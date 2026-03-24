Was ist das beste Werkzeug für wiederkehrende Treffen?

Mit dem besten Tool für wiederkehrende Besprechungen kannst du deine Verfügbarkeit einmal festlegen und sie dann wiederverwenden, ohne jede Woche wiederholen zu müssen. Das ist besonders nützlich für wöchentliche oder monatliche Treffen, bei denen sich die Termine ständig wiederholen. Anstatt dich um Antworten zu bemühen oder mit Konflikten zu kämpfen, teilst du einen Link, die Teilnehmer/innen wählen eine Zeit aus und schon ist alles erledigt. Mit Tools wie Doodle ist das sowohl für Gruppentreffen als auch für 1:1-Treffen ganz einfach.

Was sind wiederkehrende Meetings?

Wiederkehrende Meetings sind Meetings, die regelmäßig stattfinden - wöchentliche Teambesprechungen, monatliche Überprüfungen oder regelmäßige Kundengespräche.

Sie klingen einfach. Aber in der Realität werden sie oft zu einer wiederholten Planungsarbeit:

Jemand muss seine Verfügbarkeit bestätigen

Die Zeiten ändern sich

Leute kommen oder gehen

Zeitzonen kommen in die Quere

Was einmal festgelegt werden sollte, muss am Ende immer wieder verwaltet werden.

Warum wiederkehrende Meetings so schwer zu managen sind

Wiederkehrende Meetings scheitern, wenn sich die Pläne ändern - und das tun sie immer.

Das passiert dann meistens:

Endlose E-Mail-Threads

Auf die Frage "Geht es Dienstag noch?" gibt es fünf Antworten und keine klare Antwort.

Kalenderkonflikte

Ein Meeting, das letzte Woche noch funktioniert hat, überschneidet sich plötzlich mit etwas anderem.

Wechselnde Teilnehmer

Neue Leute kommen hinzu, andere gehen, und jetzt passt die ursprüngliche Zeit nicht mehr.

Zeitzonen-Verwirrung

Besonders bei Remote-Teams zieht immer jemand den Kürzeren.

Manuelle Aktualisierungen jede Woche

Du passt den Termin ständig an, anstatt dich auf das eigentliche Treffen zu konzentrieren.

Das Problem ist nicht die Besprechung. Es ist die Art, wie sie geplant wird.

Wie du wiederkehrende Meetings effizient planst

Ein besserer Ansatz ist einfach: Hör auf, manuell umzuplanen.

Stattdessen:

Lege deine Verfügbarkeit einmal fest

Wähle die Zeiten, in denen du normalerweise frei bist.

Teile einen Link oder eine Umfrage

Lass andere auswählen, was für sie passt.

Lass das System Konflikte regeln

Keine doppelten Buchungen, keine Überschneidungen.

Wiederverwendung der Einrichtung

Bei wöchentlichen oder monatlichen Treffen musst du nicht jedes Mal bei Null anfangen.

Dadurch verlagert sich die Arbeit von "ständiger Koordination" zu "einrichten und wiederverwenden".

Worauf du bei einem Tool für wiederkehrende Besprechungen achten solltest

Nicht alle Planungstools sind gut für wiederkehrende Besprechungen geeignet. Hier ist, was wirklich wichtig ist:

Flexibilität

Pläne ändern sich. Du brauchst ein Tool, das sich anpasst, wenn sich Personen oder Zeiten ändern.

Gruppenkoordination

An wiederkehrenden Treffen sind oft mehr als zwei Personen beteiligt. Abstimmungen oder gemeinsamer Input sind wichtig.

Einfache Einrichtung

Wenn die Einrichtung zu lange dauert, werden die Leute es nicht nutzen.

Klare Verfügbarkeit

Kein Rätselraten, keine Überschneidungen - nur sichtbare Optionen.

Wiederverwendbare Links oder Setups

Du solltest nicht jede Woche dasselbe Meeting neu einrichten.

Die besten Tools für wiederkehrende Meetings

Hier ist ein schneller Vergleich der gängigen Optionen:

Tool Am besten für Wichtigste Funktion Einschränkung Doodle Teams, Gruppenplanung und 1:1-Meetings Umfrage, Buchungsseite und Anmeldeformular Keine Einschränkungen Google Kalender Interne Teams Eingebaute wiederkehrende Ereignisse Schwer zu koordinieren mit mehreren Personen Calendly 1:1 Meetings Buchungslinks Nicht ideal für Gruppenentscheidungen Outlook Unternehmensumgebungen Native Terminplanung Unhandlich bei externen Teilnehmern

Warum Doodle gut für wiederkehrende Meetings geeignet ist

Bei wiederkehrenden Meetings geht es nicht nur darum, etwas in den Kalender zu schreiben. Es geht darum, dass sich alle schnell abstimmen.

Und genau da kommt Doodle ins Spiel.

Es macht Gruppenentscheidungen leicht

Verwende eine Gruppenumfrage, um den besten Zeitpunkt zu finden, wenn mehrere Personen beteiligt sind. Kein Rätselraten, keine langen Threads.

Es funktioniert auch für normale 1:1-Gespräche

Richte eine Buchungsseite ein, teile deinen Link und lass andere eine passende Zeit aussuchen - immer und immer wieder.

Du musst nicht bei Null anfangen

Wenn du eine Besprechung erstellt hast, kannst du sie mit einem Klick duplizieren. Das ist besonders nützlich für wiederkehrende Besprechungen - verwende die gleichen Einstellungen, passe sie bei Bedarf an und verschicke sie erneut.

Es spart jede Woche Zeit

Du musst keine Besprechungen neu erstellen oder Antworten nachgehen. Du verwendest, was bereits funktioniert.

Es hält die Dinge einfach

Keine komplexe Einrichtung. Du wählst einfach Zeiten aus, teilst sie und legst los.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

FAQ: Wiederkehrende Besprechungen

Was ist eine Besprechungsserie?

Eine Besprechungsserie ist eine Besprechung, die regelmäßig wiederholt wird, z. B. wöchentlich oder monatlich.

Wie kann ich wiederkehrende Besprechungen ohne E-Mail-Ketten planen?

Verwende ein Planungstool, in dem du deine Verfügbarkeit mitteilst, oder eine Umfrage. Die Teilnehmer wählen aus, was passt, und die Besprechung wird ohne Hin- und Herschreiben angesetzt.

Was ist die beste App für wiederkehrende Treffen?

Die beste App hängt von deinen Bedürfnissen ab, aber Tools wie Doodle eignen sich gut, weil sie sowohl die Gruppenplanung als auch die individuellen Buchungen an einem Ort erledigen.

Kann Doodle für wöchentliche Treffen genutzt werden?

Ja. Du kannst eine Gruppenabfrage für ein wiederkehrendes Teamtreffen erstellen oder einen Buchungslink für regelmäßige 1:1-Sitzungen verwenden.

Wie kann ich Terminkonflikte vermeiden?

Verwende ein Tool, das sich mit deinem Kalender verbindet und nur verfügbare Zeiten anzeigt. So werden Doppelbuchungen und Überschneidungen vermieden.