser, hvilke værktøjer der har en gratis løsning, hvilke begrænsninger der gælder, og hvorfor Doodle skiller sig ud med fleksible funktioner som ubegrænsede gruppeafstemninger.
At vælge det rigtige planlægningsværktøj betyder at forstå, hvem der tilbyder en gratis plan, og hvem der kun giver en gratis prøveperiode eller betalt adgang. Nedenfor finder du en stor sammenligning af populære planlægningsværktøjer til 2026, herunder tilgængelighed af gratis planer og vigtige begrænsninger - så du kan vælge det rigtige til dit workflow.
Hvorfor tilgængelighed af gratis planer er vigtig
En gratis plan er nyttig, hvis du vil:
Begynde at planlægge uden forhåndsomkostninger
Teste funktioner over tid
Understøtte enkle arbejdsgange, før du opgraderer
Men mange værktøjer giver dig kun en prøveperiode eller kræver betaling fra starten. Når du ved, hvilke værktøjer der falder ind under hver kategori, kan du planlægge din opsætning og dit budget for 2026.
Sammenligning af planlægningsværktøjer: gratis planer og begrænsninger
Værktøj
Gratis plan?
Begrænsninger for gratis planer
Bemærkninger
Doodle
✔
meget generøs
Ubegrænset gruppeafstemninger, bookingsider, kalendersynkronisering, påmindelser
Firkantede aftaler
✔
Kun solo, betalingsgebyrer
Gratis for 1 bruger
Calendly
✔
Begrænsede begivenhedstyper
Færre automatiseringer på gratis
Setmore
✔
Begrænsede brugere
Færre avancerede arbejdsgange
Cal.com
✔
Avancerede funktioner mod betaling
Nogle funktioner kræver add-ons
YouCanBook.me
✔
Begrænsede bookinger
Branding- og funktionsbegrænsninger
SimplyBook.me
✔
Begrænsede apps
Betalingsvægge for funktioner
Xoyondo
✔
Kun grundlæggende afstemninger
Ikke fulde bookingsider
Appointlet
✔
Begrænsede brugere
Grundlæggende automatiseringer
CozyCal
✔
Begrænsede begivenhedstyper
Betalte opgraderinger tilgængelige
Framadate
✔
Meget grundlæggende afstemninger
Ingen booking-sider
HowBout.app
✔
Begrænset tilpasning
Enkel planlægning
Jotform (bookinger)
✔
Formularbaseret arbejdsgang
Ikke fuld planlægning
Koalendar
✔
Begrænsninger på funktioner
Avancerede funktioner mod betaling
Kozalendar
✔
Grænser for funktioner
Grundlæggende funktioner
NeedToMeet.com
✔
Meget enkel
Kun afstemningsstil
When2meet
✔
Grundlæggende gitre
Intet link til booking
WhenAvailable
✔
Simple afstemninger
Ingen bookingfunktioner
NårViMøder
✔
Kun afstemninger
Ingen bookingfunktioner
Zcal
✔
Grundlæggende funktioner
Mange begrænsninger
Zoho Bookings
✔*
Begrænsede funktioner
Gratis mulighed med begrænsninger
Acuity Planlægning
❌
Kun prøveversion
Ingen gratis plan
Chili Piper
❌
Kun betalt
Fokus på virksomheder
HubSpot-møder
❌
Kun inden for betalt CRM
Ingen selvstændig gratis plan
Microsoft Bookings
❌
M365 kun betalt
Ingen selvstændig gratis plan
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Prøveversion tilgængelig
Ingen gratis plan
SavvyCal
��❌
Kun betalt
Ingen gratis plan
TimeTrade
❌
Kun betalt
Ingen gratis plan
Hvorfor Doodle skiller sig ud
Blandt de værktøjer, der tilbyder en gratis plan, skiller Doodle sig ud, fordi den understøtter:
✔ Ubegrænsede gruppeafstemninger ✔ Fleksible bookingsider ✔ Kalendersynkronisering og påmindelser ✔ Færre restriktive grænser sammenlignet med mange alternativer
Mens mange konkurrenter begrænser begivenhedstyper, brugere eller bookinger i deres gratis planer, gør Doodle både individuel planlægning og gruppekoordinering tilgængelig uden store begrænsninger.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen på et gratis abonnement og en gratis prøveperiode?
En gratis plan giver mulighed for løbende brug uden omkostninger med visse begrænsninger. En gratis prøveperiode giver midlertidig adgang, før der kræves betaling.
Er gratis planlægningsværktøjer nok til forretningsbrug?
For mange soloprofessionelle og små teams, ja. Når kompleksiteten vokser, kan det være nødvendigt at opgradere.
Hvorfor tilbyder nogle værktøjer ikke en gratis plan?
Virksomhedsfokuserede værktøjer er ofte afhængige af betalte abonnementer for at understøtte avancerede workflows og integrationer.
Kan jeg starte gratis og opgradere senere?
Ja, det kan man. De fleste værktøjer med en gratis plan giver dig mulighed for at opgradere, når du har brug for flere funktioner.
Start med Doodle og forenkl planlægningen i 2026
Hvis du er på udkig efter et planlægningsværktøj med en fleksibel gratis plan og stærke gruppekoordineringsfunktioner, er Doodle et praktisk udgangspunkt. Du kan begynde uden omkostninger og opgradere i takt med, at dine behov udvikler sig - uden at skifte platform.
