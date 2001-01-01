A Clockwise está fechando: o que você fará em 2026?

O Clockwise foi encerrado em 27 de março de 2026, deixando os usuários sem a otimização automatizada do calendário. A próxima etapa é exportar seus dados e substituir seus fluxos de trabalho - geralmente com abordagens mais simples e confiáveis, como agendamento estruturado e ferramentas como o Doodle.

Você estava usando o Clockwise e de repente percebeu que ele desapareceu? Então é hora de você descobrir o que vem a seguir.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

O Clockwise está realmente sendo encerrado?

Sim. O Clockwise encerrou seu serviço após a aquisição, com um período de aviso prévio muito curto.

Para muitas equipes, isso significa:

blocos de tempo sem foco

rotinas recorrentes quebradas

e, de repente, calendários muito manuais novamente

Se você ainda estiver usando o Clockwise, agora é a hora de agir.

O que você deve fazer antes que a Clockwise desapareça?

Antes de mais nada:

Exporte seus dados (enquanto eles ainda estiverem disponíveis)

Revise sua configuração atual (tempo de foco, reuniões recorrentes, buffers)

Anote o que você realmente usou em vez do que apenas "parecia bom"

Esta etapa é mais importante do que escolher uma nova ferramenta.

De quais recursos você realmente precisa depois do Clockwise?

Nem todo mundo precisa da mesma substituição. O Clockwise combinou várias coisas em uma única camada.

Veja como você pode dividi-la:

Proteção do tempo de foco → bloqueio de tempo em seu calendário

Reuniões flexíveis → reagendamento e controle de disponibilidade

Rotinas recorrentes → intervalos de tempo consistentes

Coordenação de reuniões → realmente encontrar tempo com outras pessoas

A maioria das pessoas percebe aqui: seu maior problema não é a IA → é a coordenação.

Qual é a melhor maneira de gerenciar reuniões depois da Clockwise?

Se o seu principal problema é organizar reuniões com outras pessoas, mudar para uma abordagem que prioriza o agendamento costuma ser mais simples e mais confiável.

Em vez de reorganizar constantemente o calendário, você:

define quando você está disponível

permite que outras pessoas reservem horários

evita o vai-e-vem interminável

É aqui que ferramentas como o Doodle entram em cena, especialmente para

reuniões recorrentes

coordenação de grupos

agendamento externo

É uma abordagem diferente, mas, para muitas equipes, é realmente mais estável.

Como substituir seus fluxos de trabalho no sentido horário, passo a passo

Você não precisa reconstruir tudo 1:1.

Em vez disso, você pode:

Substitua o tempo de foco → por blocos de tempo fixos

Substitua reuniões flexíveis → por disponibilidade estruturada

Substitua os hábitos recorrentes → por horários de agendamento recorrentes

Substituir a coordenação → por links de agendamento, planilhas de registro ou enquetes de grupo

O objetivo não é a automação. É a clareza.

Como evitar perder o controle do seu tempo depois da Clockwise

O Clockwise tentou corrigir automaticamente os calendários sobrecarregados.

Mas a verdadeira solução geralmente é mais simples:

menos reuniões desnecessárias

disponibilidade mais clara

horários recorrentes previsíveis

Quando isso estiver implementado, seu calendário deixará de precisar de "otimização" constante.

O que você pode usar em vez do Clockwise

O que você precisa O que você deve usar Coordenar reuniões com outras pessoas Ferramenta de agendamento (por exemplo, Doodle) Gerenciar reuniões recorrentes Páginas de reservas Reduzir a troca de e-mails Enquetes em grupo Mantenha sua semana estruturada Blocos de tempo + horários recorrentes + prazos + tempo de espera

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PERGUNTAS FREQUENTES

O Clockwise está sendo desativado?

Sim, a Clockwise encerrou seu serviço em março de 2026.

O que devo fazer antes do encerramento da Clockwise?

Exporte seus dados e revise seus fluxos de trabalho atuais o mais rápido possível.

Qual é a melhor alternativa ao Clockwise?

Depende de suas necessidades. Se o seu principal desafio é coordenar reuniões, ferramentas de agendamento como o Doodle costumam ser a opção mais prática.

Posso substituir o Clockwise por uma ferramenta de agendamento?

Sim. Especialmente para reuniões recorrentes e coordenação externa, essa pode ser uma abordagem mais simples e confiável.