Leraar zijn is vandaag de dag nog steeds een enorm zinvol en invloedrijk beroep. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben veel mensen hun respect en bewondering voor eerstelijnsmedewerkers, waaronder leraren, en daar is een goede reden voor. De gemiddelde leraar heeft invloed op meer dan 3.000 studenten tijdens hun loopbaan, met 75 procent van de studenten Ze zien leraren nog steeds als mentoren en rolmodellen, terwijl meer dan de helft van de leerlingen zegt dat een leraar hen door een moeilijke periode heen heeft geholpen.

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Lesgeven blijft van cruciaal belang, maar de steeds moeilijkere omstandigheden hebben hun tol geëist van degenen die deze essentiële rol op zich nemen. Leraren en docenten op alle niveaus zijn tot degenen die het meest overwerkt en gestrest zijn werknemers in welk beroep dan ook. We moeten ervoor zorgen dat onderwijzers hun status als gidsen voor de toekomst behouden, terwijl we tegelijkertijd de lasten en druk verlichten en wat tijd voor ze vrijmaken. Moderne hulpmiddelen, werkwijzen en strategieën kunnen helpen om het evenwicht te herstellen.

Stap 1: Pas de opzet van je vergaderingen aan

Actieve deelname aan levendige gesprekken in de klas is een van de meest opvallende en essentiële aspecten van de interactie tussen leerling en docent. In sommige klassen zijn het echter vaak dezelfde stemmen die het gesprek domineren, waardoor minder spraakzame leerlingen minder betrokken raken.

Een manier om dit aan te pakken is door studenten in kleinere studiegroepen aan projecten te laten werken, zodat alle studenten makkelijker kunnen meedoen en hun mening kunnen geven. De een-op-een-gesprek tussen leerling en docent is nog een andere manier, maar het is een opzet die een enorme tijdsdruk op de schouders van de leraar, docent of professor legt.

Docenten kunnen hun aanpak van individuele begeleiding moderniseren door gebruik te maken van planningstools waardoor ze hun beschikbaarheid kunnen delen en studenten vervolgens zelf een tijdstip kunnen kiezen dat hen uitkomt.

Zowel voor leerlingen als voor docenten zijn er tal van voordelen:

Docenten weten precies wanneer ze er moeten zijn, in plaats van tijdens hun spreekuur naar school te gaan terwijl er geen studenten komen opdagen.

Als docenten weten welke leerlingen een gesprek hebben aangevraagd, kunnen ze zich daarop voorbereiden, wat de kwaliteit en het resultaat van het gesprek ten goede komt.

Docenten kunnen hun tijd en werkdruk ook beter indelen. Het is makkelijker om e-mails te beantwoorden, proefwerken te nakijken of onderzoek te doen als je weet dat je een uurtje tussen de afspraken met studenten door hebt, dan wanneer je voortdurend verwacht dat je gestoord wordt.

Verlegen studenten die misschien aarzelen om een persoonlijk gesprek aan te vragen of tijdens de spreekuren even langs te komen, zullen de ongedwongen formaliteit van het online boeken van een tijdstip zeker waarderen.

Ten slotte maakt het online reserveren van een tijdstip het mogelijk om ook één-op-één-gesprekken virtueel te houden, wat tijd bespaart en meer flexibiliteit biedt voor zowel de leerling als de docent.

Die voordelen gelden ook voor leraren van jongere leerlingen.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de relatie tussen thuis en school – leraren die contact zoeken met ouders en ouders die interesse tonen in het onderwijs – een nog betere indicator is voor schoolsucces dan de mate waarin ouders actief meedoen aan schoolactiviteiten.

Van oudsher vindt deze samenwerking tussen ouders en leerkrachten plaats in de vorm van een ouderavond of een gesprek tussen ouders en leerkrachten, één keer per trimester. Dit zorgt in één week voor behoorlijk wat extra stress en werkdruk voor de leerkrachten. Ondertussen tasten ouders de rest van het semester in het duister, waardoor ze ofwel via e-mail om regelmatiger updates gaan vragen, ofwel zich helemaal niet meer bezighouden met wat hun kinderen op school leren.

Nogmaals, het moderniseren van dit proces door middel van een boekbare agenda Een systeem waarmee ouders elke maand of om de maand een kort moment kunnen inplannen – of wanneer ze maar zorgen of vragen hebben – zou een betere oplossing kunnen zijn. Een gesprek van tien minuten kan uren besparen die anders verloren gaan aan onbevredigende e-mails. Een Zoom-link automatisch genereren in de agenda-uitnodiging Telkens als er een tijdvak wordt geboekt, kan dat ervoor zorgen dat deze telefoontjes voor alle betrokkenen weer sneller, prettiger en efficiënter verlopen.

Stap 2: Maak van videoconferenties je nieuwe norm

Ook al herhaal ik mezelf misschien een beetje: geavanceerde planningssoftware en tools voor videoconferenties zorgen ervoor dat een geweldige combinatie als het gaat om het moderniseren en vereenvoudigen van de manier waarop docenten en leerlingen met elkaar communiceren. Maar de kracht van videovergaderingen reikt veel verder dan alleen maar handigere en flexibelere gesprekken met ouders en leerlingen.

Nu conferentiesoftware functies biedt zoals live whiteboards, realtime peilingen en virtuele groepsruimtes, op afstand colleges en lessen geven kan soms een betere manier zijn om informatie over te brengen, in plaats van dat het wordt gezien als een ondermaats noodplan voor als een vlucht vertraging heeft, je een bot breekt tijdens een rampzalig skivakantie of er een wereldwijde pandemie uitbreekt.

