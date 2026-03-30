Clockwise ferme ses portes : que faire ensuite en 2026 ?

Clockwise a fermé ses portes le 27 mars 2026, laissant les utilisateurs sans optimisation automatisée de leur calendrier. La prochaine étape consiste à exporter tes données et à remplacer tes flux de travail - souvent par des approches plus simples et plus fiables comme la planification structurée et des outils tels que Doodle.

Tu utilisais Clockwise et tu t'es soudain rendu compte qu'il n'existait plus ? Il est alors temps de réfléchir à la suite des événements.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Clockwise est-il vraiment en train de fermer ?

Oui. Clockwise a mis fin à son service suite à son acquisition, avec un délai de préavis très court.

Pour de nombreuses équipes, cela signifie :

une perte de concentration des blocs de temps

des routines récurrentes brisées

et des calendriers soudainement très manuels à nouveau

Si tu l'utilises encore, il est maintenant temps d'agir.

Que dois-tu faire avant que Clockwise ne disparaisse ?

Avant toute chose :

Exporte tes données (tant qu'elles sont encore disponibles).

Examine ta configuration actuelle (temps de concentration, réunions récurrentes, tampons).

Prends note de ce que tu utilises réellement par rapport à ce qui est simplement "joli"

Cette étape est plus importante que le choix d'un nouvel outil.

Quelles sont les fonctions dont tu as réellement besoin après Clockwise ?

Tout le monde n'a pas besoin du même remplacement. Clockwise a combiné plusieurs choses en une seule couche.

Voici comment la décomposer :

Protection du temps de concentration → blocage du temps dans ton calendrier.

Réunions flexibles → reprogrammation et contrôle des disponibilités.

Routines récurrentes → plages horaires cohérentes.

Coordination des réunions → trouver réellement du temps avec les autres.

La plupart des gens se rendent compte ici : leur plus gros problème n'est pas l'IA → c'est la coordination.

Quelle est la meilleure façon de gérer les réunions après Clockwise ?

Si ta principale douleur est d'organiser des réunions avec d'autres personnes, passer à une approche basée sur la planification d'abord est souvent plus simple et plus fiable.

Au lieu de réorganiser constamment ton calendrier, tu :

définis quand tu es disponible

laisse les autres réserver leur temps

évite les allers-retours incessants

C'est là que des outils comme Doodle entrent en jeu - en particulier pour les :

les réunions récurrentes

la coordination de groupe

la planification externe

C'est une approche différente, mais pour de nombreuses équipes, elle est en fait plus stable.

Comment remplacer tes flux de travail dans le sens des aiguilles d'une montre, étape par étape.

Tu n'as pas besoin de tout reconstruire 1:1.

À la place :

Remplace le temps de concentration → par des blocs de temps fixes.

Remplace les réunions flexibles → par des disponibilités structurées.

Remplacer les habitudes récurrentes → par des créneaux de réservation récurrents.

Remplacer la coordination → par des liens de planification, des feuilles d'inscription ou des sondages de groupe.

L'objectif n'est pas l'automatisation. C'est la clarté.

Comment éviter de perdre le contrôle de ton temps après Clockwise ?

Clockwise a essayé de réparer automatiquement les calendriers surchargés.

Mais la vraie solution est généralement plus simple :

moins de réunions inutiles

des disponibilités plus claires

des créneaux récurrents prévisibles

Une fois que cela est en place, ton calendrier n'a plus besoin d'être constamment "optimisé".

Que faut-il utiliser à la place du sens des aiguilles d'une montre ?

Ce dont tu as besoin Ce qu'il faut utiliser Coordonner des réunions avec d'autres personnes Outil de planification (par exemple, Doodle) Gérer les réunions récurrentes Pages de réservation Réduire le nombre de courriels Sondages de groupe Garde ta semaine structurée Blocs de temps + créneaux récurrents + échéances + temps tampon

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FAQ

Clockwise est-il en train de fermer ?

Oui, le système Clockwise a mis fin à ses services en mars 2026.

Que dois-je faire avant que Clockwise ne s'arrête ?

Exporte tes données et examine tes flux de travail actuels dès que possible.

Quelle est la meilleure alternative à Clockwise ?

Cela dépend de tes besoins. Si ton principal défi est de coordonner des réunions, les outils de planification comme Doodle sont souvent l'option la plus pratique.

Puis-je remplacer Clockwise par un outil de planification ?

Oui. En particulier pour les réunions récurrentes et la coordination externe, cela peut être une approche plus simple et plus fiable.