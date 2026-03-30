Clockwise lukker ned: Hvad skal der ske i 2026?

Clockwise lukkede ned den 27. marts 2026 og efterlod brugerne uden automatiseret kalenderoptimering. Det næste skridt er at eksportere dine data og erstatte dine arbejdsgange - ofte med enklere og mere pålidelige tilgange som struktureret planlægning og værktøjer som Doodle.

Har du brugt Clockwise og pludselig opdaget, at det er væk? Så er det tid til at finde ud af, hvad der nu skal ske.

Lukker Clockwise virkelig ned?

Ja, det er det. Clockwise har afsluttet sin tjeneste efter opkøbet med en meget kort opsigelsesperiode.

For mange teams betyder det:

mistet fokus tidsblokke

ødelagte tilbagevendende rutiner

og pludselig meget manuelle kalendere igen

Hvis du stadig bruger det, er det nu, du skal handle.

Hvad skal du gøre, før Clockwise forsvinder?

Før noget andet:

Eksporter dine data (mens de stadig er tilgængelige)

Gennemgå din nuværende opsætning (fokustid, tilbagevendende møder, buffere)

Læg mærke til, hvad du rent faktisk bruger, og hvad der bare "ser godt ud".

Dette trin betyder mere end at vælge et nyt værktøj.

Hvilke funktioner har du faktisk brug for efter Clockwise?

Ikke alle har brug for den samme erstatning. Clockwise kombinerede flere ting i ét lag.

Sådan kan du dele det op:

Beskyttelse af fokustid → blokering af tid i din kalender

Fleksible møder → omplanlægning og kontrol af tilgængelighed

Tilbagevendende rutiner → ensartede tidspunkter

Mødekoordinering → faktisk at finde tid sammen med andre

De fleste mennesker indser her, at deres største problem ikke er AI → det er koordinering.

Hvad er den bedste måde at styre møder på efter Clockwise?

Hvis dit største problem er at organisere møder med andre mennesker, er det ofte enklere og mere pålideligt at skifte til en planlægningsbaseret tilgang.

I stedet for konstant at omarrangere din kalender, kan du:

definere, hvornår du er tilgængelig

lade andre booke tid

undgå endeløs frem og tilbage

Det er her, værktøjer som Doodle kommer ind i billedet - især til

tilbagevendende møder

koordinering af grupper

ekstern planlægning

Det er en anderledes tilgang, men for mange teams er den faktisk mere stabil.

Sådan erstatter du dine Clockwise-arbejdsgange trin for trin

Du behøver ikke at genopbygge alt 1:1.

Gør det i stedet:

Erstat fokustid → med faste tidsblokke

Erstat fleksible møder → med struktureret tilgængelighed

Erstat tilbagevendende vaner → med tilbagevendende bookingslots

Erstat koordinering → med planlægningslinks, tilmeldingsark eller gruppeafstemninger

Målet er ikke automatisering. Det er klarhed.

Sådan undgår du at miste kontrollen over din tid efter Clockwise

Clockwise forsøgte at løse overbelastede kalendere automatisk.

Men den rigtige løsning er som regel enklere:

færre unødvendige møder

klarere tilgængelighed

forudsigelige tilbagevendende tidspunkter

Når det er på plads, behøver din kalender ikke længere konstant at blive "optimeret".

Hvad man kan bruge i stedet for Clockwise

Hvad du har brug for Hvad du kan bruge Koordiner møder med andre Planlægningsværktøj (f.eks. Doodle) Administrer tilbagevendende møder Booking-sider Reducer antallet af e-mails frem og tilbage Afstemninger i grupper Hold din uge struktureret Tidsblokke + tilbagevendende slots + deadlines + buffertid

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Lukker Clockwise ned?

Ja, Clockwise afsluttede sin tjeneste i marts 2026.

Hvad skal jeg gøre, før Clockwise lukker ned?

Eksporter dine data, og gennemgå dine nuværende arbejdsgange så hurtigt som muligt.

Hvad er det bedste alternativ til Clockwise?

Det afhænger af dine behov. Hvis din største udfordring er at koordinere møder, er planlægningsværktøjer som Doodle ofte den mest praktiske løsning.

Kan jeg erstatte Clockwise med et planlægningsværktøj?

Ja, det kan man. Især ved tilbagevendende møder og ekstern koordinering kan det være en enklere og mere pålidelig tilgang.