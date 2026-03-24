Qual è lo strumento migliore per le riunioni ricorrenti?

Il miglior strumento per le riunioni ricorrenti ti permette di impostare la tua disponibilità una volta sola e di riutilizzarla senza dover andare avanti e indietro ogni settimana. Questo è particolarmente utile per le riunioni settimanali o mensili in cui la programmazione si ripete. Invece di dover cercare risposte o gestire conflitti, condividi un link, le persone scelgono un orario e il gioco è fatto. Strumenti come Doodle lo rendono semplice sia per le riunioni di gruppo che per quelle individuali.