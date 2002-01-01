A melhor ferramenta de agendamento para contadores

Criar um Doodle

Table of Contents

    Quando você está fazendo malabarismos com reuniões com clientes, prazos fiscais e revisões trimestrais, sua agenda não deve aumentar o estresse. O Doodle ajuda os contadores a agendar compromissos, gerenciar a disponibilidade dos clientes e reduzir o número de não comparecimentos - tudo isso sem a necessidade de ficar trocando e-mails. Seja para preparação de impostos, sessões de consultoria ou integração de novos clientes, o Doodle oferece a você uma maneira confiável e profissional de administrar sua agenda.

    Por que os contadores precisam de uma ferramenta de agendamento?

    Quando você está apenas começando, lidar com alguns compromissos por e-mail ou telefone não é problema. Mas, à medida que sua lista de clientes aumenta e os prazos se acumulam, as coisas ficam complicadas. Uma boa ferramenta de agendamento:

    • Economiza tempo ao permitir que os clientes façam suas próprias reservas

    • Reduz a perda de reuniões com lembretes automáticos

    • Mantém seu calendário organizado durante as épocas de maior movimento

    • Facilita a cobrança de pagamentos antecipados

    • Mostra uma imagem profissional, mesmo que você seja um profissional autônomo

    Como posso permitir que os clientes agendem sem me enviar um e-mail?

    Com o Doodle Booking Pages, você define sua disponibilidade uma vez e os clientes podem escolher um horário que funcione para eles - sem necessidade de aplicativo ou login.

    Você pode compartilhar seu link de reserva por meio de:

    • Assinatura de e-mail

    • Site ou portal do cliente

    • WhatsApp, LinkedIn ou texto

    • Boletins informativos ou lembretes de impostos sazonais

    Posso oferecer serviços diferentes (por exemplo, impostos vs. consultoria)?

    Sim. Você pode criar diferentes tipos de compromissos com diferentes durações - por exemplo:

    • Consulta tributária de 60 minutos

    • Chamada de integração de 30 minutos

    • Revisão de fim de ano de 90 minutos

    Você também pode definir tempos de espera entre as chamadas ou limitar as reservas de última hora.

    E se os clientes não comparecerem?

    O plano Pro do Doodle inclui lembretes automáticos por e-mail. Você também pode:

    • Definir prazos de cancelamento

    • Adicionar sua política de não comparecimento à confirmação

    • Exigir pagamento no momento da reserva

    Posso aceitar pagamentos?

    Sim - com a integração do Stripe, você pode solicitar o pagamento quando alguém reservar. Isso é ideal para:

    • CPAs autônomos ou independentes

    • Oferecer pacotes com taxas fixas (por exemplo, "Declaração anual de impostos")

    • Cobrar um depósito para sessões mais longas

    O Doodle é apenas para sessões individuais?

    Não! Você também pode:

    • Organizar workshops para pequenos grupos (por exemplo, "Quarterly Tax Tips for Freelancers")

    • Permitir que os clientes votem nos horários disponíveis com enquetes de grupo

    • Definir disponibilidade semanal recorrente (por exemplo, toda sexta-feira, das 9 às 12)

    Visão geral dos recursos

    Recurso

    Disponível?

    Observações

    Reserva de sessões 1:1

    Opções ilimitadas, de buffer e de tempo de espera

    Agendamento de sessões em grupo

    Use a página de agendamento ou a enquete do grupo

    Integração com o calendário

    Compatível com Google, Outlook e Apple

    Lembretes

    ✅ Pro

    Lembretes por e-mail antes das sessões

    Pagamentos (Stripe)

    Receba o pagamento no momento da reserva

    Disponibilidade recorrente

    Definir disponibilidade semanal ou diária

    Marca personalizada

    Pro

    Adicionar logotipo, cores e nome da empresa

    Upload de arquivos (por exemplo, documentos fiscais)

    Use links do Google Drive ou do Forms

    Portal do cliente / login

    Os clientes registram sem criar contas

    Por que os contadores adoram o Doodle

    💬 "Durante a temporada de impostos, minha agenda fica cheia rapidamente. O Doodle ajuda os clientes a fazer a reserva por conta própria e a pagar adiantado - sem perseguição." - Lisa T., CPA, Austin

    "O Doodle faz com que eu pareça profissional, mesmo que eu trabalhe sozinho. Meus clientes adoram a facilidade de uso." - Jason K., contador independente

    Conclusão principal

    Se você está cansado de fazer malabarismos com reservas de clientes, reagendamentos e solicitações de pagamento, o Doodle pode ajudar. Ele é simples, profissional e foi criado para contadores ocupados. Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona pagamentos, marca e lembretes.

    PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para contadores

    O uso do Doodle é gratuito?

    Sim - você pode começar com um plano gratuito. O plano Pro adiciona lembretes, marca e pagamentos com o Stripe.

    Os clientes precisam criar uma conta?

    Não. Eles apenas clicam em seu link e agendam.

    Posso aceitar pagamentos para agendamentos?

    Sim - o Stripe está integrado e é fácil de configurar.

    Posso mostrar diferentes tipos de agendamento?

    Sim - você pode criar diferentes durações e rótulos (por exemplo, "Tax Filing", "Quarterly Review").

    Os clientes podem fazer upload de documentos?

    Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox no seu e-mail de confirmação.

