लेखाकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ शेड्यूलिंग टूल

जब आप क्लाइंट मीटिंग्स, टैक्स की समय-सीमा और तिमाही समीक्षाओं के बीच तालमेल बिठा रहे होते हैं, तो आपका कैलेंडर आपके तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहिए। Doodle लेखाकारों को अपॉइंटमेंट बुक करने, क्लाइंट की उपलब्धता प्रबंधित करने, और बिना आए रहने वालों की संख्या कम करने में मदद करता है — सब कुछ बिना बार-बार ईमेल के। चाहे टैक्स तैयारी हो, सलाहकार सत्र हों, या नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना हो, Doodle आपको अपने कैलेंडर को चलाने का एक विश्वसनीय, पेशेवर तरीका देता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

लेखाकारों को अनुसूचीकरण उपकरण की आवश्यकता क्यों है?

जब आप अभी शुरुआत कर रहे होते हैं, तो ईमेल या फोन के माध्यम से कुछ अपॉइंटमेंट्स संभालना ठीक लगता है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी क्लाइंट सूची बढ़ती है — और समयसीमाएँ इकट्ठी होती जाती हैं — चीजें उलझन भरी हो जाती हैं। एक अच्छा शेड्यूलिंग टूल:

ग्राहकों को स्वयं बुक करने की सुविधा देकर समय बचाता है।

स्वचालित अनुस्मारकों से चूकी हुई बैठकों में कमी

व्यस्त मौसम के दौरान आपके कैलेंडर को व्यवस्थित रखता है।

पहले से भुगतान एकत्र करना आसान बनाता है

एक पेशेवर छवि दिखाता है — भले ही आप अकेले हों

मैं ग्राहकों को ईमेल किए बिना बुकिंग करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ?

के साथ Doodle बुकिंग पेज, आप अपनी उपलब्धता एक बार सेट करते हैं, और क्लाइंट्स अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं — किसी ऐप या लॉगिन की ज़रूरत नहीं।

आप अपना बुकिंग लिंक निम्नलिखित माध्यमों से साझा कर सकते हैं:

ईमेल हस्ताक्षर

वेबसाइट या क्लाइंट पोर्टल

व्हाट्सएप, लिंक्डइन, या टेक्स्ट

न्यूज़लेटर्स या मौसमी कर अनुस्मारक

क्या मैं विभिन्न सेवाएँ (जैसे कर बनाम परामर्श) प्रदान कर सकता हूँ?

हाँ। आप विभिन्न अवधियों के साथ विभिन्न अपॉइंटमेंट प्रकार बना सकते हैं — उदाहरण के लिए:

60 मिनट का कर परामर्श

30 मिनट का ऑनबोर्डिंग कॉल

90-मिनट का वर्ष-अंत समीक्षा

आप कॉल के बीच बफ़र समय भी निर्धारित कर सकते हैं या अंतिम समय की बुकिंग को सीमित कर सकते हैं।

अगर ग्राहक नहीं आते हैं तो?

Doodle के Pro प्लान इसमें स्वचालित ईमेल अनुस्मारक शामिल हैं। आप यह भी कर सकते हैं:

रद्दीकरण की समयसीमाएँ निर्धारित करें

पुष्टि में अपनी नो-शो नीति जोड़ें।

बुक करते समय भुगतान अनिवार्य है।

क्या मैं भुगतान स्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ — के साथ Stripe एकीकरण, जब कोई बुकिंग करता है तो आप भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं। यह के लिए आदर्श है:

फ्रीलांस या स्वतंत्र सीपीए

निश्चित-शुल्क पैकेज (जैसे "वार्षिक कर दाखिल करना") की पेशकश

लंबी सत्रों के लिए जमा राशि एकत्र करना

क्या Doodle केवल 1:1 के लिए है?

नहीं! आप यह भी कर सकते हैं:

छोटे समूह कार्यशालाओं की मेजबानी करें (उदाहरण के लिए "फ्रीलांसरों के लिए त्रैमासिक कर सुझाव")

ग्राहकों को उपलब्ध समयों पर ग्रुप पोल के साथ मतदान करने दें।

बार-बार होने वाली साप्ताहिक उपलब्धता निर्धारित करें (उदाहरण के लिए हर शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक)

विशेषता अवलोकन

विशेषता उपलब्ध हैं? टिप्पणियाँ 1:1 सत्र बुकिंग ✅ असीमित, बफ़र और लीड समय विकल्प समूह सत्र अनुसूचीकरण ✅ बुकिंग पेज या ग्रुप पोल का उपयोग करें कैलेंडर एकीकरण ✅ गूगल, आउटलुक, एप्पल समर्थित स्मरण ✅ Pro सत्रों से पहले ईमेल अनुस्मारक भुगतान (Stripe) ✅ बुक करते समय भुगतान लें बार-बार उपलब्धता ✅ साप्ताहिक या दैनिक उपलब्धता सेट करें कस्टम ब्रांडिंग ✅ Pro लोगो, रंग और व्यवसाय का नाम जोड़ें फ़ाइल अपलोड (जैसे कर दस्तावेज़) ❌ Google Drive या Forms लिंक का उपयोग करें क्लाइंट पोर्टल / लॉगिन ❌ ग्राहक खाते बनाए बिना बुक करते हैं

लेखाकार Doodle को क्यों पसंद करते हैं

💬 कर सीज़न के दौरान, मेरा कैलेंडर जल्दी भर जाता है। Doodle ग्राहकों को स्वयं बुक करने और अग्रिम भुगतान करने में मदद करता है — कोई पीछा नहीं करना पड़ता। — लिसा टी., सीपीए, ऑस्टिन

💬 Doodle मुझे पेशेवर दिखाता है — भले ही मैं अकेले काम करता हूँ। मेरे ग्राहक इसे कितना आसान पाते हैं, यह उन्हें बहुत पसंद है। — जेसन के., स्वतंत्र लेखाकार

मुख्य निष्कर्ष

यदि आप क्लाइंट बुकिंग, पुनः शेड्यूलिंग और भुगतान अनुरोधों के बीच तालमेल बिठाने से थक चुके हैं, तो Doodle आपकी मदद कर सकता है। यह सरल, पेशेवर और व्यस्त लेखाकारों के लिए बनाया गया है। मुफ्त प्लान उपलब्ध है। Pro प्लान में भुगतान, ब्रांडिंग और रिमाइंडर शामिल हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: लेखाकारों के लिए अनुसूचीकरण उपकरण

क्या Doodle का उपयोग मुफ्त है?

हाँ — आप एक मुफ्त प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। Pro रिमाइंडर, ब्रांडिंग और Stripe भुगतान जोड़ता है।

क्या ग्राहकों को खाता बनाना आवश्यक है?

नहीं। वे बस आपका लिंक क्लिक करते हैं और बुक कर लेते हैं।

क्या मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए भुगतान स्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ — Stripe एकीकृत है और इसे सेट अप करना आसान है।

क्या मैं विभिन्न अपॉइंटमेंट प्रकार दिखा सकता हूँ?

हाँ — आप विभिन्न अवधियाँ और लेबल बना सकते हैं (जैसे "कर दाखिल करना", "त्रैमासिक समीक्षा")।

क्या ग्राहक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं?

सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आप अपनी पुष्टि ईमेल में Google Drive या Dropbox का लिंक शामिल कर सकते हैं।