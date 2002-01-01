Il miglior strumento di pianificazione per i commercialisti

Quando sei alle prese con riunioni con i clienti, scadenze fiscali e revisioni trimestrali, il tuo calendario non dovrebbe aumentare il tuo stress. Doodle aiuta i commercialisti a prenotare gli appuntamenti, a gestire la disponibilità dei clienti e a ridurre i no-show, il tutto senza dover inviare e-mail. Che sia per la preparazione delle tasse, per le sessioni di consulenza o per l'inserimento di nuovi clienti, Doodle ti offre un modo affidabile e professionale per gestire il tuo calendario.
Perché i commercialisti hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?
Quando sei agli inizi, gestire alcuni appuntamenti via e-mail o per telefono va bene. Ma quando la lista dei tuoi clienti cresce e le scadenze si accumulano, le cose si complicano. Un buon strumento di pianificazione:
Fa risparmiare tempo permettendo ai clienti di prenotarsi da soli
Riduce gli incontri mancati grazie ai promemoria automatici
Mantiene il tuo calendario organizzato durante le stagioni più intense
Facilita la riscossione dei pagamenti in anticipo
Mostra un'immagine professionale, anche se sei un professionista.
Come posso lasciare che i clienti prenotino senza mandarmi un'email?
Con le pagine di prenotazione di Doodle, imposti la tua disponibilità una volta sola e i clienti possono scegliere l'orario che preferiscono, senza bisogno di app o login.
Puoi condividere il tuo link di prenotazione tramite:
Firma dell'e-mail
Sito web o portale clienti
WhatsApp, LinkedIn o SMS
Newsletter o promemoria fiscali stagionali
Posso offrire servizi diversi (ad esempio, consulenza fiscale o di altro tipo)?
Sì. Puoi creare diversi tipi di appuntamenti con durate diverse, ad esempio:
Consulenza fiscale di 60 minuti
Telefonata di 30 minuti per l'avvio dell'attività
Revisione di fine anno di 90 minuti
Puoi anche impostare dei tempi di attesa tra una chiamata e l'altra o limitare le prenotazioni dell'ultimo minuto.
E se i clienti non si presentano?
Il piano Pro di Doodle include promemoria automatici via e-mail. Puoi anche:
Impostare delle scadenze per le cancellazioni
Aggiungere la tua politica di mancata presentazione alla conferma
Richiedere il pagamento al momento della prenotazione
Posso accettare pagamenti?
Sì: grazie all'integrazione con Stripe, puoi richiedere il pagamento al momento della prenotazione. Questo è ideale per:
CPA freelance o indipendenti
Offrire pacchetti a tariffa fissa (ad esempio "Dichiarazione dei redditi annuale")
Raccogliere un deposito per sessioni più lunghe
Doodle è solo per le sessioni 1:1?
No! Puoi anche:
Organizzare workshop per piccoli gruppi (ad esempio "Consigli fiscali trimestrali per liberi professionisti").
Lasciare che i clienti votino sugli orari disponibili con i sondaggi di gruppo
Impostare disponibilità settimanali ricorrenti (ad esempio ogni venerdì dalle 9 alle 12).
Panoramica delle funzioni
Caratteristica
Disponibile?
Note
Prenotazione di sessioni 1:1
✅
Opzioni illimitate, buffer e lead time
Programmazione di sessioni di gruppo
✅
Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo
Integrazione del calendario
✅
Google, Outlook, Apple supportati
Promemoria
Pro
Promemoria via e-mail prima delle sessioni
Pagamenti (Stripe)
✅
Raccogli il pagamento al momento della prenotazione
Disponibilità ricorrente
✅
Imposta una disponibilità settimanale o giornaliera
Marchio personalizzato
✅ Pro
Aggiungi logo, colori e nome dell'azienda
Caricamento di file (ad esempio documenti fiscali)
❌
Utilizza i link di Google Drive o di Forms
Portale clienti / login
❌
Prenotazione dei clienti senza creare account
Perché i commercialisti amano Doodle
💬 "Durante la stagione fiscale, il mio calendario si riempie velocemente. Doodle aiuta i clienti a prenotare da soli e a pagare in anticipo, senza doverli inseguire". - Lisa T., CPA, Austin
💬 "Doodle mi fa sembrare professionale, anche se lavoro da sola. I miei clienti adorano la facilità di utilizzo". - Jason K., commercialista indipendente
Aspetto fondamentale
Se sei stanco di destreggiarti tra prenotazioni dei clienti, riprogrammazioni e richieste di pagamento, Doodle può aiutarti. È semplice, professionale e pensato per i commercialisti più impegnati. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge pagamenti, branding e promemoria.
FAQ: Strumenti di pianificazione per commercialisti
Doodle è gratuito?
Sì, puoi iniziare con un piano gratuito. Pro aggiunge i promemoria, il marchio e i pagamenti con Stripe.
I clienti devono creare un account?
No, non devono creare un account. Basta che clicchino sul tuo link e prenotino.
Posso accettare pagamenti per gli appuntamenti?
Sì, Stripe è integrato e facile da configurare.
Posso mostrare diversi tipi di appuntamenti?
Sì, puoi creare diverse durate ed etichette (ad esempio "Archiviazione fiscale", "Revisione trimestrale").
I clienti possono caricare documenti?
Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nell'e-mail di conferma.