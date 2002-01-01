Il miglior strumento di pianificazione per i commercialisti

Quando sei alle prese con riunioni con i clienti, scadenze fiscali e revisioni trimestrali, il tuo calendario non dovrebbe aumentare il tuo stress. Doodle aiuta i commercialisti a prenotare gli appuntamenti, a gestire la disponibilità dei clienti e a ridurre i no-show, il tutto senza dover inviare e-mail. Che sia per la preparazione delle tasse, per le sessioni di consulenza o per l'inserimento di nuovi clienti, Doodle ti offre un modo affidabile e professionale per gestire il tuo calendario.

Perché i commercialisti hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?

Quando sei agli inizi, gestire alcuni appuntamenti via e-mail o per telefono va bene. Ma quando la lista dei tuoi clienti cresce e le scadenze si accumulano, le cose si complicano. Un buon strumento di pianificazione:

Fa risparmiare tempo permettendo ai clienti di prenotarsi da soli

Riduce gli incontri mancati grazie ai promemoria automatici

Mantiene il tuo calendario organizzato durante le stagioni più intense

Facilita la riscossione dei pagamenti in anticipo

Mostra un'immagine professionale, anche se sei un professionista.

Come posso lasciare che i clienti prenotino senza mandarmi un'email?

Con le pagine di prenotazione di Doodle, imposti la tua disponibilità una volta sola e i clienti possono scegliere l'orario che preferiscono, senza bisogno di app o login.

Puoi condividere il tuo link di prenotazione tramite:

Firma dell'e-mail

Sito web o portale clienti

WhatsApp, LinkedIn o SMS

Newsletter o promemoria fiscali stagionali

Posso offrire servizi diversi (ad esempio, consulenza fiscale o di altro tipo)?

Sì. Puoi creare diversi tipi di appuntamenti con durate diverse, ad esempio:

Consulenza fiscale di 60 minuti

Telefonata di 30 minuti per l'avvio dell'attività

Revisione di fine anno di 90 minuti

Puoi anche impostare dei tempi di attesa tra una chiamata e l'altra o limitare le prenotazioni dell'ultimo minuto.

E se i clienti non si presentano?

Il piano Pro di Doodle include promemoria automatici via e-mail. Puoi anche:

Impostare delle scadenze per le cancellazioni

Aggiungere la tua politica di mancata presentazione alla conferma

Richiedere il pagamento al momento della prenotazione

Posso accettare pagamenti?

Sì: grazie all'integrazione con Stripe, puoi richiedere il pagamento al momento della prenotazione. Questo è ideale per:

CPA freelance o indipendenti

Offrire pacchetti a tariffa fissa (ad esempio " Dichiarazione dei redditi annuale ")

Raccogliere un deposito per sessioni più lunghe

Doodle è solo per le sessioni 1:1?

No! Puoi anche:

Organizzare workshop per piccoli gruppi (ad esempio "Consigli fiscali trimestrali per liberi professionisti").

Lasciare che i clienti votino sugli orari disponibili con i sondaggi di gruppo

Impostare disponibilità settimanali ricorrenti (ad esempio ogni venerdì dalle 9 alle 12).

Panoramica delle funzioni

Caratteristica Disponibile? Note Prenotazione di sessioni 1:1 ✅ Opzioni illimitate, buffer e lead time Programmazione di sessioni di gruppo ✅ Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo Integrazione del calendario ✅ Google, Outlook, Apple supportati Promemoria Pro Promemoria via e-mail prima delle sessioni Pagamenti (Stripe) ✅ Raccogli il pagamento al momento della prenotazione Disponibilità ricorrente ✅ Imposta una disponibilità settimanale o giornaliera Marchio personalizzato ✅ Pro Aggiungi logo, colori e nome dell'azienda Caricamento di file (ad esempio documenti fiscali) ❌ Utilizza i link di Google Drive o di Forms Portale clienti / login ❌ Prenotazione dei clienti senza creare account

Perché i commercialisti amano Doodle

💬 "Durante la stagione fiscale, il mio calendario si riempie velocemente. Doodle aiuta i clienti a prenotare da soli e a pagare in anticipo, senza doverli inseguire". - Lisa T., CPA, Austin

💬 "Doodle mi fa sembrare professionale, anche se lavoro da sola. I miei clienti adorano la facilità di utilizzo". - Jason K., commercialista indipendente

Aspetto fondamentale

Se sei stanco di destreggiarti tra prenotazioni dei clienti, riprogrammazioni e richieste di pagamento, Doodle può aiutarti. È semplice, professionale e pensato per i commercialisti più impegnati. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge pagamenti, branding e promemoria.

FAQ: Strumenti di pianificazione per commercialisti

Doodle è gratuito?

Sì, puoi iniziare con un piano gratuito. Pro aggiunge i promemoria, il marchio e i pagamenti con Stripe.

I clienti devono creare un account?

No, non devono creare un account. Basta che clicchino sul tuo link e prenotino.

Posso accettare pagamenti per gli appuntamenti?

Sì, Stripe è integrato e facile da configurare.

Posso mostrare diversi tipi di appuntamenti?

Sì, puoi creare diverse durate ed etichette (ad esempio "Archiviazione fiscale", "Revisione trimestrale").

I clienti possono caricare documenti?

Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nell'e-mail di conferma.