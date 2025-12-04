Det bedste planlægningsværktøj til revisorer

Når du jonglerer med kundemøder, skattefrister og kvartalsgennemgange, bør din kalender ikke bidrage til din stress. Doodle hjælper revisorer med at booke aftaler, administrere klienters tilgængelighed og reducere antallet af udeblivelser - alt sammen uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. Uanset om det drejer sig om skatteforberedelse, rådgivning eller onboarding af nye kunder, giver Doodle dig en pålidelig og professionel måde at styre din kalender på.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Hvorfor har revisorer brug for et planlægningsværktøj?

Når du lige er startet, føles det fint at håndtere nogle få aftaler via e-mail eller telefon. Men efterhånden som din kundeliste vokser - og deadlines hober sig op - bliver det noget rod. Et godt planlægningsværktøj:

Sparer tid ved at lade kunderne booke sig selv

Reducerer antallet af ubesvarede møder med automatiske påmindelser

Holder din kalender organiseret i travle perioder

Gør det nemt at opkræve betaling på forhånd

Viser et professionelt image - selv hvis du er solo

Hvordan kan jeg lade klienter booke uden at sende mig en e-mail?

Med Doodle Booking Pages angiver du din tilgængelighed én gang, og kunderne kan vælge et tidspunkt, der passer dem - uden brug af app eller login.

Du kan dele dit bookinglink via:

E-mail-signatur

Hjemmeside eller klientportal

WhatsApp, LinkedIn eller sms

Nyhedsbreve eller sæsonbestemte skattepåmindelser

Kan jeg tilbyde forskellige ydelser (f.eks. skat vs. rådgivning)?

Ja, du kan oprette forskellige aftaletyper med forskellige varigheder - f.eks:

60 minutters skattekonsultation

30 minutters onboarding-opkald

90 minutters gennemgang ved årets udgang

Du kan også indstille buffertider mellem opkald eller begrænse bookinger i sidste øjeblik.

Hvad hvis kunderne ikke dukker op?

Doodles Pro-plan inkluderer automatiske e-mail-påmindelser. Du kan også:

Indstille afbestillingsfrister

Tilføje din no-show-politik til bekræftelsen

Kræve betaling på bookingtidspunktet

Kan jeg acceptere betalinger?

Ja - med Stripe-integration kan du anmode om betaling, når nogen booker. Dette er ideelt for:

Freelance eller uafhængige CPA'er

Tilbyde pakker med faste gebyrer (f.eks. "Årlig skatteindberetning")

Opkræve et depositum for længere sessioner

Er Doodle kun til 1:1-sessioner?

Nej, det kan du også:

Afholde workshops for små grupper (f.eks. "Quarterly Tax Tips for Freelancers")

Lade kunder stemme om ledige tider med gruppeafstemninger

Indstille tilbagevendende ugentlig tilgængelighed (f.eks. hver fredag fra 9-12)

Oversigt over funktioner

Funktion Tilgængelig? Bemærkninger Booking af 1:1-sessioner ✅ Ubegrænset, buffer- og gennemløbstidsmuligheder Planlægning af gruppesessioner ✅ Brug bookingside eller gruppeafstemning Integration af kalender ✅ Google, Outlook og Apple understøttes Påmindelser ✅ Pro E-mail-påmindelser før sessioner Betalinger (Stripe) ✅ Modtag betaling ved booking Tilbagevendende tilgængelighed ✅ Indstil ugentlig eller daglig tilgængelighed Brugerdefineret branding ✅ Pro Tilføj logo, farver og firmanavn Upload af filer (f.eks. skattedokumenter) ❌ Brug links til Google Drive eller Forms Kundeportal/login ❌ Klienter booker uden at oprette konti

Hvorfor revisorer elsker Doodle

💬 "I skattesæsonen fyldes min kalender hurtigt op. Doodle hjælper kunderne med at booke på egen hånd og betale på forhånd - uden at jage." - Lisa T., CPA, Austin

💬 "Doodle får mig til at se professionel ud - selv om jeg arbejder alene. Mine kunder elsker, hvor nemt det er." - Jason K., selvstændig revisor

Det vigtigste at tage med

Hvis du er træt af at jonglere med kundebookinger, ombookinger og betalingsanmodninger, kan Doodle hjælpe dig. Det er enkelt, professionelt og bygget til travle revisorer. Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer betalinger, branding og påmindelser.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøjer til revisorer

Er Doodle gratis at bruge?

Ja - du kan komme i gang med en gratis plan. Pro tilføjer påmindelser, branding og Stripe-betalinger.

Skal kunderne oprette en konto?

Nej, det skal de ikke. De klikker bare på dit link og booker.

Kan jeg tage imod betalinger for aftaler?

Ja - Stripe er integreret og let at sætte op.

Kan jeg vise forskellige aftaletyper?

Ja - du kan oprette forskellige varigheder og etiketter (f.eks. "Indberetning af skat", "Kvartalsvis gennemgang").

Kan klienter uploade dokumenter?

Ikke direkte, men du kan inkludere et link til Google Drive eller Dropbox i din bekræftelsesmail.