Strumenti di pianificazione gratuiti 2026

Limara Schellenberg

Aggiornato: 27 feb 2026

    Non tutti gli strumenti di pianificazione più diffusi prevedono un piano gratuito. Alcuni richiedono un pagamento immediato o offrono solo una prova gratuita, mentre altri ti permettono di utilizzare le funzioni principali di pianificazione senza alcun costo, ma con alcuni limiti. Questa guida mostra quali sono gli strumenti che prevedono un'opzione gratuita, quali sono le restrizioni applicabili e perché Doodle si distingue per le sue funzioni flessibili come i sondaggi di gruppo illimitati.

    Scegliere lo strumento di pianificazione giusto significa capire chi offre un piano gratuito e chi invece fornisce solo una prova gratuita o un accesso a pagamento. Di seguito troverai un ampio confronto tra i più diffusi strumenti di pianificazione per il 2026, con la disponibilità del piano gratuito e le principali limitazioni, in modo da poter scegliere quello giusto per il tuo flusso di lavoro.

    Perché la disponibilità del piano gratuito è importante

    Un piano gratuito è utile se vuoi:

    • Iniziare a programmare senza costi iniziali

    • Testare le funzionalità nel tempo

    • Supportare flussi di lavoro semplici prima di effettuare un upgrade

    Ma molti strumenti offrono solo una prova o richiedono un pagamento fin dall'inizio. Sapere quali strumenti rientrano in ciascuna categoria ti aiuta a pianificare la tua configurazione e il tuo budget per il 2026.

    Confronto tra gli strumenti di pianificazione: piani gratuiti e limitazioni

    Strumento

    Piano gratuito?

    Limitazioni del piano gratuito

    Note

    Doodle

    molto generoso

    Sondaggi di gruppo illimitati, pagine di prenotazione, sincronizzazione del calendario, promemoria

    Appuntamenti Square

    Solo per i solitari, pagamento a pagamento

    Gratuito per 1 utente

    Calendly

    Tipi di eventi limitati

    Meno automazioni su gratuito

    Setmore

    Utenti limitati

    Pochi flussi di lavoro avanzati

    Cal.com

    Funzioni avanzate a pagamento

    Per alcune funzioni sono necessari dei componenti aggiuntivi

    YouCanBook.me

    Prenotazioni limitate

    Restrizioni al branding e alle funzionalità

    SimplyBook.me

    Applicazioni limitate

    Funzionalità a pagamento

    Xoyondo

    Solo sondaggi di base

    Non pagine di prenotazione complete

    Appointlet

    Utenti limitati

    Automazioni di base

    CozyCal

    Tipi di eventi limitati

    Aggiornamenti a pagamento disponibili

    Framadate

    Sondaggi molto semplici

    Nessuna pagina di prenotazione

    HowBout.app

    Personalizzazione limitata

    Programmazione semplice

    Jotform (Prenotazioni)

    Flusso di lavoro basato su moduli

    Non è uno scheduler completo

    Koalendar

    Limiti di funzionalità

    Funzioni avanzate a pagamento

    Kozalendar

    Limiti di funzionalità

    Caratteristiche di base

    NeedToMeet.com

    Molto semplice

    Solo stile sondaggio

    When2meet

    Griglie di base

    Nessun link di prenotazione

    QuandoDisponibile

    Sondaggi semplici

    Nessuna funzione di prenotazione

    QuandoCiIncontriamo

    Solo sondaggi

    Nessuna funzione di prenotazione

    Zcal

    Caratteristiche di base

    Molti limiti

    Zoho Bookings

    ✔*

    Caratteristiche limitate

    Opzione gratuita con restrizioni

    Acuity Scheduling

    Solo in prova

    Nessun piano gratuito

    Chili Piper

    Solo a pagamento

    Orientamento all'impresa

    HubSpot Meetings

    Solo all'interno del CRM a pagamento

    Nessun piano gratuito indipendente

    Microsoft Bookings

    Solo per M365 a pagamento

    Nessun piano gratuito autonomo

    OnceHub (ScheduleOnce)

    Disponibile in prova

    Nessun piano gratuito

    SavvyCal

    Solo a pagamento

    Nessun piano gratuito

    TimeTrade

    Solo a pagamento

    Nessun piano gratuito

    Perché Doodle si distingue

    Tra gli strumenti che offrono un piano gratuito, Doodle si distingue perché supporta:

    ✔ Sondaggi di gruppo illimitati ✔ Pagine di prenotazione flessibili ✔ Sincronizzazione del calendario e promemoria ✔ Limiti meno restrittivi rispetto a molte alternative

    Mentre molti concorrenti limitano i tipi di eventi, gli utenti o le prenotazioni nei loro piani gratuiti, Doodle rende accessibile sia la programmazione individuale che il coordinamento di gruppo senza pesanti limitazioni.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra un piano gratuito e una prova gratuita?

    Un piano gratuito consente un utilizzo continuo e gratuito con alcuni limiti. Una prova gratuita fornisce un accesso temporaneo prima che venga richiesto un pagamento.

    Gli strumenti di pianificazione gratuiti sono sufficienti per l'uso aziendale?

    Per molti professionisti singoli e piccoli team, sì. Quando la complessità aumenta, potrebbe essere necessario un aggiornamento.

    Perché alcuni strumenti non offrono un piano gratuito?

    Gli strumenti orientati all'impresa spesso si affidano ad abbonamenti a pagamento per supportare flussi di lavoro avanzati e integrazioni.

    Posso iniziare gratuitamente e fare l'upgrade in un secondo momento?

    Sì. La maggior parte degli strumenti con un piano gratuito ti permette di fare un upgrade. La maggior parte degli strumenti con un piano gratuito ti permette di effettuare l'upgrade quando hai bisogno di più funzioni.

    Inizia con Doodle e semplifica la pianificazione nel 2026

    Se sei alla ricerca di uno strumento di pianificazione con un piano gratuito flessibile e con ottime funzioni di coordinamento di gruppo, Doodle rappresenta un pratico punto di partenza. Puoi iniziare senza costi e aggiornarlo in base all'evoluzione delle tue esigenze, senza dover cambiare piattaforma.

    Inizia con Doodle e semplifica la programmazione nel 2026.

    Non è richiesta la carta di credito

