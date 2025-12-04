Det bedste planlægningsværktøj til revisorer

Opret en Doodle

Table of Contents

    Når du jonglerer med kundemøder, skattefrister og kvartalsgennemgange, bør din kalender ikke bidrage til din stress. Doodle hjælper revisorer med at booke aftaler, administrere klienters tilgængelighed og reducere antallet af udeblivelser - alt sammen uden at skulle sende e-mails frem og tilbage. Uanset om det drejer sig om skatteforberedelse, rådgivning eller onboarding af nye kunder, giver Doodle dig en pålidelig og professionel måde at styre din kalender på.

    Hvorfor har revisorer brug for et planlægningsværktøj?

    Når du lige er startet, føles det fint at håndtere nogle få aftaler via e-mail eller telefon. Men efterhånden som din kundeliste vokser - og deadlines hober sig op - bliver det noget rod. Et godt planlægningsværktøj:

    • Sparer tid ved at lade kunderne booke sig selv

    • Reducerer antallet af ubesvarede møder med automatiske påmindelser

    • Holder din kalender organiseret i travle perioder

    • Gør det nemt at opkræve betaling på forhånd

    • Viser et professionelt image - selv hvis du er solo

    Hvordan kan jeg lade klienter booke uden at sende mig en e-mail?

    Med Doodle Booking Pages angiver du din tilgængelighed én gang, og kunderne kan vælge et tidspunkt, der passer dem - uden brug af app eller login.

    Du kan dele dit bookinglink via:

    • E-mail-signatur

    • Hjemmeside eller klientportal

    • WhatsApp, LinkedIn eller sms

    • Nyhedsbreve eller sæsonbestemte skattepåmindelser

    Kan jeg tilbyde forskellige ydelser (f.eks. skat vs. rådgivning)?

    Ja, du kan oprette forskellige aftaletyper med forskellige varigheder - f.eks:

    • 60 minutters skattekonsultation

    • 30 minutters onboarding-opkald

    • 90 minutters gennemgang ved årets udgang

    Du kan også indstille buffertider mellem opkald eller begrænse bookinger i sidste øjeblik.

    Hvad hvis kunderne ikke dukker op?

    Doodles Pro-plan inkluderer automatiske e-mail-påmindelser. Du kan også:

    • Indstille afbestillingsfrister

    • Tilføje din no-show-politik til bekræftelsen

    • Kræve betaling på bookingtidspunktet

    Kan jeg acceptere betalinger?

    Ja - med Stripe-integration kan du anmode om betaling, når nogen booker. Dette er ideelt for:

    • Freelance eller uafhængige CPA'er

    • Tilbyde pakker med faste gebyrer (f.eks. "Årlig skatteindberetning")

    • Opkræve et depositum for længere sessioner

    Er Doodle kun til 1:1-sessioner?

    Nej, det kan du også:

    • Afholde workshops for små grupper (f.eks. "Quarterly Tax Tips for Freelancers")

    • Lade kunder stemme om ledige tider med gruppeafstemninger

    • Indstille tilbagevendende ugentlig tilgængelighed (f.eks. hver fredag fra 9-12)

    Oversigt over funktioner

    Funktion

    Tilgængelig?

    Bemærkninger

    Booking af 1:1-sessioner

    Ubegrænset, buffer- og gennemløbstidsmuligheder

    Planlægning af gruppesessioner

    Brug bookingside eller gruppeafstemning

    Integration af kalender

    Google, Outlook og Apple understøttes

    Påmindelser

    ✅ Pro

    E-mail-påmindelser før sessioner

    Betalinger (Stripe)

    Modtag betaling ved booking

    Tilbagevendende tilgængelighed

    Indstil ugentlig eller daglig tilgængelighed

    Brugerdefineret branding

    ✅ Pro

    Tilføj logo, farver og firmanavn

    Upload af filer (f.eks. skattedokumenter)

    Brug links til Google Drive eller Forms

    Kundeportal/login

    Klienter booker uden at oprette konti

    Hvorfor revisorer elsker Doodle

    💬 "I skattesæsonen fyldes min kalender hurtigt op. Doodle hjælper kunderne med at booke på egen hånd og betale på forhånd - uden at jage." - Lisa T., CPA, Austin

    💬 "Doodle får mig til at se professionel ud - selv om jeg arbejder alene. Mine kunder elsker, hvor nemt det er." - Jason K., selvstændig revisor

    Det vigtigste at tage med

    Hvis du er træt af at jonglere med kundebookinger, ombookinger og betalingsanmodninger, kan Doodle hjælpe dig. Det er enkelt, professionelt og bygget til travle revisorer. Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer betalinger, branding og påmindelser.

    OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøjer til revisorer

    Er Doodle gratis at bruge?

    Ja - du kan komme i gang med en gratis plan. Pro tilføjer påmindelser, branding og Stripe-betalinger.

    Skal kunderne oprette en konto?

    Nej, det skal de ikke. De klikker bare på dit link og booker.

    Kan jeg tage imod betalinger for aftaler?

    Ja - Stripe er integreret og let at sætte op.

    Kan jeg vise forskellige aftaletyper?

    Ja - du kan oprette forskellige varigheder og etiketter (f.eks. "Indberetning af skat", "Kvartalsvis gennemgang").

    Kan klienter uploade dokumenter?

    Ikke direkte, men du kan inkludere et link til Google Drive eller Dropbox i din bekræftelsesmail.

