Crea un Doodle

Pianificazione

Il miglior strumento di pianificazione per i commercialisti

Tempo di lettura: 3 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 4 dic 2025

Accountant with a client

Opzioni di lingua

endefresit

Indice dei contenuti

    Quando sei alle prese con riunioni con i clienti, scadenze fiscali e revisioni trimestrali, il tuo calendario non dovrebbe aumentare il tuo stress. Doodle aiuta i commercialisti a prenotare gli appuntamenti, a gestire la disponibilità dei clienti e a ridurre i no-show, il tutto senza dover inviare e-mail. Che sia per la preparazione delle tasse, per le sessioni di consulenza o per l'inserimento di nuovi clienti, Doodle ti offre un modo affidabile e professionale per gestire il tuo calendario.

    Non è richiesta la carta di credito

    Perché i commercialisti hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?

    Quando sei agli inizi, gestire alcuni appuntamenti via e-mail o per telefono va bene. Ma quando la lista dei tuoi clienti cresce e le scadenze si accumulano, le cose si complicano. Un buon strumento di pianificazione:

    • Fa risparmiare tempo permettendo ai clienti di prenotarsi da soli

    • Riduce gli incontri mancati grazie ai promemoria automatici

    • Mantiene il tuo calendario organizzato durante le stagioni più intense

    • Facilita la riscossione dei pagamenti in anticipo

    • Mostra un'immagine professionale, anche se sei un professionista.

    Come posso lasciare che i clienti prenotino senza mandarmi un'email?

    Con le pagine di prenotazione di Doodle, imposti la tua disponibilità una volta sola e i clienti possono scegliere l'orario che preferiscono, senza bisogno di app o login.

    Puoi condividere il tuo link di prenotazione tramite:

    • Firma dell'e-mail

    • Sito web o portale clienti

    • WhatsApp, LinkedIn o SMS

    • Newsletter o promemoria fiscali stagionali

    Posso offrire servizi diversi (ad esempio, consulenza fiscale o di altro tipo)?

    Sì. Puoi creare diversi tipi di appuntamenti con durate diverse, ad esempio:

    • Consulenza fiscale di 60 minuti

    • Telefonata di 30 minuti per l'avvio dell'attività

    • Revisione di fine anno di 90 minuti

    Puoi anche impostare dei tempi di attesa tra una chiamata e l'altra o limitare le prenotazioni dell'ultimo minuto.

    E se i clienti non si presentano?

    Il piano Pro di Doodle include promemoria automatici via e-mail. Puoi anche:

    • Impostare delle scadenze per le cancellazioni

    • Aggiungere la tua politica di mancata presentazione alla conferma

    • Richiedere il pagamento al momento della prenotazione

    Posso accettare pagamenti?

    Sì: grazie all'integrazione con Stripe, puoi richiedere il pagamento al momento della prenotazione. Questo è ideale per:

    • CPA freelance o indipendenti

    • Offrire pacchetti a tariffa fissa (ad esempio "Dichiarazione dei redditi annuale")

    • Raccogliere un deposito per sessioni più lunghe

    Doodle è solo per le sessioni 1:1?

    No! Puoi anche:

    • Organizzare workshop per piccoli gruppi (ad esempio "Consigli fiscali trimestrali per liberi professionisti").

    • Lasciare che i clienti votino sugli orari disponibili con i sondaggi di gruppo

    • Impostare disponibilità settimanali ricorrenti (ad esempio ogni venerdì dalle 9 alle 12).

    Panoramica delle funzioni

    Caratteristica

    Disponibile?

    Note

    Prenotazione di sessioni 1:1

    Opzioni illimitate, buffer e lead time

    Programmazione di sessioni di gruppo

    Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo

    Integrazione del calendario

    Google, Outlook, Apple supportati

    Promemoria

    Pro

    Promemoria via e-mail prima delle sessioni

    Pagamenti (Stripe)

    Raccogli il pagamento al momento della prenotazione

    Disponibilità ricorrente

    Imposta una disponibilità settimanale o giornaliera

    Marchio personalizzato

    ✅ Pro

    Aggiungi logo, colori e nome dell'azienda

    Caricamento di file (ad esempio documenti fiscali)

    Utilizza i link di Google Drive o di Forms

    Portale clienti / login

    Prenotazione dei clienti senza creare account

    Perché i commercialisti amano Doodle

    💬 "Durante la stagione fiscale, il mio calendario si riempie velocemente. Doodle aiuta i clienti a prenotare da soli e a pagare in anticipo, senza doverli inseguire". - Lisa T., CPA, Austin

    💬 "Doodle mi fa sembrare professionale, anche se lavoro da sola. I miei clienti adorano la facilità di utilizzo". - Jason K., commercialista indipendente

    Aspetto fondamentale

    Se sei stanco di destreggiarti tra prenotazioni dei clienti, riprogrammazioni e richieste di pagamento, Doodle può aiutarti. È semplice, professionale e pensato per i commercialisti più impegnati. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge pagamenti, branding e promemoria.

    Non è richiesta la carta di credito

    FAQ: Strumenti di pianificazione per commercialisti

    Doodle è gratuito?

    Sì, puoi iniziare con un piano gratuito. Pro aggiunge i promemoria, il marchio e i pagamenti con Stripe.

    I clienti devono creare un account?

    No, non devono creare un account. Basta che clicchino sul tuo link e prenotino.

    Posso accettare pagamenti per gli appuntamenti?

    Sì, Stripe è integrato e facile da configurare.

    Posso mostrare diversi tipi di appuntamenti?

    Sì, puoi creare diverse durate ed etichette (ad esempio "Archiviazione fiscale", "Revisione trimestrale").

    I clienti possono caricare documenti?

    Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nell'e-mail di conferma.

    Articolo correlato

    Trainer with clients.

    Pianificazione

    Il miglior strumento di programmazione per i formatori

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Fitness trainer with a client.

    Pianificazione

    Il miglior strumento di programmazione per gli istruttori di fitness

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Pianificazione

    Il miglior strumento di programmazione per terapisti e consulenti

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Risolvi il problema della programmazione con Doodle