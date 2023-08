Hvad er den rigtige Doodle for dig? Gruppeafstemning, 1:1 eller bookingside

Du har besluttet, at du er træt af e-mailen frem og tilbage, og du har oprettet en Doodle-konto. Fedt! Men når du logger ind på dit instrumentbræt, kan du se, at du har tre muligheder. Hvilken af dem vælger du?

Det skal du ikke være ked af. Uanset om du planlægger en stor fødselsdagsfest eller en 1:1-chat med en potentiel ny kunde, har vi løsningen til at opfylde dine behov.

Her er en enkel guide, der hjælper dig med at vælge de rigtige funktioner til din begivenhed.

Gruppeafstemninger

****Gruppeafstemninger er det, som Doodle er berømt for. De er fremragende til planlægning af store arrangementer - uanset om der er 100 eller 1000 personer. Det tager kun et par klik at koordinere en stor gruppe mennesker til at mødes på et tidspunkt, hvor alle kan deltage. Dette er især nyttigt til team catch-ups, træningssessioner eller bestyrelsesmøder, hvor det kan være en udfordring at navigere i travle skemaer.

Gruppeafstemninger strømliner koordineringen af alle teammøder og er den hurtigste måde at fastsætte en dato for store begivenheder på.

1:1

Der er beviser for, at vi i gennemsnit bruger over 3 timer om dagen på at tjekke e-mails på arbejdet. Doodle hjælper med at skære ned på den unødvendige kontrol ved at gøre planlægning til en opgave, der kun kræver et par klik - især når det drejer sig om møder 1:1.

Vores 1:1-møder er perfekte til at foreslå specifikke tidspunkter til at mødes med en person. 1:1-møder er særligt effektive for freelancere og konsulenter. Alle fra finansielle rådgivere til stylister samt pædagoger med ansvar for at planlægge forældremøder.

At afsætte tid til 1:1-møder med kunder, kolleger eller nye brugere er en af de mest effektive måder at opbygge tillid på. I takt med at kontorer nedlægges, og hybridarbejde favoriseres efter pandemien, bliver behovet for 1:1 personlige møder nu set som mere afgørende end nogensinde før.

Undersøgelser viser, at længden af vores gennemsnitlige arbejdsdag er steget med mere end 13 procent, da en ny hybrid arbejdsmodel er blevet født efter pandemien. Til gengæld har det sat 1:1-møderne stige med omkring 62 procent.

Det betyder, at bare fordi du arbejder eksternt, betyder det ikke, at du ikke kan føre daglige samtaler med dine kolleger.

Booking Page

Booking Page er en fuldt automatiseret planlægningsløsning, der giver folk mulighed for at booke tid i din kalender. Du kan selv bestemme, hvilken tid du har til rådighed, og lade din mødepartner bestemme, hvornår der skal bookes.

Booking Page understøtter salgsteams, der har brug for at handle hurtigt på kvalificerede leads, undervisere, der ønsker at automatisere kontortider, og rekrutteringsfolk, der ønsker at fremskynde ansættelser.

Der er en række fordele ved at bruge Booking Page i stedet for at planlægge via e-mail.

Primært vil det spare dig tid. Generelt kan du ved at bruge Doodle frem for at sende e-mails frem og tilbage spare dig omkring 15 minutter for små møder og op til to timer for større møder. Booking Page øger denne enkelhed ved at lade folk vælge et ledigt tidsrum, som du har fastsat på forhånd. Du fastsætter dine tidspunkter, de vælger et, og så mødes I.

Det er fantastisk for dine kunder. Der er beviser for, at mennesker, der reagerer hurtigt på henvendelser, har større sandsynlighed for at få succesl. Det aftager, jo mere tid der går. Hvis du er i stand til at tilbyde din tilgængelighed på få minutter, stiger dine chancer for succes eksponentielt.

Ikke flere dobbeltbookinger og udeblivelser. Booking Page stopper dobbeltbookinger ved at blokere tiden, når folk vælger et slot. Den reducerer også massivt risikoen for, at folk går glip af dit møde ved at sende påmindelser og opdatere din kalender automatisk, hvis de ombooker. Det er som at have din helt egen assistent.

Det er privat. Bare fordi du deler din tilgængelighed med andre, betyder det ikke, at hele din kalender skal være synlig. Booking Page viser kun de tidspunkter, hvor du er ledig. Hvis du tilføjer buffertider eller har et møde, der allerede er booket - vil kun dine ledige tider blive vist for dem, der har dit link.

Opret dit første Doodle-møde i dag