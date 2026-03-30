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Clockwise se cierra: qué hacer a partir de 2026

Tiempo de lectura: 3 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 30 mar 2026

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Índice

    Clockwise cerró el 27 de marzo de 2026, dejando a los usuarios sin la optimización automatizada del calendario. El siguiente paso es exportar tus datos y sustituir tus flujos de trabajo, a menudo con enfoques más sencillos y fiables, como la programación estructurada y herramientas como Doodle.

    ¿Has estado utilizando Clockwise y de repente te has dado cuenta de que ha desaparecido? Entonces es hora de averiguar qué viene después.

    No se necesita tarjeta de crédito

    ¿Clockwise cierra realmente?

    Sí. Clockwise ha puesto fin a su servicio tras su adquisición, con un plazo de preaviso muy corto.

    Para muchos equipos, eso significa

    • bloques de tiempo de enfoque perdidos

    • rutinas recurrentes rotas

    • y de repente calendarios muy manuales de nuevo

    Si todavía lo utilizas, ahora es el momento de actuar.

    ¿Qué debes hacer antes de que Clockwise desaparezca?

    Antes de nada

    • Exporta tus datos (mientras aún estén disponibles)

    • Revisa tu configuración actual (tiempo de concentración, reuniones recurrentes, buffers)

    • Toma nota de lo que realmente utilizabas frente a lo que sólo "parecía bonito"

    Este paso es más importante que elegir una nueva herramienta.

    ¿Qué funciones necesitas realmente después de Clockwise?

    No todo el mundo necesita el mismo reemplazo. Clockwise combinaba varias cosas en una sola capa.

    He aquí cómo desglosarlo:

    • Protección del tiempo de concentración → bloqueo del tiempo en tu calendario

    • Reuniones flexibles → reprogramación y control de disponibilidad

    • Rutinas recurrentes → franjas horarias coherentes

    • Coordinación de reuniones → encontrar realmente tiempo con los demás

    La mayoría de la gente se da cuenta aquí: su mayor problema no es la IA → es la coordinación.

    ¿Cuál es la mejor manera de gestionar las reuniones después de Clockwise?

    Si tu principal problema es organizar reuniones con otras personas, cambiar a un enfoque basado primero en la programación suele ser más sencillo y fiable.

    En lugar de reorganizar constantemente tu calendario, tú

    • defines cuándo estás disponible

    • dejas que otros reserven tiempo

    • evitas interminables idas y venidas

    Aquí es donde entran en juego herramientas como Doodle, especialmente para

    • reuniones recurrentes

    • coordinación de grupos

    • programación externa

    Es un enfoque diferente, pero para muchos equipos es realmente más estable.

    Cómo reemplazar tus flujos de trabajo en el sentido de las agujas del reloj paso a paso

    No necesitas reconstruir todo 1:1.

    En su lugar

    • Sustituye el tiempo de concentración → por bloques de tiempo fijos

    • Sustituye las reuniones flexibles → por una disponibilidad estructurada

    • Sustituye los hábitos recurrentes → por franjas horarias de reserva recurrentes

    • Sustituye la coordinación → por enlaces de programación, hojas de inscripción o encuestas de grupo

    El objetivo no es la automatización. Es la claridad.

    Cómo evitar perder el control de tu tiempo después de Clockwise

    Clockwise intentó arreglar automáticamente los calendarios sobrecargados.

    Pero el verdadero arreglo suele ser más sencillo

    • menos reuniones innecesarias

    • disponibilidad más clara

    • franjas horarias recurrentes predecibles

    Una vez hecho esto, tu calendario deja de necesitar una "optimización" constante.

    Qué utilizar en lugar de las agujas del reloj

    Lo que necesitas

    Qué utilizar

    Coordinar reuniones con otros

    Herramienta de programación (por ejemplo, Doodle)

    Gestionar reuniones recurrentes

    Páginas de reservas

    Reduce los correos electrónicos de ida y vuelta

    Encuestas de grupo

    Estructura tu semana

    Bloques de tiempo + franjas recurrentes + plazos + tiempo intermedio

    No se necesita tarjeta de crédito

    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Clockwise va a cerrar?

    Sí, Clockwise dejó de funcionar en marzo de 2026.

    ¿Qué debo hacer antes de que Clockwise deje de funcionar?

    Exporta tus datos y revisa tus flujos de trabajo actuales lo antes posible.

    ¿Cuál es la mejor alternativa a Clockwise?

    Depende de tus necesidades. Si tu principal reto es coordinar reuniones, las herramientas de programación como Doodle suelen ser la opción más práctica.

    ¿Puedo sustituir Clockwise por una herramienta de programación?

    Sí. Especialmente para reuniones recurrentes y coordinación externa, puede ser un enfoque más sencillo y fiable.

    No se necesita tarjeta de crédito

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