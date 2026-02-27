Gratis planlægningsværktøjer 2026

Opret en Doodle

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Opdateret: 27. feb. 2026

Table of Contents

    Ikke alle populære planlægningsværktøjer har en gratis plan. Nogle kræver betaling med det samme eller tilbyder kun en gratis prøveperiode, mens andre lader dig bruge centrale planlægningsfunktioner uden omkostninger med visse begrænsninger. Denne guide viser, hvilke værktøjer der har en gratis løsning, hvilke begrænsninger der gælder, og hvorfor Doodle skiller sig ud med fleksible funktioner som ubegrænsede gruppeafstemninger.

    At vælge det rigtige planlægningsværktøj betyder at forstå, hvem der tilbyder en gratis plan, og hvem der kun giver en gratis prøveperiode eller betalt adgang. Nedenfor finder du en stor sammenligning af populære planlægningsværktøjer til 2026, herunder tilgængelighed af gratis planer og vigtige begrænsninger - så du kan vælge det rigtige til dit workflow.

    Hvorfor tilgængelighed af gratis planer er vigtig

    En gratis plan er nyttig, hvis du vil:

    • Begynde at planlægge uden forhåndsomkostninger

    • Teste funktioner over tid

    • Understøtte enkle arbejdsgange, før du opgraderer

    Men mange værktøjer giver dig kun en prøveperiode eller kræver betaling fra starten. Når du ved, hvilke værktøjer der falder ind under hver kategori, kan du planlægge din opsætning og dit budget for 2026.

    Sammenligning af planlægningsværktøjer: gratis planer og begrænsninger

    Værktøj

    Gratis plan?

    Begrænsninger for gratis planer

    Bemærkninger

    Doodle

    meget generøs

    Ubegrænset gruppeafstemninger, bookingsider, kalendersynkronisering, påmindelser

    Firkantede aftaler

    Kun solo, betalingsgebyrer

    Gratis for 1 bruger

    Calendly

    Begrænsede begivenhedstyper

    Færre automatiseringer på gratis

    Setmore

    Begrænsede brugere

    Færre avancerede arbejdsgange

    Cal.com

    Avancerede funktioner mod betaling

    Nogle funktioner kræver add-ons

    YouCanBook.me

    Begrænsede bookinger

    Branding- og funktionsbegrænsninger

    SimplyBook.me

    Begrænsede apps

    Betalingsvægge for funktioner

    Xoyondo

    Kun grundlæggende afstemninger

    Ikke fulde bookingsider

    Appointlet

    Begrænsede brugere

    Grundlæggende automatiseringer

    CozyCal

    Begrænsede begivenhedstyper

    Betalte opgraderinger tilgængelige

    Framadate

    Meget grundlæggende afstemninger

    Ingen booking-sider

    HowBout.app

    Begrænset tilpasning

    Enkel planlægning

    Jotform (bookinger)

    Formularbaseret arbejdsgang

    Ikke fuld planlægning

    Koalendar

    Begrænsninger på funktioner

    Avancerede funktioner mod betaling

    Kozalendar

    Grænser for funktioner

    Grundlæggende funktioner

    NeedToMeet.com

    Meget enkel

    Kun afstemningsstil

    When2meet

    Grundlæggende gitre

    Intet link til booking

    WhenAvailable

    Simple afstemninger

    Ingen bookingfunktioner

    NårViMøder

    Kun afstemninger

    Ingen bookingfunktioner

    Zcal

    Grundlæggende funktioner

    Mange begrænsninger

    Zoho Bookings

    ✔*

    Begrænsede funktioner

    Gratis mulighed med begrænsninger

    Acuity Planlægning

    Kun prøveversion

    Ingen gratis plan

    Chili Piper

    Kun betalt

    Fokus på virksomheder

    HubSpot-møder

    Kun inden for betalt CRM

    Ingen selvstændig gratis plan

    Microsoft Bookings

    M365 kun betalt

    Ingen selvstændig gratis plan

    OnceHub (ScheduleOnce)

    Prøveversion tilgængelig

    Ingen gratis plan

    SavvyCal

    Kun betalt

    Ingen gratis plan

    TimeTrade

    Kun betalt

    Ingen gratis plan

    Hvorfor Doodle skiller sig ud

    Blandt de værktøjer, der tilbyder en gratis plan, skiller Doodle sig ud, fordi den understøtter:

    ✔ Ubegrænsede gruppeafstemninger ✔ Fleksible bookingsider ✔ Kalendersynkronisering og påmindelser ✔ Færre restriktive grænser sammenlignet med mange alternativer

    Mens mange konkurrenter begrænser begivenhedstyper, brugere eller bookinger i deres gratis planer, gør Doodle både individuel planlægning og gruppekoordinering tilgængelig uden store begrænsninger.

    Ofte stillede spørgsmål

    Hvad er forskellen på et gratis abonnement og en gratis prøveperiode?

    En gratis plan giver mulighed for løbende brug uden omkostninger med visse begrænsninger. En gratis prøveperiode giver midlertidig adgang, før der kræves betaling.

    Er gratis planlægningsværktøjer nok til forretningsbrug?

    For mange soloprofessionelle og små teams, ja. Når kompleksiteten vokser, kan det være nødvendigt at opgradere.

    Hvorfor tilbyder nogle værktøjer ikke en gratis plan?

    Virksomhedsfokuserede værktøjer er ofte afhængige af betalte abonnementer for at understøtte avancerede workflows og integrationer.

    Kan jeg starte gratis og opgradere senere?

    Ja, det kan man. De fleste værktøjer med en gratis plan giver dig mulighed for at opgradere, når du har brug for flere funktioner.

    Start med Doodle og forenkl planlægningen i 2026

    Hvis du er på udkig efter et planlægningsværktøj med en fleksibel gratis plan og stærke gruppekoordineringsfunktioner, er Doodle et praktisk udgangspunkt. Du kan begynde uden omkostninger og opgradere i takt med, at dine behov udvikler sig - uden at skifte platform.

    Start med Doodle, og gør planlægningen enklere i 2026.

    Intet kreditkort påkrævet

