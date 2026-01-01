Zdecydowałeś, że masz już dość ciągłej wymiany e-maili i założyłeś konto w serwisie Doodle. Świetnie! Jednak po zalogowaniu się do panelu użytkownika widzisz trzy opcje. Którą z nich wybierzesz?

Nie martw się. Niezależnie od tego, czy planujesz wielką imprezę urodzinową, czy rozmowę w cztery oczy z potencjalnym nowym klientem, mamy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Oto prosty przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie funkcje na Twoje wydarzenie.

Group Polls

Group Polls to właśnie to, z czego słynie Doodle. Doskonale nadają się do planowania wydarzeń na dużą skalę – niezależnie od tego, czy chodzi o 100, czy 1000 osób. Wystarczy kilka kliknięć, aby skoordynować spotkanie dużej grupy osób w terminie dogodnym dla wszystkich. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spotkań zespołów, szkoleń lub posiedzeń zarządu, gdzie pogodzenie napiętych harmonogramów może stanowić wyzwanie.

Group Poll usprawnia koordynację wszystkich spotkań zespołu i stanowi najszybszy sposób na ustalenie terminu dużych wydarzeń.

1:1

Z badań wynika, że średnio spędzamy ponad 3 godziny dziennie na sprawdzaniu służbowych e-maili. Doodle pomaga ograniczyć niepotrzebne sprawdzanie poczty, dzięki czemu ustalanie terminów zajmuje zaledwie kilka kliknięć – zwłaszcza w przypadku spotkań indywidualnych.

Nasze Spotkania indywidualne doskonale nadają się do proponowania konkretnych terminów spotkań z daną osobą. Spotkania indywidualne są szczególnie skuteczne w przypadku freelancerów i konsultantów. Dotyczy to wszystkich – od doradców finansowych po stylistów, a także nauczycieli odpowiedzialnych za ustalanie terminów spotkań rodziców z nauczycielami.

Poświęcenie czasu na indywidualne spotkania z klientami, współpracownikami lub nowymi użytkownikami to jeden z najskuteczniejszych sposobów budowania zaufania. W sytuacji, gdy po pandemii likwiduje się biura i coraz większą popularność zyskuje praca hybrydowa, potrzeba osobistych spotkań w formacie 1:1 jest obecnie postrzegana jako jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek.

Badania pokazują, że że średnia długość naszego dnia pracy wydłużyła się o ponad 13 procent w związku z pojawieniem się nowego, hybrydowego modelu pracy po pandemii. To z kolei spowodowało, że odnotowano wzrost liczby spotkań indywidualnych o około 62 procent .

Oznacza to, że fakt, iż pracujesz zdalnie, nie oznacza, że nie możesz na bieżąco rozmawiać ze swoimi współpracownikami.

Booking Page

Booking Page to w pełni zautomatyzowane narzędzie do planowania spotkań, które umożliwia innym osobom rezerwowanie terminów w Twoim kalendarzu. Możesz sam określić, w jakich godzinach jesteś dostępny, a Twój rozmówca sam zdecyduje, kiedy zarezerwować spotkanie.

Booking Page wspiera zespoły sprzedażowe, które muszą szybko reagować na kwalifikowane leady, nauczycieli pragnących zautomatyzować godziny przyjęć oraz rekruterów dążących do przyspieszenia procesu rekrutacji.

Korzystanie z Booking Page ma wiele zalet w porównaniu z rezerwacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przede wszystkim pozwoli to zaoszczędzić czas. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z serwisu Doodle zamiast wymiany e-maili pozwala zaoszczędzić około 15 minut w przypadku małych spotkań i nawet dwie godziny w przypadku większych. Booking Page dodatkowo ułatwia ten proces, umożliwiając uczestnikom wybór jednego z dostępnych terminów, które wcześniej ustaliłeś. Ty ustalasz terminy, oni wybierają jeden z nich i spotykacie się.

To świetna wiadomość dla Państwa klientów. Badania pokazują, że osoby, które szybko odpowiadają na zapytania, mają większe szanse na odniesienie sukcesu l. Z upływem czasu szanse te maleją. Jeśli jesteś w stanie potwierdzić swoją dostępność w ciągu kilku minut, Twoje szanse na sukces rosną wykładniczo.

Koniec z podwójnymi rezerwacjami i niepojawieniem się na spotkaniu. Booking Page zapobiega podwójnym rezerwacjom, blokując wybrany przez użytkownika termin. Znacznie zmniejsza również ryzyko, że ktoś nie pojawi się na spotkaniu, wysyłając przypomnienia i automatycznie aktualizując Twój kalendarz w przypadku zmiany terminu przez użytkownika. To tak, jakbyś miał własnego asystenta.

To informacja prywatna. To, że udostępniasz innym informacje o swojej dostępności, nie oznacza, że cały Twój kalendarz musi być widoczny. Booking Page wyświetla wyłącznie godziny, w których jesteś dostępny. Jeśli dodasz czas rezerwowy lub masz już zaplanowane spotkanie – osoby posiadające Twój link zobaczą wyłącznie godziny, w których jesteś dostępny.

Stwórz swoje pierwsze spotkanie w Doodle już dziś