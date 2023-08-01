Overal en altijd een overzicht hebben van je afspraken – dat lijkt tegenwoordig voor de meesten van ons een must te zijn geworden. Daarom is het snel en makkelijk plannen van afspraken, die vervolgens automatisch in je agenda’s worden gezet, echt onmisbaar – en dat is precies wat Doodle doet.

Met Doodle kun je al je agenda’s samenvoegen en in vier simpele stappen afspraken maken.

Of je nu een privéfeestje organiseert of voor je werk met je klanten of medewerkers wilt communiceren – met Doodle gebruik je een gebruiksvriendelijke en professionele tool.

Wees 24 uur per dag bereikbaar, zonder dat je afhankelijk bent van afzonderlijke afspraken via e-mail of telefoon.

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Kies datumopties

Kies de tijden voor de vergadering in de week- of maandweergave van de online agenda. Agendaintegraties Zo kun je alle bestaande afspraken in Doodle bekijken, zodat je makkelijker een planning kunt maken. Zoek een tijdstip dat voor iedereen past dankzij de flexibele tijdsvakken en stuur ze een uitnodiging.

Instellingen aanpassen

Met de gratis online planner van Doodle kun je het aantal stemmen van deelnemers beperken, enquêtes privé maken zodat de gegevens van deelnemers verborgen blijven, en stemmers meerdere antwoordopties geven, zoals ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Indien nodig’. Doodle Professional Gebruikers krijgen toegang tot nog veel meer online planningsfuncties, zoals deadlines voor enquêtes en automatische herinneringen.

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Vul je enquête in

Vul je e-mailadres in en verstuur je uitnodigingen voor vergaderingen naar je klanten, collega’s of je team. Leun lekker achterover en laat iedereen stemmen op de verschillende opties voor de vergadering. Binnen enkele minuten (of seconden) heb je het tijdstip gevonden dat voor iedereen het beste uitkomt. We houden al je uitnodigingen voor vergaderingen op één plek bij.

Synchroniseer de online agenda van Doodle met die van jou

Doodle is ook een geweldige keuze voor gebruikers die al agendazoftware gebruiken om hun zakelijke of privéleven te organiseren. Dankzij de gratis ondersteuning voor populaire agendatoepassingen zoals Google Calendar, Office 365, Outlook en iCal sluit de online agenda van Doodle naadloos aan, wat zorgt voor meer productiviteit en meer duidelijkheid bij het plannen van vergaderingen.

Ga vandaag nog aan de slag met Doodle!