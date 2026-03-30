Clockwise wird geschlossen: Wie geht es 2026 weiter?

Clockwise wurde am 27. März 2026 abgeschaltet und ließ die Nutzer/innen ohne automatische Kalenderoptimierung zurück. Der nächste Schritt ist, deine Daten zu exportieren und deine Arbeitsabläufe zu ersetzen - oft mit einfacheren, zuverlässigeren Ansätzen wie strukturierter Terminplanung und Tools wie Doodle.

Hast du Clockwise benutzt und plötzlich gemerkt, dass es weg ist? Dann ist es an der Zeit herauszufinden, wie es weitergeht.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Wird Clockwise wirklich abgeschaltet?

Ja. Clockwise hat seinen Dienst nach der Übernahme mit einer sehr kurzen Kündigungsfrist eingestellt.

Für viele Teams bedeutet das:

verlorene Fokus-Zeitblöcke

unterbrochene wiederkehrende Routinen

und plötzlich wieder sehr manuelle Terminkalender

Wenn du Clockwise noch nutzt, ist es jetzt an der Zeit zu handeln.

Was solltest du tun, bevor Clockwise verschwindet?

Vor allen anderen Dingen:

Exportiere deine Daten (solange sie noch verfügbar sind)

Überprüfe deine aktuellen Einstellungen (Fokuszeit, wiederkehrende Termine, Puffer)

Notiere dir, was du tatsächlich benutzt und was nur "gut aussieht".

Dieser Schritt ist wichtiger als die Wahl eines neuen Tools.

Welche Funktionen brauchst du nach Clockwise tatsächlich?

Nicht jeder braucht den gleichen Ersatz. Clockwise hat mehrere Dinge in einer Ebene kombiniert.

Hier ist, wie du es aufschlüsseln kannst:

Schutz der Fokuszeit → Blockieren von Zeit in deinem Kalender

Flexible Meetings → Umplanung und Verfügbarkeitskontrolle

Wiederkehrende Routinen → konsistente Zeitslots

Koordination von Meetings → tatsächlich Zeit mit anderen finden

Die meisten Menschen erkennen hier: Ihr größtes Problem ist nicht KI → es ist die Koordination.

Wie lassen sich Meetings nach Clockwise am besten verwalten?

Wenn dein größtes Problem die Organisation von Besprechungen mit anderen Menschen ist, ist es oft einfacher und zuverlässiger, zu einem Ansatz zu wechseln, bei dem die Terminplanung im Vordergrund steht.

Anstatt deinen Kalender ständig neu zu ordnen, kannst du:

bestimmst du, wann du verfügbar bist

lässt du andere die Zeit buchen

vermeidest du endloses Hin und Her

Hier kommen Tools wie Doodle ins Spiel - besonders für:

wiederkehrende Treffen

Gruppenkoordination

externe Terminplanung

Es ist ein anderer Ansatz, aber für viele Teams ist er tatsächlich stabiler.

Wie du deine Clockwise-Workflows Schritt für Schritt ersetzt

Du musst nicht alles 1:1 neu aufbauen.

Stattdessen:

Ersetze die Fokuszeit → durch feste Zeitblöcke

Ersetze flexible Meetings → durch strukturierte Verfügbarkeit

Ersetze wiederkehrende Gewohnheiten → durch wiederkehrende Buchungsslots

Ersetze Koordination → durch Terminplanungslinks, Anmeldebögen oder Gruppenumfragen

Das Ziel ist nicht die Automatisierung. Es geht um Klarheit.

Wie du nach Clockwise nicht die Kontrolle über deine Zeit verlierst

Clockwise hat versucht, überladene Kalender automatisch zu reparieren.

Aber die wirkliche Lösung ist meist einfacher:

weniger unnötige Meetings

klarere Verfügbarkeit

vorhersehbare wiederkehrende Termine

Sobald das der Fall ist, muss dein Kalender nicht mehr ständig "optimiert" werden.

Was du anstelle von Clockwise verwenden kannst

Was du brauchst Was du brauchst Treffen mit anderen koordinieren Terminplanungswerkzeug (z.B. Doodle) Wiederkehrende Meetings verwalten Buchungsseiten Hin- und Herschreiben von E-Mails reduzieren Gruppenumfragen Strukturiere deine Woche Zeitblöcke + wiederkehrende Termine + Fristen + Pufferzeit

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FAQ

Wird Clockwise abgeschaltet?

Ja, Clockwise beendet seinen Dienst im März 2026.

Was sollte ich tun, bevor Clockwise abgeschaltet wird?

Exportiere deine Daten und überprüfe deine aktuellen Arbeitsabläufe so schnell wie möglich.

Was ist die beste Alternative zu Clockwise?

Das hängt von deinen Bedürfnissen ab. Wenn deine Hauptaufgabe darin besteht, Meetings zu koordinieren, sind Terminplanungstools wie Doodle oft die praktischste Option.

Kann ich Clockwise durch ein Terminplanungstool ersetzen?

Ja. Vor allem bei wiederkehrenden Treffen und externer Koordination kann dies eine einfachere und zuverlässigere Methode sein.