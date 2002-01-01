A melhor ferramenta de agendamento para contadores

Quando você está fazendo malabarismos com reuniões com clientes, prazos fiscais e revisões trimestrais, sua agenda não deve aumentar o estresse. O Doodle ajuda os contadores a agendar compromissos, gerenciar a disponibilidade dos clientes e reduzir o número de não comparecimentos - tudo isso sem a necessidade de ficar trocando e-mails. Seja para preparação de impostos, sessões de consultoria ou integração de novos clientes, o Doodle oferece a você uma maneira confiável e profissional de administrar sua agenda.
Por que os contadores precisam de uma ferramenta de agendamento?
Quando você está apenas começando, lidar com alguns compromissos por e-mail ou telefone não é problema. Mas, à medida que sua lista de clientes aumenta e os prazos se acumulam, as coisas ficam complicadas. Uma boa ferramenta de agendamento:
Economiza tempo ao permitir que os clientes façam suas próprias reservas
Reduz a perda de reuniões com lembretes automáticos
Mantém seu calendário organizado durante as épocas de maior movimento
Facilita a cobrança de pagamentos antecipados
Mostra uma imagem profissional, mesmo que você seja um profissional autônomo
Como posso permitir que os clientes agendem sem me enviar um e-mail?
Com o Doodle Booking Pages, você define sua disponibilidade uma vez e os clientes podem escolher um horário que funcione para eles - sem necessidade de aplicativo ou login.
Você pode compartilhar seu link de reserva por meio de:
Assinatura de e-mail
Site ou portal do cliente
WhatsApp, LinkedIn ou texto
Boletins informativos ou lembretes de impostos sazonais
Posso oferecer serviços diferentes (por exemplo, impostos vs. consultoria)?
Sim. Você pode criar diferentes tipos de compromissos com diferentes durações - por exemplo:
Consulta tributária de 60 minutos
Chamada de integração de 30 minutos
Revisão de fim de ano de 90 minutos
Você também pode definir tempos de espera entre as chamadas ou limitar as reservas de última hora.
E se os clientes não comparecerem?
O plano Pro do Doodle inclui lembretes automáticos por e-mail. Você também pode:
Definir prazos de cancelamento
Adicionar sua política de não comparecimento à confirmação
Exigir pagamento no momento da reserva
Posso aceitar pagamentos?
Sim - com a integração do Stripe, você pode solicitar o pagamento quando alguém reservar. Isso é ideal para:
CPAs autônomos ou independentes
Oferecer pacotes com taxas fixas (por exemplo, "Declaração anual de impostos")
Cobrar um depósito para sessões mais longas
O Doodle é apenas para sessões individuais?
Não! Você também pode:
Organizar workshops para pequenos grupos (por exemplo, "Quarterly Tax Tips for Freelancers")
Permitir que os clientes votem nos horários disponíveis com enquetes de grupo
Definir disponibilidade semanal recorrente (por exemplo, toda sexta-feira, das 9 às 12)
Visão geral dos recursos
Recurso
Disponível?
Observações
Reserva de sessões 1:1
✅
Opções ilimitadas, de buffer e de tempo de espera
Agendamento de sessões em grupo
✅
Use a página de agendamento ou a enquete do grupo
Integração com o calendário
✅
Compatível com Google, Outlook e Apple
Lembretes
✅ Pro
Lembretes por e-mail antes das sessões
Pagamentos (Stripe)
✅
Receba o pagamento no momento da reserva
Disponibilidade recorrente
✅
Definir disponibilidade semanal ou diária
Marca personalizada
Pro
Adicionar logotipo, cores e nome da empresa
Upload de arquivos (por exemplo, documentos fiscais)
❌
Use links do Google Drive ou do Forms
Portal do cliente / login
❌
Os clientes registram sem criar contas
Por que os contadores adoram o Doodle
💬 "Durante a temporada de impostos, minha agenda fica cheia rapidamente. O Doodle ajuda os clientes a fazer a reserva por conta própria e a pagar adiantado - sem perseguição." - Lisa T., CPA, Austin
"O Doodle faz com que eu pareça profissional, mesmo que eu trabalhe sozinho. Meus clientes adoram a facilidade de uso." - Jason K., contador independente
Conclusão principal
Se você está cansado de fazer malabarismos com reservas de clientes, reagendamentos e solicitações de pagamento, o Doodle pode ajudar. Ele é simples, profissional e foi criado para contadores ocupados. Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona pagamentos, marca e lembretes.
PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para contadores
O uso do Doodle é gratuito?
Sim - você pode começar com um plano gratuito. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.
Os clientes precisam criar uma conta?
Não. Eles apenas clicam em seu link e agendam.
Posso aceitar pagamentos para agendamentos?
Sim - o Stripe está integrado e é fácil de configurar.
Posso mostrar diferentes tipos de agendamento?
Sim - você pode criar diferentes durações e rótulos (por exemplo, "Tax Filing", "Quarterly Review").
Os clientes podem fazer upload de documentos?
Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox no seu e-mail de confirmação.