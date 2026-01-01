Det är enkelt att dela kalendrar med Doodle

Vi vet alla hur svårt det ibland kan vara att hålla reda på våra scheman under en viss vecka: från jobbrelaterade evenemang till sociala tillställningar, lediga dagar och möten – det är lätt att tappa bort var vi ska vara och vad vi redan har planerat att göra. Det är därför det finns Doodle, den mest populära gratis omröstning verktyg.

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Med Doodle kan du skicka ut en snabbundersökning till vänner eller kollegor för att ta reda på vilken tid som passar bäst för alla. Nu kan du lägga till din onlinekalender (oavsett om det är Google, Microsoft 365, Outlook eller någon annan kalender som kan delas via ett ICS-flöde) till ditt Doodle-konto. Det innebär att när du skapar en omröstning eller deltar i någon annans omröstning kan du se den i kalenderformat – och direkt se när du är tillgänglig och när du inte är det. Nu slipper du växla fram och tillbaka mellan olika verktyg.

Koppla din delade kalender till Doodle

När du skapar en egen mötesinbjudan kommer du i det första steget att bli ombedd att ange mötets namn, plats och eventuella anteckningar.

I det andra steget lägger du till de tidsalternativ du vill ha för mötet. Se till att lägga till några alternativ så att dina gäster kan hitta den tid som passar bäst. Om du har kopplat ihop din kalender med Doodle kan du se eventuella schemakonflikter, så att du aldrig bokar in dig själv två gånger!

Att koppla ihop din kalender med Doodle är det bästa sättet att hantera ditt schema och ditt arbete.

Klicka på veckovyn i steg två för att se hur din kalender ser ut när du skapar din Doodle-omröstning. Du ser alla dina befintliga bokningar bredvid de föreslagna mötestiderna, fast i en ljusare färg, så att du vet att du inte bokar in två möten samtidigt.

När du skapar din mötesinbjudan hittar du de viktiga inställningarna. Du kan till exempel välja ”ja”, ”nej” eller ”vid behov”, begränsa svarsalternativen eller dölja omröstningen. Här kan du också se flera Doodle Professionall funktioner som tidsfrister för omröstningar och förfrågningar om ytterligare information. Professionella konton är dessutom helt reklamfria för både dig och dina inbjudna.

Lägg till ditt namn i steg fyra och skicka Doodle-länken till dina gäster. De väljer själva vilka datum som passar dem, och på några sekunder har du hittat den bästa tidpunkten för ert möte.

Börja använda Doodle redan idag och upplev fördelarna med en synkroniserad kalender.