Welches ist das richtige Doodle für Sie? Gruppenumfrage, 1:1 oder Buchungsseite

Sie haben beschlossen, dass Sie das ständige Hin und Her von E-Mails satt haben und haben sich für ein Doodle-Konto angemeldet. Toll! Aber wenn Sie sich in Ihr Dashboard einloggen, sehen Sie, dass Sie drei Optionen haben. Für welche entscheiden Sie sich?

Keine Panik. Egal, ob Sie eine große Geburtstagsparty oder einen 1:1-Chat mit einem potenziellen Neukunden planen, wir haben die passende Lösung für Sie.

Hier ist ein einfacher Leitfaden, der Ihnen hilft, die richtigen Funktionen für Ihre Veranstaltung auszuwählen.

Gruppenumfragen

****Gruppenumfragen sind das, wofür Doodle berühmt ist. Sie eignen sich hervorragend für die Planung von Großveranstaltungen - egal, ob es sich um 100 oder 1000 Personen handelt. Mit nur wenigen Klicks können Sie eine große Gruppe von Personen zu einem Zeitpunkt zusammenbringen, an dem alle teilnehmen können. Dies ist besonders nützlich für Teambesprechungen, Schulungen oder Vorstandssitzungen, bei denen es eine Herausforderung sein kann, einen vollen Terminkalender zu führen.

Gruppenumfragen vereinfachen die Koordination aller Teambesprechungen und sind der schnellste Weg, um einen Termin für große Veranstaltungen festzulegen.

1:1

Es ist erwiesen, dass wir im Durchschnitt mehr als 3 Stunden pro Tag mit dem Abrufen von Arbeits-E-Mails verbringen. Doodle hilft dabei, diese unnötigen Überprüfungen zu reduzieren, indem es die Terminplanung auf ein paar Klicks reduziert - besonders wenn es um 1:1-Meetings geht.

Unsere 1:1-Meetings eignen sich perfekt, um bestimmte Zeiten für ein Treffen mit einer Person vorzuschlagen. 1:1-Meetings sind besonders für Freiberufler und Berater geeignet. Jeder, vom Finanzberater bis zum Stylisten, sowie Pädagogen, die für die Planung von Elterngesprächen zuständig sind.

Sich Zeit für 1:1-Meetings mit Kunden, Kollegen oder neuen Nutzern zu nehmen, ist eine der effektivsten Methoden, um Vertrauen aufzubauen. Da Büros abgebaut werden und hybride Arbeitsformen nach der Pandemie bevorzugt werden, wird die Notwendigkeit von persönlichen 1:1-Meetings heute als wichtiger angesehenals je zuvor.

Studien zeigen, dass die Länge unseres durchschnittlichen Arbeitstages um mehr als 13 Prozent gestiegen ist, da nach der Pandemie ein neues hybrides Arbeitsmodell entstanden ist. Im Gegenzug hat dies zu einer Zunahme der 1:1-Sitzungen um 62 % geführt (https://doodle.com/en/resources/research-and-reports/state-of-meeting-report-2021/).

Das heißt, nur weil Sie aus der Ferne arbeiten, heißt das nicht, dass Sie sich nicht täglich mit Ihren Kollegen unterhalten können.

Buchungsseite

Booking Page ist eine vollautomatische Terminplanungslösung, die es Personen ermöglicht, Zeit in Ihrem Kalender zu buchen. Sie können entscheiden, welche Zeit Sie zur Verfügung haben, und Ihren Gesprächspartner entscheiden lassen, wann er buchen soll.

Booking Page unterstützt Vertriebsteams, die schnell auf qualifizierte Leads reagieren müssen, Pädagogen, die ihre Sprechzeiten automatisieren möchten, und Personalvermittler, die ihre Einstellungsprozesse beschleunigen wollen.

Die Verwendung von Booking Page bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Terminplanung per E-Mail.

In erster Linie werden Sie Zeit sparen. Im Allgemeinen können Sie durch die Verwendung von Doodle gegenüber dem Hin- und Herschicken von E-Mails etwa 15 Minuten bei kleinen Besprechungen und bis zu zwei Stunden bei größeren Besprechungen sparen. Booking Page trägt zu dieser Einfachheit bei, indem es den Teilnehmern ermöglicht, einen von Ihnen festgelegten Termin zu wählen. Sie legen Ihre Zeiten fest, die Teilnehmer wählen eine aus und Sie treffen sich.

Das ist großartig für Ihre Kunden. Es ist erwiesen, dass Menschen, die schnell auf Anfragen reagieren, mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sindl. Das nimmt ab, je mehr Zeit vergeht. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Verfügbarkeit in wenigen Minuten anzubieten, steigen Ihre Erfolgschancen exponentiell.

Keine doppelten Buchungen und kein Nichterscheinen mehr. Booking Page verhindert doppelte Buchungen, indem es die Zeit blockiert, in der die Teilnehmer einen Termin wählen. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Ihren Termin verpasst, durch das Versenden von Erinnerungen und die automatische Aktualisierung Ihres Kalenders bei einer Terminverschiebung erheblich verringert. Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen Assistenten.

Es ist privat. Nur weil Sie Ihre Verfügbarkeit mit anderen teilen, bedeutet das nicht, dass Ihr gesamter Kalender angezeigt werden muss. Booking Page zeigt nur die Zeiten an, zu denen Sie verfügbar sind. Wenn Sie Pufferzeiten hinzufügen oder eine Besprechung bereits gebucht haben, werden denjenigen, die Ihren Link haben, nur Ihre verfügbaren Zeiten angezeigt.

Erstellen Sie noch heute Ihr erstes Doodle-Meeting