Ook dat zorgt weer voor flexibiliteit bij leraren en leerlingen. Net zo belangrijk is dat deze vorm misschien ook beter aanspreekt bij mensen met een andere leerstijl, die het moeilijk vinden om tijdens een traditionele les of college hun aandacht erbij te houden of geconcentreerd te blijven. Studenten vinden sommige lessen misschien ook makkelijker te volgen als ze lekker vanuit hun eigen huis, studentenkamer of bibliotheek kunnen leren.

Het belangrijkste is dat docenten online lessen niet zomaar moeten zien als hetzelfde als fysieke lessen, maar dan voor een webcam in plaats van voor een groep studenten. Door de hierboven genoemde tools te gebruiken en afbeeldingen, video’s en audio in de sessie te verwerken, wordt het veel interessanter.

Een bijkomend voordeel is dat lessen kunnen worden opgenomen, zodat leerlingen ze later nog eens kunnen bekijken bij het leren voor toetsen of het inleveren van opdrachten. Ouders van jongere kinderen kunnen zo zelf meemaken hoe de school of de leerkracht lesgeeft, en professoren en docenten kunnen opgenomen versies van belangrijke lessen beschikbaar stellen aan toekomstige jaargangen.

Persoonlijk contact blijft ontzettend belangrijk. Een deel van de tijd die je bespaart door deze modernere methoden te gebruiken, kun je besteden aan meer één-op-één-tijd met studenten of kleine projectgroepen – waar een hoge mate van betrokkenheid echt belangrijk is en veel impact heeft.

Stap 3: Meld je aan bij Slack (of een ander samenwerkingsplatform)

Werkplekken over de hele wereld beseffen dat e-mail, hoewel het nog steeds een belangrijk hulpmiddel is, niet het allerbelangrijkste is als het om communicatie gaat en kan leiden tot de ernstige schade aan tijd en productiviteit. Veel organisaties kiezen steeds vaker voor samenwerkingsplatforms die een natuurlijkere, geïntegreerde en minder opdringerige manier van communiceren bieden, van bedrijfsoplossingen zoals Microsoft Teams en Workplace by Facebook tot freemium-diensten zoals Twist en natuurlijk Slack.

Het voordeel hiervan is dat je kanalen of groepen kunt aanmaken voor hele klassen. Als een leerling een vraag stelt of om een leermiddel vraagt, is je antwoord voor iedereen zichtbaar en bruikbaar, waardoor je niet steeds dezelfde e-mail hoeft te beantwoorden. Sterker nog, je zult al snel zien dat andere studenten zich ermee bemoeien om vragen te beantwoorden en elkaar te helpen. Dat bespaart docenten niet alleen tijd, maar stelt studenten ook in staat om een nog actievere en betrokkenere rol te spelen in hun eigen studiesucces.

Door gebruik te maken van de functies van samenwerkingsplatforms kunnen docenten relevante aantekeningen en dia’s opslaan, zodat alle studenten weten hoe ze daar snel en makkelijk bij kunnen. Ze kunnen zelfs polls maken om te peilen wat de voorkeuren van studenten zijn, of vragenlijsten versturen om te vragen hoe je klas een recente les of opdracht vond. Zo’n follow-up zorgt er niet alleen voor dat studenten nadenken over wat ze begrijpen, hoeveel moeite ze erin steken en hoe ze meedoen, maar geeft docenten ook waardevolle feedback die ze kunnen gebruiken om de betrokkenheid van studenten in de toekomst te verbeteren. Naast Slack-groepen en -kanalen kunnen studenten ook via een directe chat contact opnemen met docenten of professoren. Dit is misschien prettiger voor meer terughoudende studenten die na de les waarschijnlijk niet zomaar een docent persoonlijk zouden aanspreken.

Tot slot, de medewerkers elke week uren verliezen gewoon schakelen tussen apps. Hoe meer werk er op één platform kan worden gedaan, hoe efficiënter docenten zullen zijn. Moderne tools voor op de werkplek, zoals Doodle, kunnen worden geïntegreerd met de tools die je al gebruikt, waardoor het makkelijk wordt om vergaderingen in te plannen of tijdstippen voor te stellen zonder steeds tussen tabbladen te moeten schakelen. Hetzelfde geldt voor het delen van documenten, agenda’s en tools voor vergaderen.

Bedrijven investeren miljoenen om hun medewerkers productief, betrokken en tevreden te houden met behulp van moderne hulpmiddelen op de werkplek, omdat ze weten dat dit hun winst ten goede komt. Het wordt tijd dat we dezelfde aanpak toepassen op scholen, waar leraren en docenten onze kinderen onderwijzen en hen helpen hun doelen te bereiken.

Door dezelfde soort hulpmiddelen te gebruiken die in andere sectoren al worden ingezet, zou lesgeven een efficiëntere, productievere en minder stressvolle ervaring kunnen worden. Het zou ook tijd vrijmaken voor overbelaste leraren, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan waar ze het beste in zijn: lesgeven, begeleiden en contact maken met hun leerlingen.

Als je op een school, hogeschool of universiteit werkt, maak dan gebruik van onze gratis proefversie van Doodle en je krijgt weer heel veel tijd over in je dag, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk is: lesgeven en contact maken met je leerlingen.