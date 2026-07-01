Det bästa schemaläggningsverktyget för revisorer

När du har fullt upp med kundmöten, skattedatum och kvartalsgenomgångar bör din kalender inte bidra till din stress. Doodle hjälper revisorer att boka möten, hantera kundernas tillgänglighet och minska antalet uteblivna möten – allt utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka. Oavsett om det gäller skatteförberedelser, rådgivningsmöten eller att ta emot nya kunder ger Doodle dig ett pålitligt och professionellt sätt att hantera din kalender.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför behöver revisorer ett schemaläggningsverktyg?

När man är nybörjare går det bra att hantera några möten via e-post eller telefon. Men när kundlistan växer – och deadlines hopar sig – blir det rörigt. Ett bra verktyg för schemaläggning:

Sparar tid genom att låta kunderna boka själva

Minskar antalet uteblivna möten tack vare automatiska påminnelser

Håller ordning på din kalender under hektiska perioder

Gör det enkelt att ta betalt i förskott

Ger ett professionellt intryck – även om du arbetar på egen hand

Hur kan jag låta kunderna boka utan att behöva skicka e-post till mig?

Med Booking Pages för Doodle, du anger din tillgänglighet en gång, och kunderna kan välja en tid som passar dem – utan att behöva någon app eller inloggning.

Du kan dela din bokningslänk via:

E-postsignatur

Webbplats eller kundportal

WhatsApp, LinkedIn eller SMS

Nyhetsbrev eller säsongsbetonade påminnelser om skatt

Kan jag erbjuda olika tjänster (t.ex. skatterådgivning kontra allmän rådgivning)?

Ja. Du kan skapa olika typer av bokningar med olika varaktighet – till exempel:

60 minuters skatterådgivning

30 minuters introduktionssamtal

90-minuters årssammanfattning

Du kan också ställa in väntetider mellan samtal eller begränsa bokningar i sista minuten.

Vad händer om kunderna inte dyker upp?

Doodles Pro-paketet innehåller automatiska påminnelser via e-post. Du kan också:

Fastställa tidsfrister för avbokning

Lägg till dina regler för utebliven ankomst i bekräftelsen

Kräv betalning vid bokningstillfället

Kan jag ta emot betalningar?

Ja — med Stripe-integration, kan du begära betalning när någon bokar. Detta är perfekt för:

Frilansande eller egenföretagande auktoriserade revisorer

Erbjuder paket med fast pris (t.ex. ”Årlig skattedeklaration”)

Att ta ut en deposition för längre sessioner

Är Doodle endast avsett för 1:1-möten?

Nej! Du kan också:

Anordna workshoppar för små grupper (t.ex. ”Kvartalsvisa skattetips för frilansare”)

Låt kunderna rösta om lediga tider med Group Poll

Ange återkommande tillgänglighet varje vecka (t.ex. varje fredag kl. 9–12)

Översikt över funktioner

Funktion Finns det? Anmärkningar Bokning av 1:1-session ✅ Alternativ för obegränsad leverans, buffert och ledtid Schemaläggning av gruppmöten ✅ Använd Booking Page eller Group Poll Kalenderintegration ✅ Stöd för Google, Outlook och Apple Påminnelser ✅ Pro Påminnelser via e-post inför sessionerna Betalningar (Stripe) ✅ Ta betalt vid bokningen Återkommande tillgänglighet ✅ Ange tillgänglighet per vecka eller per dag Skräddarsydd varumärkesprofilering ✅ Pro Lägg till logotyp, färger och företagsnamn Uppladdning av filer (t.ex. skattedokument) ❌ Använd länkar till Google Drive eller Google Forms Kundportal / inloggning ❌ Kunderna bokar utan att skapa konton

Varför revisorer älskar Doodle

💬 ”Under deklarationsperioden fylls min kalender snabbt. Med Doodle kan kunderna själva boka tid och betala i förväg – jag slipper jaga efter betalningar.” — Lisa T., auktoriserad revisor, Austin

💬 ”Doodle får mig att framstå som professionell – trots att jag jobbar på egen hand. Mina kunder uppskattar hur enkelt det är.” — Jason K., egenföretagande revisor

Huvudbudskap

Om du är trött på att jonglera med kundbokningar, ombokningar och betalningsförfrågningar kan Doodle hjälpa dig. Tjänsten är enkel, professionell och utformad för upptagna revisorer. Det finns ett gratisabonnemang. Pro-versionen erbjuder dessutom betalningsfunktioner, anpassning av varumärke och påminnelser.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för revisorer

Är Doodle gratis att använda?

Ja – du kan komma igång med ett gratisabonnemang. Pro-versionen erbjuder påminnelser, anpassning av varumärket och betalningar via Stripe.

Måste kunderna skapa ett konto?

Nej. De klickar bara på din länk och bokar.

Kan jag ta emot betalningar för bokade tider?

Ja — Stripe är integrerat och enkelt att konfigurera.

Kan jag visa olika typer av bokningar?

Ja – du kan skapa olika tidsperioder och benämningar (t.ex. ”Skatteinlämning”, ”Kvartalsgranskning”).

Kan kunderna ladda upp dokument?

Inte direkt, men du kan lägga in en länk till Google Drive eller Dropbox i ditt bekräftelsemejl.