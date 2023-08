Condividere il calendario è facile con Doodle

Sappiamo tutti quanto possa essere difficile tenere traccia degli impegni di una settimana: dalle funzioni lavorative agli eventi sociali, fino alle vacanze e agli appuntamenti personali, è facile perdere di vista dove dovremmo essere e cosa abbiamo già organizzato. Ecco perché c'è Doodle, il più popolare strumento di sondaggio gratuito.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Con Doodle è possibile inviare un sondaggio rapido ad amici o colleghi per scoprire l'ora migliore per incontrarsi. Ora è possibile aggiungere il proprio calendario online (sia esso Google, Microsoft 365, Outlook o qualsiasi altro calendario che possa essere condiviso tramite un feed ICS) al proprio account Doodle. In questo modo, quando si crea un sondaggio o si partecipa a uno per qualcun altro, è possibile visualizzarlo in formato calendario, vedendo immediatamente quando si è disponibili o meno. Non dovrete più passare da uno strumento all'altro.

Collegare il calendario condiviso a Doodle

Quando si avvia un invito a una riunione, il primo passo chiede il nome della riunione, il luogo e le note desiderate.

Nella seconda fase, si aggiungono le opzioni di orario che si desidera avere per la riunione. Assicuratevi di aggiungere alcune opzioni in modo che i vostri ospiti possano trovare l'orario migliore. Se avete collegato il vostro calendario a Doodle, potete vedere eventuali conflitti di orario, in modo da non avere mai una doppia prenotazione!

Collegare il calendario a Doodle è il modo migliore per gestire gli impegni e il lavoro.

Fate clic sulla vista settimana durante la fase due per vedere come appare il vostro calendario mentre create il sondaggio Doodle. Vedrete tutti i vostri appuntamenti esistenti accanto agli orari di riunione proposti, ma con un colore più chiaro, in modo da sapere che non dovete fare una doppia prenotazione.

Durante la configurazione dell'invito alla riunione, troverete le impostazioni importanti. Ad esempio, è possibile attivare le opzioni sì, no o se necessario, limitare le opzioni o nascondere il sondaggio. Qui si trovano anche alcune funzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive. Gli account professionali sono inoltre totalmente privi di pubblicità per voi e per i vostri invitati.

Aggiungete il vostro nome per la quarta fase e inviate il Doodle ai vostri ospiti. Sceglieranno le loro date e in pochi secondi avrete trovato l'orario migliore per la vostra riunione.

Iniziate a usare Doodle oggi stesso e sperimentate i vantaggi di un calendario connesso.