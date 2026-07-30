¿Cuál es el Doodle adecuado para ti? Encuesta en grupo, 1:1 o página de reservas

Has decidido que estás harto de las idas y venidas por correo electrónico y te has suscrito a una cuenta de Doodle. Genial. Sin embargo, cuando entras en tu panel de control ves que tienes tres opciones. ¿Cuál eliges?

No te preocupes. Tanto si estás planeando una gran fiesta de cumpleaños como una charla 1:1 con un nuevo cliente potencial, tenemos la solución que se adapta a tus necesidades.

Aquí tiene una sencilla guía que le ayudará a elegir las características adecuadas para su evento.

**Encuestas de grupo

****Encuestas de grupo es por lo que Doodle es famoso. Son excelentes para programar eventos a gran escala, ya sean 100 o 1000 personas. Basta con unos pocos clics para coordinar que un gran grupo de personas se reúna a una hora a la que todos puedan asistir. Esto resulta especialmente útil para reuniones de equipo, sesiones de formación o juntas directivas, en las que puede ser difícil organizar agendas apretadas.

Los sondeos de grupo agilizan la coordinación de todas las reuniones de equipo y son la forma más rápida de fijar una fecha para grandes eventos.

1:1

Está demostrado que, de media, pasamos más de 3 horas al día revisando el correo electrónico del trabajo. Doodle ayuda a reducir las comprobaciones innecesarias haciendo que la programación no requiera más que unos pocos clics, especialmente cuando se trata de reuniones 1:1.

Nuestras Reuniones 1:1 son perfectas para proponer momentos específicos para reunirse con una persona. Las reuniones 1:1 son especialmente potentes para autónomos y consultores. Todo el mundo, desde asesores financieros a estilistas, así como educadores responsables de programar reuniones entre padres y profesores.

Reservar tiempo para reuniones 1:1 con clientes, colegas o nuevos usuarios es una de las formas más eficaces de generar confianza. A medida que se desmantelan las oficinas y se favorece el trabajo híbrido pospandémico, la necesidad de reuniones personales 1:1 se considera ahora más vital que nunca.

Los estudios demuestran que la duración de nuestra jornada laboral media ha aumentado en más de un 13%, ya que tras la pandemia ha nacido un nuevo modelo híbrido de trabajo. A su vez, las reuniones 1:1 han aumentado alrededor de un 62%.

Esto significa que el hecho de trabajar a distancia no significa que no puedas mantener conversaciones diarias con tus compañeros.

Página de reservas

Booking Page es una solución de programación totalmente automatizada que permite a la gente reservar tiempo en tu calendario. Puedes decidir qué tiempo tienes disponible y dejar que tu compañero de reunión decida cuándo reservar.

Booking Page ayuda a los equipos de ventas que necesitan actuar rápidamente sobre clientes potenciales cualificados, a los educadores que quieren automatizar las horas de oficina y a los reclutadores que buscan acelerar la contratación.

Utilizar Booking Page tiene una serie de ventajas con respecto a la programación por correo electrónico.

Principalmente, te ahorrará tiempo. En general, el uso de Doodle sobre el correo electrónico de ida y vuelta le puede ahorrar alrededor de 15 minutos para pequeñas reuniones y hasta dos horas para los más grandes. Booking Page aumenta esta simplicidad al permitir que los participantes elijan una franja horaria que tú hayas predeterminado. Tú fijas la hora, ellos eligen una y os reunís.

Es genial para tus clientes. Está demostrado que las personas que responden rápidamente a las consultas tienen más probabilidades de tener éxitol. Eso disminuye cuanto más tiempo pasa. Si eres capaz de ofrecer tu disponibilidad en cuestión de minutos, tus probabilidades de éxito aumentan exponencialmente.

No más reservas dobles y no-shows. Booking Page evita las reservas dobles bloqueando el tiempo en el que la gente elige una franja horaria. También reduce enormemente la posibilidad de que la gente falte a tu reunión mediante el envío de recordatorios y la actualización automática de tu calendario si cambian de fecha. Es como tener tu propio asistente.

Es privado. El hecho de que compartas tu disponibilidad con otras personas no significa que todo tu calendario tenga que estar a la vista. Booking Page sólo mostrará las horas en las que estás disponible. Si añades horas de reserva o tienes una reunión ya reservada, sólo se mostrarán tus horas disponibles a aquellos que tengan tu enlace.

Crea tu primera reunión Doodle hoy