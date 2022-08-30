Je hebt besloten dat je genoeg hebt van al dat heen-en-weer-gemail en je hebt je aangemeld voor een Doodle-account. Geweldig! Maar als je inlogt op je dashboard, zie je dat je drie opties hebt. Welke kies je?

Maak je geen zorgen. Of je nu een groot verjaardagsfeest organiseert of een één-op-één-gesprek met een potentiële nieuwe klant hebt, wij hebben de oplossing die bij je past.

Hier is een eenvoudige gids om je te helpen bij het kiezen van de juiste functies voor je evenement.

Groepspolls

Groepspolls daar staat Doodle bekend om. Ze zijn superhandig om grote evenementen te plannen – of het nu om 100 of 1000 mensen gaat. Met maar een paar klikken kun je een grote groep mensen afstemmen op een tijdstip waar iedereen bij kan zijn. Dit is vooral handig voor teambijeenkomsten, trainingen of bestuursvergaderingen, waarbij het een hele uitdaging kan zijn om ieders drukke agenda’s op elkaar af te stemmen.

Groepspolls maken het coördineren van alle teamvergaderingen een stuk makkelijker en zijn de snelste manier om een datum vast te leggen voor grote evenementen.

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Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld meer dan 3 uur per dag besteden aan het checken van werkmails. Doodle helpt je om dat onnodige checken te verminderen door het plannen van afspraken tot een paar klikken te beperken – vooral als het gaat om 1-op-1-gesprekken.

Onze 1-op-1-gesprekken zijn ideaal om specifieke tijdstippen voor te stellen om met iemand af te spreken. 1-op-1-afspraken zijn vooral heel effectief voor freelancers en consultants. Van financieel adviseurs tot stylisten, maar ook voor docenten die ouderavonden moeten inplannen.

Tijd vrijmaken voor 1-op-1-gesprekken met klanten, collega’s of nieuwe gebruikers is een van de meest effectieve manieren om vertrouwen op te bouwen. Nu kantoren steeds vaker worden afgebouwd en hybride werken na de pandemie de voorkeur krijgt, de noodzaak van persoonlijke één-op-één-ontmoetingen wordt nu als nog belangrijker gezien dan ooit.

Uit onderzoek blijkt dat onze gemiddelde werkdag met meer dan 13 procent is toegenomen nu er na de pandemie een nieuw hybride werkmodel is ontstaan. Dat heeft op zijn beurt weer het aantal 1-op-1-gesprekken is met zo’n 62 procent gestegen .

Dit betekent dat het feit dat je op afstand werkt, nog niet betekent dat je geen dagelijkse gesprekken met je collega’s kunt blijven voeren.

Boekingspagina

Boekingspagina is een volledig geautomatiseerde planningsoplossing waarmee mensen een tijdstip in je agenda kunnen reserveren. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent en je gesprekspartner laten beslissen wanneer hij of zij een afspraak wil maken.

Boekingspagina helpt verkoopteams die snel moeten reageren op gekwalificeerde leads, docenten die hun spreekuren willen automatiseren en recruiters die het wervingsproces willen versnellen.

Het gebruik van de Boekingspagina heeft een aantal voordelen ten opzichte van het maken van afspraken via e-mail.

Allereerst bespaart het je tijd. Over het algemeen kun je met Doodle, in plaats van heen en weer te e-mailen, zo’n 15 minuten besparen bij kleine vergaderingen en wel twee uur bij grotere. De boekingspagina maakt het nog makkelijker door mensen een beschikbare tijd te laten kiezen die jij van tevoren hebt ingesteld. Jij stelt de tijden in, zij kiezen er een uit en jullie hebben je afspraak.

Dat is geweldig voor je klanten. Uit onderzoek blijkt dat mensen die snel op vragen reageren, hebben meer kans om succesvol te zijn 1. Dat neemt af naarmate er meer tijd verstrijkt. Als je binnen een paar minuten kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent, stijgen je kansen op succes exponentieel.

Geen dubbele boekingen en no-shows meer. De Boekingspagina voorkomt dubbele boekingen door de tijd te reserveren zodra iemand een tijdvak kiest. Het zorgt er ook voor dat mensen je afspraak veel minder snel missen, door herinneringen te sturen en je agenda automatisch bij te werken als ze een nieuwe afspraak maken. Het is net alsof je je eigen assistent hebt.

Het is privé. Het feit dat je je beschikbaarheid met anderen deelt, betekent niet dat je hele agenda openbaar moet zijn. Op de Boekingspagina worden alleen de momenten getoond waarop je beschikbaar bent. Of je nu buffertijden toevoegt of al een afspraak hebt ingepland – degenen die je link hebben, zien alleen je beschikbare tijden.

Maak vandaag nog je eerste Doodle-vergadering aan