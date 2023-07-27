Met Doodle is het delen van agenda’s een fluitje van een cent

We weten allemaal hoe lastig het soms kan zijn om onze agenda’s bij te houden: van werkbijeenkomsten tot sociale afspraken, vakanties en persoonlijke afspraken – je raakt al snel de draad kwijt over waar je ook alweer moet zijn en wat je allemaal al gepland hebt. Daarom is er Doodle, de populairste gratis enquête tool.

Met Doodle kun je een snelle enquête aan vrienden of collega’s om te kijken wanneer het voor iedereen het beste uitkomt om af te spreken. Vanaf nu kun je je online agenda (of het nu Google Calendar, Microsoft 365, Outlook of een andere agenda is die via een ICS-feed kan worden gedeeld) aan je Doodle-account toevoegen. Dit betekent dat wanneer je een poll maakt of meedoet aan een poll van iemand anders, je deze in agendaformaat kunt bekijken – zodat je meteen ziet wanneer je wel en niet beschikbaar bent. Je hoeft dus niet meer heen en weer te schakelen tussen verschillende tools.

Probeer Doodle

Koppel je gedeelde agenda aan Doodle

Als je zelf een uitnodiging voor een vergadering opstelt, moet je in de eerste stap de naam van de vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen invullen.

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In de tweede stap voeg je de tijdopties toe die je voor je vergadering wilt hebben. Zorg ervoor dat je een paar opties toevoegt, zodat je gasten het beste tijdstip kunnen kiezen. Als je je agenda aan Doodle hebt gekoppeld, kun je eventuele agendaconflicten zien, zodat je nooit dubbele afspraken maakt!

Je agenda koppelen aan Doodle is de beste manier om je planning en je werk te regelen.

Probeer Doodle

Klik in stap twee op de weekweergave om te zien hoe je agenda eruitziet terwijl je je Doodle-enquête aanmaakt. Je ziet al je bestaande afspraken naast de voorgestelde vergadertijden staan, alleen in een lichtere kleur, zodat je weet dat je geen dubbele afspraken maakt.

Tijdens het opzetten van je uitnodiging voor de vergadering vind je de belangrijke instellingen. Je kunt bijvoorbeeld ‘ja’, ‘nee’ of ‘indien nodig’ selecteren, de opties beperken of de poll verbergen. Hier zie je ook verschillende Doodle Professionall functies zoals deadlines voor enquêtes en verzoeken om aanvullende informatie. Professionele accounts zijn bovendien helemaal reclamevrij voor jou en je genodigden.

Voeg je naam toe bij stap vier en stuur de Doodle naar je gasten. Zij kiezen hun data en binnen een paar seconden heb je het beste tijdstip voor je bijeenkomst gevonden.

Ga vandaag nog aan de slag met Doodle en ontdek de voordelen van een gekoppelde agenda.