Clockwise chiude i battenti: cosa succederà nel 2026

Clockwise ha chiuso i battenti il 27 marzo 2026, lasciando gli utenti senza un'ottimizzazione automatica del calendario. Il passo successivo è quello di esportare i dati e sostituire i flussi di lavoro, spesso con approcci più semplici e affidabili come la pianificazione strutturata e strumenti come Doodle.

Utilizzavi Clockwise e improvvisamente ti sei accorto che non esiste più? Allora è arrivato il momento di capire cosa succederà.

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Clockwise sta davvero chiudendo?

Sì. Clockwise ha terminato il suo servizio in seguito alla sua acquisizione, con un periodo di preavviso molto breve.

Per molti team questo significa:

blocchi di tempo persi

routine ricorrenti interrotte

e calendari improvvisamente molto manuali.

Se lo stai ancora utilizzando, è il momento di agire.

Cosa devi fare prima che Clockwise scompaia?

Prima di ogni altra cosa:

Esporta i tuoi dati (finché sono ancora disponibili).

Esamina la tua configurazione attuale (tempo di concentrazione, riunioni ricorrenti, buffer).

Prendi nota di ciò che usi effettivamente e non di ciò che "sembra bello".

Questa fase è più importante della scelta di un nuovo strumento.

Di quali funzioni hai effettivamente bisogno dopo Clockwise?

Non tutti hanno bisogno della stessa sostituzione. Clockwise ha combinato più cose in un unico livello.

Ecco come suddividerlo:

Protezione del tempo di concentrazione → blocco del tempo nel calendario

Riunioni flessibili → riprogrammazione e controllo delle disponibilità

Routine ricorrenti → fasce orarie costanti

Coordinamento delle riunioni → trovare effettivamente il tempo con gli altri

La maggior parte delle persone se ne rende conto: il problema più grande non è l'IA → è il coordinamento.

Qual è il modo migliore per gestire le riunioni dopo Clockwise?

Se il tuo problema principale è l'organizzazione di riunioni con altre persone, passare a un approccio basato sulla pianificazione è spesso più semplice e affidabile.

Invece di riorganizzare costantemente il tuo calendario, puoi:

definisci quando sei disponibile

permetti agli altri di prenotare il tempo

eviterai un infinito tira e molla

È qui che entrano in gioco strumenti come Doodle, soprattutto per:

riunioni ricorrenti

coordinamento di gruppi

programmazione esterna

È un approccio diverso, ma per molti team è più stabile.

Come sostituire i flussi di lavoro in senso orario passo dopo passo

Non è necessario ricostruire tutto 1:1.

Invece:

Sostituisci il tempo di concentrazione → con blocchi di tempo fissi

Sostituisci le riunioni flessibili → con disponibilità strutturate

Sostituisci le abitudini ricorrenti → con slot di prenotazione ricorrenti.

Sostituisci il coordinamento → con link di pianificazione, fogli di iscrizione o sondaggi di gruppo.

L'obiettivo non è l'automazione. È la chiarezza.

Come evitare di perdere il controllo del tuo tempo dopo Clockwise

Clockwise ha cercato di risolvere automaticamente il sovraccarico dei calendari.

Ma la vera soluzione è di solito più semplice:

meno riunioni inutili

disponibilità più chiare

slot ricorrenti prevedibili

Una volta che tutto ciò è stato messo in atto, il tuo calendario smette di avere bisogno di una costante "ottimizzazione".

Cosa usare al posto di Clockwise

Cosa ti serve Cosa usare Coordinare le riunioni con gli altri Strumento di pianificazione (ad esempio Doodle) Gestire riunioni ricorrenti Pagine di prenotazione Ridurre le e-mail di risposta Sondaggi di gruppo Mantenere la settimana strutturata Blocchi di tempo + slot ricorrenti + scadenze + tempo cuscinetto

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DOMANDE FREQUENTI

Clockwise chiude i battenti?

Sì, Clockwise ha terminato il suo servizio nel marzo 2026.

Cosa devo fare prima che Clockwise chiuda?

Esporta i tuoi dati e rivedi i tuoi flussi di lavoro attuali il prima possibile.

Qual è la migliore alternativa a Clockwise?

Dipende dalle tue esigenze. Se il tuo problema principale è coordinare le riunioni, gli strumenti di pianificazione come Doodle sono spesso l'opzione più pratica.

Posso sostituire Clockwise con uno strumento di pianificazione?

Sì, è possibile. Soprattutto per le riunioni ricorrenti e per il coordinamento esterno, questo può essere un approccio più semplice e affidabile.