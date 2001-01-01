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A Clockwise está fechando: o que você fará em 2026?

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Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 30 de mar. de 2026

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    O Clockwise foi encerrado em 27 de março de 2026, deixando os usuários sem a otimização automatizada do calendário. A próxima etapa é exportar seus dados e substituir seus fluxos de trabalho - geralmente com abordagens mais simples e confiáveis, como agendamento estruturado e ferramentas como o Doodle.

    Você estava usando o Clockwise e de repente percebeu que ele desapareceu? Então é hora de você descobrir o que vem a seguir.

    Não é necessário cartão de crédito

    O Clockwise está realmente sendo encerrado?

    Sim. O Clockwise encerrou seu serviço após a aquisição, com um período de aviso prévio muito curto.

    Para muitas equipes, isso significa:

    • blocos de tempo sem foco

    • rotinas recorrentes quebradas

    • e, de repente, calendários muito manuais novamente

    Se você ainda estiver usando o Clockwise, agora é a hora de agir.

    O que você deve fazer antes que a Clockwise desapareça?

    Antes de mais nada:

    • Exporte seus dados (enquanto eles ainda estiverem disponíveis)

    • Revise sua configuração atual (tempo de foco, reuniões recorrentes, buffers)

    • Anote o que você realmente usou em vez do que apenas "parecia bom"

    Esta etapa é mais importante do que escolher uma nova ferramenta.

    De quais recursos você realmente precisa depois do Clockwise?

    Nem todo mundo precisa da mesma substituição. O Clockwise combinou várias coisas em uma única camada.

    Veja como você pode dividi-la:

    • Proteção do tempo de foco → bloqueio de tempo em seu calendário

    • Reuniões flexíveis → reagendamento e controle de disponibilidade

    • Rotinas recorrentes → intervalos de tempo consistentes

    • Coordenação de reuniões → realmente encontrar tempo com outras pessoas

    A maioria das pessoas percebe aqui: seu maior problema não é a IA → é a coordenação.

    Qual é a melhor maneira de gerenciar reuniões depois da Clockwise?

    Se o seu principal problema é organizar reuniões com outras pessoas, mudar para uma abordagem que prioriza o agendamento costuma ser mais simples e mais confiável.

    Em vez de reorganizar constantemente o calendário, você:

    • define quando você está disponível

    • permite que outras pessoas reservem horários

    • evita o vai-e-vem interminável

    É aqui que ferramentas como o Doodle entram em cena, especialmente para

    • reuniões recorrentes

    • coordenação de grupos

    • agendamento externo

    É uma abordagem diferente, mas, para muitas equipes, é realmente mais estável.

    Como substituir seus fluxos de trabalho no sentido horário, passo a passo

    Você não precisa reconstruir tudo 1:1.

    Em vez disso, você pode:

    • Substitua o tempo de foco → por blocos de tempo fixos

    • Substitua reuniões flexíveis → por disponibilidade estruturada

    • Substitua os hábitos recorrentes → por horários de agendamento recorrentes

    • Substituir a coordenação → por links de agendamento, planilhas de registro ou enquetes de grupo

    O objetivo não é a automação. É a clareza.

    Como evitar perder o controle do seu tempo depois da Clockwise

    O Clockwise tentou corrigir automaticamente os calendários sobrecarregados.

    Mas a verdadeira solução geralmente é mais simples:

    • menos reuniões desnecessárias

    • disponibilidade mais clara

    • horários recorrentes previsíveis

    Quando isso estiver implementado, seu calendário deixará de precisar de "otimização" constante.

    O que você pode usar em vez do Clockwise

    O que você precisa

    O que você deve usar

    Coordenar reuniões com outras pessoas

    Ferramenta de agendamento (por exemplo, Doodle)

    Gerenciar reuniões recorrentes

    Páginas de reservas

    Reduzir a troca de e-mails

    Enquetes em grupo

    Mantenha sua semana estruturada

    Blocos de tempo + horários recorrentes + prazos + tempo de espera

    Não é necessário cartão de crédito

    PERGUNTAS FREQUENTES

    O Clockwise está sendo desativado?

    Sim, a Clockwise encerrou seu serviço em março de 2026.

    O que devo fazer antes do encerramento da Clockwise?

    Exporte seus dados e revise seus fluxos de trabalho atuais o mais rápido possível.

    Qual é a melhor alternativa ao Clockwise?

    Depende de suas necessidades. Se o seu principal desafio é coordenar reuniões, ferramentas de agendamento como o Doodle costumam ser a opção mais prática.

    Posso substituir o Clockwise por uma ferramenta de agendamento?

    Sim. Especialmente para reuniões recorrentes e coordenação externa, essa pode ser uma abordagem mais simples e confiável.

    Não é necessário cartão de crédito

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