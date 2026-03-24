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Pianificazione

Qual è lo strumento migliore per le riunioni ricorrenti?

Tempo di lettura: 3 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 24 mar 2026

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Indice dei contenuti

    Il miglior strumento per le riunioni ricorrenti ti permette di impostare la tua disponibilità una volta sola e di riutilizzarla senza dover andare avanti e indietro ogni settimana. Questo è particolarmente utile per le riunioni settimanali o mensili in cui la programmazione si ripete. Invece di dover cercare risposte o gestire conflitti, condividi un link, le persone scelgono un orario e il gioco è fatto. Strumenti come Doodle lo rendono semplice sia per le riunioni di gruppo che per quelle individuali.

    Cosa sono le riunioni ricorrenti?

    Le riunioni ricorrenti sono quelle che si tengono regolarmente: check-in settimanali del team, revisioni mensili o chiamate permanenti dei clienti.

    Sembrano semplici. Ma in realtà spesso si trasformano in un lavoro di programmazione ripetuto:

    • Qualcuno deve confermare la propria disponibilità

    • Gli orari cambiano

    • Le persone si assentano o si ritirano

    • I fusi orari si intromettono

    Ciò che dovrebbe essere "fissato una volta" finisce per essere gestito più volte.

    Perché le riunioni ricorrenti sono così difficili da gestire

    Le riunioni ricorrenti si interrompono quando i piani cambiano, cosa che accade sempre.

    Ecco cosa succede di solito:

    • Infinite discussioni via e-mail

    La domanda "Martedì va ancora bene?" si trasforma in cinque risposte e nessuna risposta chiara.

    • Conflitti di calendario

    Una riunione che andava bene la settimana scorsa si sovrappone improvvisamente ad un'altra.

    • Cambio di partecipanti

    Nuove persone si aggiungono, altre se ne vanno e l'orario originale non va più bene.

    • Confusione del fuso orario

    Soprattutto con i team remoti, c'è sempre qualcuno che si ritrova a fare i conti con il fuso orario.

    • Aggiornamenti manuali ogni settimana

    Continui a modificare l'orario invece di concentrarti sulla riunione vera e propria.

    Il problema non è la riunione. È il modo in cui viene programmata.

    Come programmare le riunioni ricorrenti in modo efficiente

    Un approccio migliore è semplice: smetti di riprogrammare manualmente.

    Invece:

    Imposta la tua disponibilità una volta sola

    Scegli gli orari in cui sei solitamente libero.

    Condividi un link o un sondaggio

    Lascia che gli altri scelgano quello che va bene per loro.

    Lascia che sia il sistema a gestire i conflitti

    Nessuna doppia prenotazione, nessuna sovrapposizione.

    Riutilizza la configurazione

    Per le riunioni settimanali o mensili, non devi partire da zero ogni volta.

    In questo modo il lavoro si sposta dal "coordinamento costante" all'"impostazione e riutilizzo".

    Cosa cercare in uno strumento per le riunioni ricorrenti

    Non tutti gli strumenti di pianificazione gestiscono bene le riunioni ricorrenti. Ecco cosa conta davvero:

    Flessibilità

    I piani cambiano. Hai bisogno di uno strumento che si adatti quando le persone o gli orari cambiano.

    Coordinamento del gruppo

    Le riunioni ricorrenti spesso coinvolgono più di due persone. La votazione o la condivisione dei contributi è fondamentale.

    Semplicità di configurazione

    Se ci vuole troppo tempo per crearlo, le persone non lo useranno.

    Disponibilità chiara

    Niente congetture, niente sovrapposizioni: solo opzioni visibili.

    Collegamenti o configurazioni riutilizzabili

    Non dovresti ricostruire la stessa riunione ogni settimana.

    I migliori strumenti per le riunioni ricorrenti

    Ecco un rapido confronto delle opzioni più comuni:

    Strumento

    Migliore per

    Caratteristiche principali

    Limitazioni

    Doodle

    Team, programmazione di gruppi e riunioni 1:1

    Sondaggio, pagina di prenotazione e foglio di iscrizione

    Nessuna limitazione

    Calendario di Google

    Team interni

    Eventi ricorrenti integrati

    Difficile da coordinare con più persone

    Calendly

    Riunioni 1:1

    Collegamenti per la prenotazione

    Non ideale per le decisioni di gruppo

    Prospettive

    Ambienti aziendali

    Pianificazione nativa

    Poco intuitivo con i partecipanti esterni

    Perché Doodle funziona bene per le riunioni ricorrenti

    Le riunioni ricorrenti non servono solo a mettere qualcosa in calendario. Si tratta di mettere tutti d'accordo, in tempi brevi.

    È qui che entra in gioco Doodle.

    Gestisce facilmente le decisioni di gruppo

    Usa un sondaggio di gruppo per trovare il momento migliore quando sono coinvolte più persone. Niente congetture, niente lunghe discussioni.

    Funziona anche per i normali incontri 1:1

    Crea una pagina di prenotazione, condividi il tuo link e lascia che gli altri scelgano l'orario che fa al caso loro, più e più volte.

    Non devi ricominciare da zero

    Una volta creato un incontro, puoi duplicarlo in un click. Questo è particolarmente utile per gli incontri ricorrenti: puoi riutilizzare la stessa impostazione, modificarla se necessario e inviarla di nuovo.

    Risparmia tempo ogni settimana

    Non devi ricostruire le riunioni o cercare le risposte. Riutilizzi ciò che già funziona.

    Semplifica le cose

    Nessuna configurazione complessa. Scegli gli orari, condividi e vai avanti.

    Non è richiesta la carta di credito

    FAQ: riunioni ricorrenti

    Che cos'è una riunione ricorrente?

    Una riunione ricorrente è una riunione che si ripete secondo un calendario regolare, ad esempio settimanale o mensile.

    Come posso programmare riunioni ricorrenti senza catene di e-mail?

    Utilizza uno strumento di pianificazione in cui condividi la tua disponibilità o un sondaggio. I partecipanti scelgono quello che fa al caso loro e la riunione viene fissata senza messaggi di risposta.

    Qual è l'app migliore per le riunioni ricorrenti?

    L'app migliore dipende dalle tue esigenze, ma strumenti come Doodle funzionano bene perché gestiscono sia la programmazione di gruppo che le prenotazioni individuali in un unico posto.

    Doodle può essere utilizzato per le riunioni settimanali?

    Sì. Puoi creare un sondaggio di gruppo per una riunione ricorrente del team o utilizzare un link di prenotazione per sessioni regolari 1:1.

    Come posso evitare conflitti di programmazione?

    Utilizza uno strumento che si colleghi al tuo calendario e mostri solo gli orari disponibili. In questo modo si evitano doppie prenotazioni e sovrapposizioni.

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