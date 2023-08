Qual é o Doodle certo para você? Pesquisa de grupo, 1:1 ou Página de reserva

Você decidiu que está farto do e-mail de volta e se inscreveu para uma conta Doodle. Ótimo! Entretanto, quando você faz o login no seu painel de controle, você vê que tem três opções. Qual delas você escolhe?

Não se preocupe. Quer você esteja planejando uma grande festa de aniversário ou uma conversa 1:1 com um novo cliente em potencial, temos a solução para atender às suas necessidades.

Aqui está um guia simples para ajudá-lo a escolher as características certas para o seu evento.

Pesquisas de grupo*

Sondagens de grupo é pelo que Doodle é famoso. Eles são excelentes para agendar eventos de grande escala - quer sejam 100 ou 1000 pessoas. São necessários apenas alguns cliques para coordenar um grande grupo de pessoas para se encontrar de cada vez que todos podem participar. Isto é especialmente útil para reuniões de equipe, sessões de treinamento ou reuniões de diretoria, onde a navegação em horários agitados pode ser um desafio.

As pesquisas de grupo simplificam a coordenação de todas as reuniões de equipe e são a maneira mais rápida de definir uma data para grandes eventos.

1:1

As evidências mostram que, em média, passamos mais de 3 horas por dia verificando e-mails de trabalho. O Doodle ajuda a reduzir a verificação desnecessária, fazendo com que a programação não leve mais do que alguns cliques - especialmente quando se trata de reuniões 1:1.

Nossas 1:1 reuniões são perfeitas para propor horários específicos para se reunir com um indivíduo. As reuniões 1:1 são especialmente poderosas para freelancers e consultores. Todos, desde consultores financeiros até estilistas, bem como educadores responsáveis pela programação de reuniões de pais e mestres.

Reservar tempo para reuniões 1:1 com clientes, colegas ou novos usuários é uma das formas mais eficazes de construir confiança. Como os escritórios estão sendo desmontados e o trabalho híbrido está sendo favorecido pós-pandêmico, a necessidade de reuniões pessoais 1:1 é agora vista como mais vital do que nunca.

Que a duração de nossa jornada média de trabalho aumentou em mais de 13%, pois nasceu um novo modelo híbrido de trabalho após a pandemia. Por sua vez, isso tem visto que as reuniões 1:1 aumentaram em cerca de 62%.

Isto significa que só porque você está trabalhando remotamente não significa que não possa manter conversas diárias com seus colegas de trabalho.

Página de reserva*

Booking Page é uma solução de agendamento totalmente automatizada que permite que as pessoas reservem tempo em seu calendário. Você pode decidir que horário você tem disponível e deixar seu parceiro de reunião decidir quando reservar.

A página de reservas suporta equipes de vendas que precisam agir rapidamente sobre leads qualificados, educadores que querem automatizar o horário de expediente e recrutadores que procuram acelerar as contratações.

Há uma série de vantagens em utilizar a Página de Reserva em relação à programação via e-mail.

Principalmente, vai lhe poupar tempo. Em geral, usando o Doodle para frente e para trás pode economizar cerca de 15 minutos para pequenas reuniões e até duas horas para as maiores. A página de reservas acrescenta a esta simplicidade, permitindo que as pessoas escolham um espaço disponível que você tenha pré-determinado. Você define seus horários, eles escolhem um e você se encontra.

É ótimo para seus clientes. As evidências mostram que as pessoas que respondem rapidamente às perguntas têm maior probabilidade de serem bem-sucedidasl. Isso diminui quanto mais o tempo passa. Se você for capaz de oferecer sua disponibilidade em questão de minutos, suas chances de sucesso aumentam exponencialmente.

Acabaram-se as reservas duplas e as não-comparências. A página de reservas pára as marcações duplas bloqueando o tempo em que as pessoas escolhem um espaço. Também corta massivamente a chance das pessoas perderem sua reunião, enviando lembretes e atualizando seu calendário automaticamente, caso elas remarquem. É como ter seu próprio assistente.

É privado. Só porque você está compartilhando sua disponibilidade com as pessoas, não significa que seu calendário inteiro tenha que estar em exibição. A página de reservas mostrará apenas os horários em que você está disponível. Se você acrescentar horários de reserva ou tiver uma reunião já agendada - nada além de seus horários disponíveis mostrará aos que têm seu link.

Crie sua primeira reunião Doodle hoje