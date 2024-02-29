De arbeidswereld is de afgelopen jaren flink veranderd, waarbij het hybride werkmodel een dominante rol is gaan spelen en onze kijk op professionele omgevingen ingrijpend heeft veranderd.

De COVID-19-pandemie heeft deze transformatie flink versneld, waardoor bedrijven wereldwijd gedwongen werden om de traditionele kantooropzet te herzien. Een recent rapport Hieruit blijkt dat 70% van de Amerikaanse en 57% van de Europese werkgevers nu een hybride werkvorm in hun bedrijf hebben, wat nog eens onderstreept dat het flexibele werkmodel waarschijnlijk een blijvertje is.

De definitie van een hybride werkplek

Maar wat is een hybride werkplek nu precies? Per definitie is een hybride werkplek een flexibel model waarbij medewerkers zowel op afstand als op kantoor kunnen werken. Hoe vaak en wanneer teamleden op kantoor moeten zijn, verschilt per bedrijf, omdat zij zelf bepalen hoeveel flexibiliteit ze kunnen bieden.

Deze aanpak is om verschillende redenen enorm populair geworden, onder andere vanwege de toegenomen tevredenheid onder medewerkers, lagere operationele kosten en de mogelijkheid om talent uit een groter geografisch gebied aan te trekken. De voordelen van een hybride model zijn duidelijk: een betere balans tussen werk en privé, meer productiviteit en een inclusievere werkomgeving die zich kan aanpassen aan de individuele behoeften van elke medewerker.

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De vier uitdagingen van hybride werken overwinnen

Ondanks de voordelen brengt de hybride werkplek ook een aantal unieke uitdagingen met zich mee. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende uitdagingen en onderzoeken hoe we die kunnen aanpakken:

De bedrijfscultuur in stand houden

Het bevorderen van een sterke bedrijfscultuur en een gevoel van verbondenheid onder medewerkers die elkaar misschien maar zelden persoonlijk zien, is een andere grote uitdaging in de hybride werkomgeving.

Door regelmatig virtuele teambuildingactiviteiten te organiseren en informele virtuele praatjes bij de ‘waterkoeler’ aan te moedigen, kun je een sterke bedrijfscultuur in stand houden en banden tussen teamleden versterken. Er zijn ook apps zoals Donut die ervoor zorgen dat verschillende medewerkers binnen het team automatisch met elkaar in contact komen voor regelmatige informele praatjes.

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Voor teams die op afstand werken, kan het organiseren van driemaandelijkse of jaarlijkse bijeenkomsten op locatie de banden binnen het team versterken en de bedrijfswaarden onderstrepen.

Inzicht in de prestaties

Ervoor zorgen dat de prestaties en bijdragen van medewerkers die op afstand werken net zo zichtbaar zijn als die van hun collega’s op kantoor, is een uitdaging die van invloed kan zijn op hun loopbaanontwikkeling en tevredenheid.

Door duidelijke, objectieve prestatiemaatstaven in te voeren en regelmatig te evalueren, kun je ervoor zorgen dat alle medewerkers, ongeacht waar ze werken, erkenning krijgen voor hun inzet. Deze zichtbaarheid is cruciaal om het moreel hoog te houden en eerlijke kansen op promotie te garanderen.

Nabijheidsvertekening

Nabijheidsbias, een cognitieve vertekening die de dynamiek op de werkplek kan beïnvloeden, doet zich voor wanneer mensen de voorkeur geven aan of een voorkeursbehandeling geven aan mensen die fysiek dichter bij hen staan, wat vaak leidt tot vertekende besluitvorming en oneerlijke voordelen. Deze vertekening speelt vooral een rol in hybride of thuiswerkomgevingen.

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Om de ‘proximity bias’ te verminderen, moeten organisaties leiderschapstrainingen aanbieden om het bewustzijn rond vooringenomenheid te vergroten, hun beleid aanpassen om een rechtvaardige behandeling van alle medewerkers te garanderen, en technologie inzetten om samenwerking en inclusie te bevorderen, ongeacht de locatie. Dit houdt in dat prestatiebeoordelingen worden gestandaardiseerd op basis van meetbare resultaten, dat er transparante processen voor kansen worden bevorderd en dat er samenwerkingshulpmiddelen worden gebruikt om een soepele communicatie te garanderen.

Het is cruciaal om een inclusieve cultuur te bevorderen door middel van regelmatige check-ins, virtuele teambuildingactiviteiten, erkenningsprogramma’s en het invoeren van feedbackmechanismen voor voortdurende verbetering. Al deze inspanningen samen kunnen helpen om een rechtvaardigere en inclusievere werkplek te creëren waar elke medewerker gelijke kansen krijgt en zich gewaardeerd voelt, ongeacht waar hij of zij fysiek werkt.

Communicatiekloof

Het kan best lastig zijn om te zorgen voor consistente en effectieve communicatie tussen alle teamleden, ongeacht waar ze zich bevinden. Deze kloof kan leiden tot een gevoel van isolatie bij medewerkers op afstand en tot silo’s binnen de organisatie.

Organisaties kunnen dit tegengaan door hun communicatieplatforms te bundelen. Door te investeren in uitgebreide communicatietools die naadloze interactiemogelijkheden bieden, zoals videoconferenties, instant messaging en projectmanagementsoftware, kun je ervoor zorgen dat alle teamleden zich even betrokken en goed op de hoogte voelen.

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Doodle: Een oplossing voor de hybride werkplek

Doodle is een tool die is ontworpen om een van de meest urgente problemen op een hybride werkplek aan te pakken: het plannen van afspraken. Doodle maakt het makkelijker om vergadermomenten te vinden voor grote groepen en één-op-één-gesprekken, waardoor het een onmisbare tool is voor bedrijven die hun weg zoeken in de complexiteit van hybride werkvormen.

Met functies als de Boekingspagina, groepspolls en 1-op-1-gesprekken biedt Doodle een gestroomlijnde manier van plannen die tijd bespaart, frustratie vermindert en de productiviteit verhoogt. Gebruikers kunnen vergaderingen automatisch inplannen in verschillende tijdzones en gebruik de integraties voor videoconferenties om zonder gedoe een vergadering te regelen.

Als bedrijf dat werken op afstand omarmt, biedt Doodle oplossingen voor hybride werkplekken en brengt het zijn eigen woorden in de praktijk. Door zijn teamleden de mogelijkheid te bieden om in een hybride model te werken, laat Doodle zien dat het de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen die in de huidige arbeidswereld nodig zijn, goed begrijpt en daar ook volledig achter staat.

De opkomst van de hybride werkplek brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Met wat moeite en tijd kun je deze groeipijnen overwinnen en profiteren van een efficiëntere, inclusievere en flexibelere werkomgeving.