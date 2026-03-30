Clockwise chiude i battenti: cosa succederà nel 2026

Clockwise ha chiuso i battenti il 27 marzo 2026, lasciando gli utenti senza un'ottimizzazione automatica del calendario. Il passo successivo è quello di esportare i dati e sostituire i flussi di lavoro, spesso con approcci più semplici e affidabili come la pianificazione strutturata e strumenti come Doodle.
Utilizzavi Clockwise e improvvisamente ti sei accorto che non esiste più? Allora è arrivato il momento di capire cosa succederà.
Clockwise sta davvero chiudendo?
Sì. Clockwise ha terminato il suo servizio in seguito alla sua acquisizione, con un periodo di preavviso molto breve.
Per molti team questo significa:
blocchi di tempo persi
routine ricorrenti interrotte
e calendari improvvisamente molto manuali.
Se lo stai ancora utilizzando, è il momento di agire.
Cosa devi fare prima che Clockwise scompaia?
Prima di ogni altra cosa:
Esporta i tuoi dati (finché sono ancora disponibili).
Esamina la tua configurazione attuale (tempo di concentrazione, riunioni ricorrenti, buffer).
Prendi nota di ciò che usi effettivamente e non di ciò che "sembra bello".
Questa fase è più importante della scelta di un nuovo strumento.
Di quali funzioni hai effettivamente bisogno dopo Clockwise?
Non tutti hanno bisogno della stessa sostituzione. Clockwise ha combinato più cose in un unico livello.
Ecco come suddividerlo:
Protezione del tempo di concentrazione → blocco del tempo nel calendario
Riunioni flessibili → riprogrammazione e controllo delle disponibilità
Routine ricorrenti → fasce orarie costanti
Coordinamento delle riunioni → trovare effettivamente il tempo con gli altri
La maggior parte delle persone se ne rende conto: il problema più grande non è l'IA → è il coordinamento.
Qual è il modo migliore per gestire le riunioni dopo Clockwise?
Se il tuo problema principale è l'organizzazione di riunioni con altre persone, passare a un approccio basato sulla pianificazione è spesso più semplice e affidabile.
Invece di riorganizzare costantemente il tuo calendario, puoi:
definisci quando sei disponibile
permetti agli altri di prenotare il tempo
eviterai un infinito tira e molla
È qui che entrano in gioco strumenti come Doodle, soprattutto per:
riunioni ricorrenti
coordinamento di gruppi
programmazione esterna
È un approccio diverso, ma per molti team è più stabile.
Come sostituire i flussi di lavoro in senso orario passo dopo passo
Non è necessario ricostruire tutto 1:1.
Invece:
Sostituisci il tempo di concentrazione → con blocchi di tempo fissi
Sostituisci le riunioni flessibili → con disponibilità strutturate
Sostituisci le abitudini ricorrenti → con slot di prenotazione ricorrenti.
Sostituisci il coordinamento → con link di pianificazione, fogli di iscrizione o sondaggi di gruppo.
L'obiettivo non è l'automazione. È la chiarezza.
Come evitare di perdere il controllo del tuo tempo dopo Clockwise
Clockwise ha cercato di risolvere automaticamente il sovraccarico dei calendari.
Ma la vera soluzione è di solito più semplice:
meno riunioni inutili
disponibilità più chiare
slot ricorrenti prevedibili
Una volta che tutto ciò è stato messo in atto, il tuo calendario smette di avere bisogno di una costante "ottimizzazione".
Cosa usare al posto di Clockwise
Cosa ti serve
Cosa usare
Coordinare le riunioni con gli altri
Strumento di pianificazione (ad esempio Doodle)
Gestire riunioni ricorrenti
Pagine di prenotazione
Ridurre le e-mail di risposta
Sondaggi di gruppo
Mantenere la settimana strutturata
Blocchi di tempo + slot ricorrenti + scadenze + tempo cuscinetto
DOMANDE FREQUENTI
Clockwise chiude i battenti?
Sì, Clockwise ha terminato il suo servizio nel marzo 2026.
Cosa devo fare prima che Clockwise chiuda?
Esporta i tuoi dati e rivedi i tuoi flussi di lavoro attuali il prima possibile.
Qual è la migliore alternativa a Clockwise?
Dipende dalle tue esigenze. Se il tuo problema principale è coordinare le riunioni, gli strumenti di pianificazione come Doodle sono spesso l'opzione più pratica.
Posso sostituire Clockwise con uno strumento di pianificazione?
Sì, è possibile. Soprattutto per le riunioni ricorrenti e per il coordinamento esterno, questo può essere un approccio più semplice e affidabile.
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