Mit Doodle ist das Teilen von Kalendern einfach

Wir alle wissen, wie schwer es manchmal sein kann, den Überblick über unsere Termine in einer Woche zu behalten: Von beruflichen Funktionen über gesellschaftliche Ereignisse bis hin zu persönlichen Feiertagen und Verabredungen kann man leicht den Überblick darüber verlieren, wo man eigentlich sein sollte und was man bereits geplant hat. Aus diesem Grund gibt es Doodle, das beliebteste kostenlose Umfrage Tool.

Mit Doodle können Sie eine Schnellumfrage an Freunde oder Kollegen verschicken, um den besten Zeitpunkt für ein Treffen zu ermitteln. Jetzt können Sie Ihren Online-Kalender (sei es ein Google-, Microsoft 365-, Outlook- oder ein anderer Kalender, der über einen ICS-Feed freigegeben werden kann) zu Ihrem Doodle-Konto hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie beim Erstellen einer Umfrage oder bei der Teilnahme an einer Umfrage für eine andere Person diese im Kalenderformat anzeigen können - so sehen Sie sofort, wann Sie verfügbar sind und wann nicht. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin und her wechseln.

Verbinden Sie Ihren gemeinsamen Kalender mit Doodle

Wenn Sie Ihre eigene Einladung zu einem Meeting starten, werden Sie im ersten Schritt nach dem Namen des Meetings, dem Ort und den gewünschten Notizen gefragt.

Im zweiten Schritt fügen Sie die Zeitoptionen hinzu, die Sie für Ihr Treffen haben möchten. Fügen Sie mehrere Optionen hinzu, damit Ihre Gäste die beste Zeit finden können. Wenn Sie Ihren Kalender mit Doodle verknüpft haben, können Sie eventuelle Terminkonflikte sehen, so dass Sie sich nicht doppelt buchen müssen!

Die Verbindung Ihres Kalenders mit Doodle ist die beste Art, Ihre Termine und Ihre Arbeit zu verwalten

Klicken Sie im zweiten Schritt auf die Wochenansicht, um zu sehen, wie Ihr Kalender aussieht, während Sie Ihre Doodle-Umfrage erstellen. Sie sehen alle Ihre bestehenden Termine neben den vorgeschlagenen Besprechungszeiten, nur in einer helleren Farbe, damit Sie wissen, dass Sie nicht doppelt buchen.

Bei der Einrichtung Ihrer Einladung zur Besprechung finden Sie die wichtigsten Einstellungen. Aktivieren Sie z. B. Ja, Nein oder Bei Bedarf, schränken Sie die Optionen ein oder schalten Sie die Umfrage aus. Hier sehen Sie auch verschiedene Doodle Professional-Funktionen wie Abstimmungsfristen und zusätzliche Informationsanfragen. Professionelle Konten sind außerdem völlig werbefrei für Sie und Ihre Gäste.

Fügen Sie Ihren Namen für Schritt vier hinzu und senden Sie das Doodle an Ihre Gäste. Sie wählen ihre Termine aus und in Sekundenschnelle haben Sie die beste Zeit für Ihr Treffen gefunden.

Starten Sie noch heute mit Doodle und erleben Sie die Vorteile eines vernetzten Kalenders.