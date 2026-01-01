आपने ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से तंग आकर Doodle खाता खोल लिया है। बढ़िया! हालांकि, जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करते हैं तो आपको तीन विकल्प दिखते हैं। आप कौन सा चुनेंगे?

चिंता न करें। चाहे आप एक बड़ी जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हों या संभावित नए ग्राहक के साथ 1:1 बातचीत कर रहे हों, हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का समाधान लेकर आए हैं।

यहाँ एक सरल मार्गदर्शिका है जो आपके कार्यक्रम के लिए सही सुविधाएँ चुनने में आपकी मदद करेगी।

ग्रुप पोल

ग्रुप पोल वे चीज़ें हैं जिनके लिए Doodle प्रसिद्ध है। ये बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को शेड्यूल करने के लिए उत्कृष्ट हैं - चाहे उसमें 100 लोग हों या 1000। एक ऐसे समय पर बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ मिलने के लिए समन्वय करना, जिसमें सभी शामिल हो सकें, केवल कुछ ही क्लिक में हो जाता है। यह विशेष रूप से टीम कैच-अप, प्रशिक्षण सत्रों या बोर्ड की बैठकों के लिए उपयोगी है, जहाँ व्यस्त कार्यक्रमों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती हो सकती है।

ग्रुप पोल सभी टीम बैठकों के समन्वय को सुव्यवस्थित करते हैं और बड़े आयोजनों के लिए तारीख तय करने का सबसे तेज़ तरीका हैं।

एक-से-एक

साक्ष्य बताते हैं कि औसतन हम प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक समय कार्य ईमेल जांचने में बिताते हैं। Doodle अनावश्यक जांच को कम करने में मदद करता है, क्योंकि शेड्यूलिंग केवल कुछ ही क्लिक में हो जाती है – खासकर जब 1:1 मीटिंग की बात हो।

हमारा एक-एक बैठकें किसी व्यक्ति से मिलने के लिए विशिष्ट समय प्रस्तावित करने के लिए ये एकदम उपयुक्त हैं। 1:1 बैठकें फ्रीलांसरों और सलाहकारों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होती हैं। वित्तीय सलाहकारों से लेकर स्टाइलिस्टों तक, साथ ही अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार शिक्षकों तक, सभी के लिए।

ग्राहकों, सहकर्मियों या नए उपयोगकर्ताओं के साथ 1:1 बैठक के लिए समय निकालना विश्वास बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। चूंकि कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है और महामारी के बाद हाइब्रिड काम को प्राथमिकता दी जा रही है, अब 1:1 व्यक्तिगत बैठकों की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा

अध्ययन दर्शाते हैं कि महामारी के बाद काम के एक नए हाइब्रिड मॉडल के जन्म के साथ हमारे औसत कार्यदिवस की लंबाई 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। बदले में, इसने 1:1 बैठकों में लगभग 62 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई बिंदु

इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूर से काम कर रहे हैं तो आप अपने सहकर्मियों के साथ रोज़ाना की बातचीत नहीं रख सकते।

बुकिंग पेज

बुकिंग पेज यह एक पूरी तरह से स्वचालित शेड्यूलिंग समाधान है जो लोगों को आपके कैलेंडर पर समय बुक करने की अनुमति देता है। आप तय कर सकते हैं कि आपके पास कौन-सा समय उपलब्ध है और अपने मीटिंग पार्टनर को यह तय करने दें कि कब बुक करना है।

बुकिंग पेज उन बिक्री टीमों का समर्थन करता है जिन्हें योग्य लीड्स पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, उन शिक्षकों का जो कार्यालय समय को स्वचालित करना चाहते हैं, और उन भर्तीकर्ताओं का जो भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करना चाहते हैं।

ईमेल के माध्यम से शेड्यूलिंग की तुलना में बुकिंग पेज का उपयोग करने के कई फायदे हैं।

मुख्य रूप से, यह आपका समय बचाएगा। सामान्यतः, बार-बार ईमेल करने के बजाय Doodle का उपयोग करने से छोटी बैठकों के लिए लगभग 15 मिनट और बड़ी बैठकों के लिए दो घंटे तक की बचत हो सकती है। बुकिंग पेज इस सरलता में और इज़ाफ़ा करता है क्योंकि यह लोगों को आपके द्वारा पहले से निर्धारित उपलब्ध स्लॉट चुनने की सुविधा देता है। आप अपने समय निर्धारित करते हैं, वे कोई एक चुनते हैं और आप मिलते हैं।

यह आपके ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा है। साक्ष्य बताते हैं कि जो लोग पूछताछ का जल्दी जवाब देते हैं, उनके सफल होने की अधिक संभावना होती है। l. यह जितना अधिक समय बीतता है, उतना ही घटता जाता है। यदि आप कुछ ही मिनटों में अपनी उपलब्धता प्रदान करने में सक्षम हैं, तो आपकी सफलता की संभावनाएँ घातीय रूप से बढ़ जाती हैं।

अब कोई दोहरी बुकिंग और कोई नॉन-शो नहीं। बुकिंग पेज जब लोग कोई स्लॉट चुनते हैं, तो उस समय को ब्लॉक करके दोहरी बुकिंग को रोकता है। यह रिमाइंडर भेजकर और अगर वे शेड्यूल बदलते हैं तो आपके कैलेंडर को स्वचालित रूप से अपडेट करके लोगों के आपकी मीटिंग मिस करने की संभावना को भी काफी कम कर देता है। यह बिल्कुल आपके अपने असिस्टेंट जैसा है।

यह निजी है। सिर्फ इसलिए कि आप अपनी उपलब्धता लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा कैलेंडर दिखाया जाए। बुकिंग पेज केवल वे समय दिखाएगा जब आप उपलब्ध हैं। यदि आप बफ़र समय जोड़ते हैं या आपकी कोई मीटिंग पहले से बुक है, तो आपके लिंक वाले लोगों को केवल आपकी उपलब्ध समय ही दिखाई देंगे।

आज अपनी पहली Doodle मीटिंग बनाएँ