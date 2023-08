Qual è il Doodle giusto per voi? Sondaggio di gruppo, 1:1 o pagina di prenotazione

Avete deciso che siete stufi del tira e molla delle e-mail e avete sottoscritto un account Doodle. Ottimo! Tuttavia, quando accedete alla vostra dashboard vedete che avete tre opzioni. Quale scegliete?

Non preoccupatevi. Che stiate organizzando una grande festa di compleanno o una chat 1:1 con un potenziale nuovo cliente, abbiamo la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Ecco una semplice guida per aiutarvi a scegliere le caratteristiche giuste per il vostro evento.

**Sondaggi di gruppo

****Sondaggi di gruppo sono ciò per cui Doodle è famoso. Sono eccellenti per programmare eventi su larga scala, che si tratti di 100 o 1000 persone. Bastano pochi clic per coordinare un grande gruppo di persone a incontrarsi in un momento in cui tutti possono partecipare. Questo è particolarmente utile per le riunioni di gruppo, le sessioni di formazione o le riunioni del consiglio di amministrazione, dove la gestione degli orari può essere una sfida.

I sondaggi di gruppo semplificano il coordinamento di tutte le riunioni di team e sono il modo più rapido per fissare una data per eventi di grandi dimensioni.

1:1

È dimostrato che in media passiamo più di 3 ore al giorno a controllare le e-mail di lavoro. Doodle aiuta a ridurre l'inutile controllo, rendendo la programmazione più semplice di qualche clic, soprattutto quando si tratta di riunioni 1:1.

I nostri incontri 1:1 sono perfetti per proporre orari specifici per incontrare una persona. Gli incontri 1:1 sono particolarmente efficaci per i liberi professionisti e i consulenti. Tutti, dai consulenti finanziari agli stilisti, nonché gli educatori responsabili della programmazione delle conferenze genitori-insegnanti.

Riservare del tempo per incontri 1:1 con clienti, colleghi o nuovi utenti è uno dei modi più efficaci per creare fiducia. Mentre gli uffici vengono smantellati e il lavoro ibrido viene favorito dopo la pandemia, la necessità di incontri personali 1:1 è ora vista come più vitale che mai.

[Gli studi dimostrano che la durata della giornata lavorativa media è aumentata di oltre il 13%, poiché dopo la pandemia è nato un nuovo modello di lavoro ibrido. A sua volta, ciò ha visto aumentare le riunioni 1:1 di circa il 62%.

Ciò significa che il fatto di lavorare da remoto non significa che non si possano tenere conversazioni quotidiane con i propri colleghi.

Pagina di prenotazione

Booking Page è una soluzione di pianificazione completamente automatizzata che consente alle persone di prenotare il tempo sul vostro calendario. Potete decidere il tempo che avete a disposizione e lasciare che sia il vostro interlocutore a decidere quando prenotare.

Booking Page supporta i team di vendita che hanno bisogno di agire rapidamente su lead qualificati, gli educatori che vogliono automatizzare gli orari di ufficio e i reclutatori che vogliono accelerare le assunzioni.

L'uso di Booking Page presenta numerosi vantaggi rispetto alla programmazione via e-mail.

In primo luogo, si risparmia tempo. In generale, l'uso di Doodle rispetto all'invio di e-mail può far risparmiare circa 15 minuti per le piccole riunioni e fino a due ore per quelle più importanti. Booking Page aggiunge ulteriore semplicità a questa soluzione, consentendo alle persone di scegliere una fascia oraria disponibile da voi predeterminata. Voi stabilite gli orari, loro ne scelgono uno e vi incontrate.

È fantastico per i vostri clienti. È dimostrato che le persone che rispondono rapidamente alle richieste hanno più probabilità di avere successo. Ciò diminuisce con il passare del tempo. Se siete in grado di offrire la vostra disponibilità in pochi minuti, le vostre probabilità di successo aumentano esponenzialmente.

Niente più doppie prenotazioni e no-show. Booking Page impedisce le doppie prenotazioni bloccando l'orario in cui le persone scelgono uno slot. Inoltre, riduce notevolmente la possibilità che le persone si perdano l'incontro, inviando promemoria e aggiornando automaticamente il calendario se si ripresentano. È come avere un assistente personale.

È privato. Il fatto di condividere la propria disponibilità con altre persone non significa che l'intero calendario debba essere visibile. Booking Page mostrerà solo gli orari in cui siete disponibili. Se aggiungete orari di riserva o avete una riunione già prenotata, a coloro che hanno il vostro link non apparirà nient'altro che i vostri orari disponibili.

**Crea la tua prima riunione Doodle oggi stesso