Quel est le bon Doodle pour vous ? Sondage de groupe, 1:1 ou page de réservation

Vous avez décidé d'en avoir assez des échanges d'e-mails et vous avez ouvert un compte Doodle. Génial ! Cependant, lorsque vous vous connectez à votre tableau de bord, vous voyez que vous avez trois options. Laquelle choisissez-vous ?

Ne vous inquiétez pas. Que vous prévoyiez une grande fête d'anniversaire ou une discussion en tête-à-tête avec un nouveau client potentiel, nous avons la solution pour répondre à vos besoins.

Voici un guide simple qui vous aidera à choisir les fonctionnalités adaptées à votre événement.

**Sondages de groupe

****Sondages de groupe sont ce pour quoi Doodle est célèbre. Ils sont excellents pour programmer des événements à grande échelle - qu'il s'agisse de 100 ou de 1000 personnes. Il suffit de quelques clics pour coordonner la rencontre d'un grand groupe de personnes à un moment où tout le monde peut y assister. C'est particulièrement utile pour les réunions d'équipe, les sessions de formation ou les réunions du conseil d'administration, où il peut être difficile de s'y retrouver dans des emplois du temps chargés.

Les sondages de groupe simplifient la coordination de toutes les réunions d'équipe et constituent le moyen le plus rapide de fixer une date pour les grands événements.

1:1

Il est prouvé que nous passons en moyenne plus de trois heures par jour à consulter nos e-mails professionnels. Doodle permet de réduire ces vérifications inutiles en faisant en sorte que la planification ne prenne que quelques clics, surtout lorsqu'il s'agit de réunions 1:1.

Nos Rencontres 1:1 sont parfaites pour proposer des moments spécifiques pour rencontrer une personne. Les réunions 1:1 sont particulièrement puissantes pour les freelances et les consultants. Tout le monde, des conseillers financiers aux stylistes, ainsi que les éducateurs chargés de planifier les conférences parents-enseignants.

Réserver du temps pour des réunions 1:1 avec des clients, des collègues ou de nouveaux utilisateurs est l'un des moyens les plus efficaces d'instaurer la confiance. À l'heure où les bureaux sont démantelés et où le travail hybride est privilégié après la pandémie, le besoin de réunions personnelles 1:1 est désormais considéré comme plus vital que jamais.

Des études montrent que la durée de notre journée de travail moyenne a augmenté de plus de 13 %, car un nouveau modèle de travail hybride est né après la pandémie. En retour, cela a surtout vu les réunions 1:1 augmenter d'environ 62%.

Cela signifie que ce n'est pas parce que vous travaillez à distance que vous ne pouvez pas entretenir des conversations quotidiennes avec vos collègues.

Page de réservation

Booking Page est une solution de planification entièrement automatisée qui permet aux gens de réserver du temps sur votre calendrier. Vous pouvez décider du temps dont vous disposez et laisser votre partenaire de réunion décider du moment de la réservation.

Booking Page soutient les équipes de vente qui doivent agir rapidement sur des prospects qualifiés, les éducateurs qui veulent automatiser les heures de bureau et les recruteurs qui cherchent à accélérer l'embauche.

L'utilisation de Page de réservation présente de nombreux avantages par rapport à la planification par e-mail.

En premier lieu, cela vous fera gagner du temps. En général, l'utilisation de Doodle par rapport à l'envoi d'emails peut vous faire gagner environ 15 minutes pour les petites réunions et jusqu'à deux heures pour les plus grandes. La page de réservation ajoute à cette simplicité en permettant aux personnes de choisir un créneau disponible que vous avez prédéterminé. Vous définissez vos horaires, ils en choisissent un et vous vous rencontrez.

C'est génial pour vos clients. Il est prouvé que les personnes qui répondent rapidement aux demandes de renseignements ont plus de chances de réussirl. Cela diminue au fur et à mesure que le temps passe. Si vous êtes en mesure d'offrir votre disponibilité en quelques minutes, vos chances de succès augmentent de façon exponentielle.

Plus de doubles réservations ni de défections. Booking Page empêche les doubles réservations en bloquant le moment où les gens choisissent un créneau horaire. Elle réduit également considérablement le risque que les personnes manquent votre réunion en envoyant des rappels et en mettant automatiquement à jour votre calendrier si elles reportent leur rendez-vous. C'est comme si vous aviez votre propre assistant.

C'est privé. Ce n'est pas parce que vous partagez vos disponibilités avec d'autres personnes que tout votre agenda doit être affiché. La Page de réservation n'affiche que les heures auxquelles vous êtes disponible. Si vous ajoutez des horaires tampons ou si une réunion est déjà réservée, seuls vos horaires disponibles s'afficheront pour les personnes ayant votre lien.

Créez votre première réunion Doodle aujourd'hui .