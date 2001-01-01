O Clockwise foi encerrado em 27 de março de 2026, deixando os usuários sem a otimização automatizada do calendário. A próxima etapa é exportar seus dados e substituir seus fluxos de trabalho - geralmente com abordagens mais simples e confiáveis, como agendamento estruturado e ferramentas como o Doodle.
Você estava usando o Clockwise e de repente percebeu que ele desapareceu? Então é hora de você descobrir o que vem a seguir.
O Clockwise está realmente sendo encerrado?
Sim. O Clockwise encerrou seu serviço após a aquisição, com um período de aviso prévio muito curto.
Para muitas equipes, isso significa:
blocos de tempo sem foco
rotinas recorrentes quebradas
e, de repente, calendários muito manuais novamente
Se você ainda estiver usando o Clockwise, agora é a hora de agir.
O que você deve fazer antes que a Clockwise desapareça?
Antes de mais nada:
Exporte seus dados (enquanto eles ainda estiverem disponíveis)
Revise sua configuração atual (tempo de foco, reuniões recorrentes, buffers)
Anote o que você realmente usou em vez do que apenas "parecia bom"
Esta etapa é mais importante do que escolher uma nova ferramenta.
De quais recursos você realmente precisa depois do Clockwise?
Nem todo mundo precisa da mesma substituição. O Clockwise combinou várias coisas em uma única camada.
Veja como você pode dividi-la:
Proteção do tempo de foco → bloqueio de tempo em seu calendário
Reuniões flexíveis → reagendamento e controle de disponibilidade
Rotinas recorrentes → intervalos de tempo consistentes
Coordenação de reuniões → realmente encontrar tempo com outras pessoas
A maioria das pessoas percebe aqui: seu maior problema não é a IA → é a coordenação.
Qual é a melhor maneira de gerenciar reuniões depois da Clockwise?
Se o seu principal problema é organizar reuniões com outras pessoas, mudar para uma abordagem que prioriza o agendamento costuma ser mais simples e mais confiável.
Em vez de reorganizar constantemente o calendário, você:
define quando você está disponível
permite que outras pessoas reservem horários
evita o vai-e-vem interminável
É aqui que ferramentas como o Doodle entram em cena, especialmente para
reuniões recorrentes
coordenação de grupos
agendamento externo
É uma abordagem diferente, mas, para muitas equipes, é realmente mais estável.
Como substituir seus fluxos de trabalho no sentido horário, passo a passo
Você não precisa reconstruir tudo 1:1.
Em vez disso, você pode:
Substitua o tempo de foco → por blocos de tempo fixos
Substitua reuniões flexíveis → por disponibilidade estruturada
Substitua os hábitos recorrentes → por horários de agendamento recorrentes
Substituir a coordenação → por links de agendamento, planilhas de registro ou enquetes de grupo
O objetivo não é a automação. É a clareza.
Como evitar perder o controle do seu tempo depois da Clockwise
O Clockwise tentou corrigir automaticamente os calendários sobrecarregados.
Mas a verdadeira solução geralmente é mais simples:
menos reuniões desnecessárias
disponibilidade mais clara
horários recorrentes previsíveis
Quando isso estiver implementado, seu calendário deixará de precisar de "otimização" constante.
O que você pode usar em vez do Clockwise
O que você precisa
O que você deve usar
Coordenar reuniões com outras pessoas
Ferramenta de agendamento (por exemplo, Doodle)
Gerenciar reuniões recorrentes
Páginas de reservas
Reduzir a troca de e-mails
Enquetes em grupo
Mantenha sua semana estruturada
Blocos de tempo + horários recorrentes + prazos + tempo de espera
PERGUNTAS FREQUENTES
O Clockwise está sendo desativado?
Sim, a Clockwise encerrou seu serviço em março de 2026.
O que devo fazer antes do encerramento da Clockwise?
Exporte seus dados e revise seus fluxos de trabalho atuais o mais rápido possível.
Qual é a melhor alternativa ao Clockwise?
Depende de suas necessidades. Se o seu principal desafio é coordenar reuniões, ferramentas de agendamento como o Doodle costumam ser a opção mais prática.
Posso substituir o Clockwise por uma ferramenta de agendamento?
Sim. Especialmente para reuniões recorrentes e coordenação externa, essa pode ser uma abordagem mais simples e confiável.