A melhor ferramenta de agendamento para contadores

Quando você está fazendo malabarismos com reuniões com clientes, prazos fiscais e revisões trimestrais, sua agenda não deve aumentar o estresse. O Doodle ajuda os contadores a agendar compromissos, gerenciar a disponibilidade dos clientes e reduzir o número de não comparecimentos - tudo isso sem a necessidade de ficar trocando e-mails. Seja para preparação de impostos, sessões de consultoria ou integração de novos clientes, o Doodle oferece a você uma maneira confiável e profissional de administrar sua agenda.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Por que os contadores precisam de uma ferramenta de agendamento?

Quando você está apenas começando, lidar com alguns compromissos por e-mail ou telefone não é problema. Mas, à medida que sua lista de clientes aumenta e os prazos se acumulam, as coisas ficam complicadas. Uma boa ferramenta de agendamento:

Economiza tempo ao permitir que os clientes façam suas próprias reservas

Reduz a perda de reuniões com lembretes automáticos

Mantém seu calendário organizado durante as épocas de maior movimento

Facilita a cobrança de pagamentos antecipados

Mostra uma imagem profissional, mesmo que você seja um profissional autônomo

Como posso permitir que os clientes agendem sem me enviar um e-mail?

Com o Doodle Booking Pages, você define sua disponibilidade uma vez e os clientes podem escolher um horário que funcione para eles - sem necessidade de aplicativo ou login.

Você pode compartilhar seu link de reserva por meio de:

Assinatura de e-mail

Site ou portal do cliente

WhatsApp, LinkedIn ou texto

Boletins informativos ou lembretes de impostos sazonais

Posso oferecer serviços diferentes (por exemplo, impostos vs. consultoria)?

Sim. Você pode criar diferentes tipos de compromissos com diferentes durações - por exemplo:

Consulta tributária de 60 minutos

Chamada de integração de 30 minutos

Revisão de fim de ano de 90 minutos

Você também pode definir tempos de espera entre as chamadas ou limitar as reservas de última hora.

E se os clientes não comparecerem?

O plano Pro do Doodle inclui lembretes automáticos por e-mail. Você também pode:

Definir prazos de cancelamento

Adicionar sua política de não comparecimento à confirmação

Exigir pagamento no momento da reserva

Posso aceitar pagamentos?

Sim - com a integração do Stripe, você pode solicitar o pagamento quando alguém reservar. Isso é ideal para:

CPAs autônomos ou independentes

Oferecer pacotes com taxas fixas (por exemplo, "Declaração anual de impostos")

Cobrar um depósito para sessões mais longas

O Doodle é apenas para sessões individuais?

Não! Você também pode:

Organizar workshops para pequenos grupos (por exemplo, "Quarterly Tax Tips for Freelancers")

Permitir que os clientes votem nos horários disponíveis com enquetes de grupo

Definir disponibilidade semanal recorrente (por exemplo, toda sexta-feira, das 9 às 12)

Visão geral dos recursos

Recurso Disponível? Observações Reserva de sessões 1:1 ✅ Opções ilimitadas, de buffer e de tempo de espera Agendamento de sessões em grupo ✅ Use a página de agendamento ou a enquete do grupo Integração com o calendário ✅ Compatível com Google, Outlook e Apple Lembretes ✅ Pro Lembretes por e-mail antes das sessões Pagamentos (Stripe) ✅ Receba o pagamento no momento da reserva Disponibilidade recorrente ✅ Definir disponibilidade semanal ou diária Marca personalizada Pro Adicionar logotipo, cores e nome da empresa Upload de arquivos (por exemplo, documentos fiscais) ❌ Use links do Google Drive ou do Forms Portal do cliente / login ❌ Os clientes registram sem criar contas

Por que os contadores adoram o Doodle

💬 "Durante a temporada de impostos, minha agenda fica cheia rapidamente. O Doodle ajuda os clientes a fazer a reserva por conta própria e a pagar adiantado - sem perseguição." - Lisa T., CPA, Austin

"O Doodle faz com que eu pareça profissional, mesmo que eu trabalhe sozinho. Meus clientes adoram a facilidade de uso." - Jason K., contador independente

Conclusão principal

Se você está cansado de fazer malabarismos com reservas de clientes, reagendamentos e solicitações de pagamento, o Doodle pode ajudar. Ele é simples, profissional e foi criado para contadores ocupados. Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona pagamentos, marca e lembretes.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para contadores

O uso do Doodle é gratuito?

Sim - você pode começar com um plano gratuito. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.

Os clientes precisam criar uma conta?

Não. Eles apenas clicam em seu link e agendam.

Posso aceitar pagamentos para agendamentos?

Sim - o Stripe está integrado e é fácil de configurar.

Posso mostrar diferentes tipos de agendamento?

Sim - você pode criar diferentes durações e rótulos (por exemplo, "Tax Filing", "Quarterly Review").

Os clientes podem fazer upload de documentos?

Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox no seu e-mail de confirmação.