Du har bestämt dig för att du är trött på att skicka e-post fram och tillbaka och har skapat ett Doodle-konto. Fantastiskt! Men när du loggar in på din kontrollpanel ser du att du har tre alternativ. Vilket ska du välja?

Oroa dig inte. Oavsett om du planerar en stor födelsedagsfest eller ett 1:1-möte med en potentiell ny kund har vi lösningen som passar just dina behov.

Här är en enkel guide som hjälper dig att välja rätt funktioner för ditt evenemang.

Gruppomröstningar

Gruppomröstningar är det som Doodle är känt för. De är utmärkta för att planera stora evenemang – oavsett om det gäller 100 eller 1 000 personer. Det krävs bara några klick för att samordna en stor grupp människor så att de kan träffas vid en tidpunkt som passar alla. Detta är särskilt användbart för teammöten, utbildningar eller styrelsemöten, där det kan vara en utmaning att få ihop alla i fullspäckade scheman.

Gruppomröstningar effektiviserar samordningen av alla teammöten och är det snabbaste sättet att sätta ett datum för stora evenemang.

1:1

Undersökningar visar att vi i genomsnitt lägger mer än tre timmar om dagen på att kolla arbetsmejl. Doodle hjälper till att minska onödigt mejlkollande genom att göra schemaläggningen till en fråga om bara några klick – särskilt när det gäller 1:1-möten.

Vår 1:1-möten är perfekta för att föreslå specifika tider för möten med en enskild person. 1:1-möten är särskilt effektiva för frilansare och konsulter. Det gäller allt från finansrådgivare till stylister, liksom lärare som ansvarar för att boka in föräldramöten.

Att avsätta tid för 1:1-möten med kunder, kollegor eller nya användare är ett av de mest effektiva sätten att bygga upp förtroende. I takt med att kontoren avvecklas och hybridarbete blir allt vanligare efter pandemin, Behovet av personliga möten 1:1 anses nu vara ännu viktigare än någonsin.

Studier visar att att längden på vår genomsnittliga arbetsdag har ökat med mer än 13 procent i och med att en ny hybridmodell för arbete har vuxit fram efter pandemin. Detta har i sin tur antalet 1:1 möten har ökat med cirka 62 procent .

Det innebär att bara för att du arbetar på distans betyder det inte att du inte kan hålla igång de dagliga samtalen med dina kollegor.

Bokningssida

Bokningssida är en helt automatiserad schemaläggningslösning som gör det möjligt för andra att boka tid i din kalender. Du kan själv ange vilka tider du är tillgänglig och låta din mötespartner välja när hen vill boka.

Bokningssida stöttar säljteam som behöver agera snabbt på kvalificerade leads, lärare som vill automatisera sina mottagningstider och rekryterare som vill snabba på anställningsprocessen.

Det finns flera fördelar med att använda bokningssida framför att boka via mejl.

Framför allt sparar det tid åt dig. Generellt kan du spara runt 15 minuter för mindre möten och upp till två timmar för större genom att använda Doodle i stället för att mejla fram och tillbaka. Bokningssida gör det ännu enklare genom att låta folk välja en ledig tid som du har bestämt i förväg. Du sätter dina tider, de väljer en och ni ses.

Det är jättebra för dina kunder. Forskning visar att Personer som svarar snabbt på förfrågningar har större chans att lyckas l. Den minskar ju mer tiden går. Om du kan meddela när du är tillgänglig inom några minuter ökar dina chanser att lyckas exponentiellt.

Inga fler dubbelbokningar och uteblivna möten. Bokningssida stoppar dubbelbokningar genom att blockera tiden när någon väljer en lucka. Den minskar också markant risken att folk missar ditt möte genom att skicka påminnelser och automatiskt uppdatera din kalender om de bokar om. Det är som att ha en helt egen assistent.

Den är privat. Bara för att du delar din tillgänglighet med folk betyder det inte att hela din kalender måste synas. Bokningssida visar bara de tider då du är tillgänglig. Om du lägger till buffertider eller redan har ett möte inbokat – syns inget annat än dina lediga tider för dem som har din länk.

Skapa ditt första Doodle-möte redan idag