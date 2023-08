Le partage du calendrier est facile avec Doodle

Nous savons tous combien il est parfois difficile de suivre notre emploi du temps au cours d'une semaine donnée : entre les fonctions professionnelles, les événements sociaux, les vacances et les rendez-vous personnels, il est facile de perdre le fil de ce que nous sommes censés faire et de ce que nous avons déjà prévu de faire. C'est pourquoi il existe Doodle, l'outil sondage gratuit le plus populaire.

Avec Doodle, vous pouvez envoyer un sondage rapide à vos amis ou collègues pour connaître le meilleur moment pour se rencontrer. Désormais, vous pouvez ajouter votre calendrier en ligne (qu'il s'agisse d'un calendrier Google, Microsoft 365, Outlook ou tout autre calendrier pouvant être partagé via un flux ICS) à votre compte Doodle. Cela signifie que lorsque vous créez un sondage ou que vous participez à un sondage pour quelqu'un d'autre, vous pouvez l'afficher au format calendrier et voir instantanément quand vous êtes disponible ou non. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre.

Connecter votre calendrier partagé à Doodle

Lorsque vous lancez votre propre invitation à une réunion, la première étape vous demande le nom de la réunion, le lieu et les notes que vous souhaitez.

Au cours de la deuxième étape, vous ajoutez les options de temps que vous souhaitez avoir pour votre réunion. Veillez à ajouter plusieurs options afin que vos invités puissent trouver le meilleur moment. Si vous avez connecté votre calendrier à Doodle, vous pouvez voir les éventuels conflits d'horaires, ce qui vous évitera de faire deux fois le même trajet !

Cliquez sur la vue hebdomadaire à l'étape 2 pour voir à quoi ressemble votre calendrier lorsque vous créez votre sondage Doodle. Vous verrez tous vos rendez-vous existants à côté des heures de réunion proposées, mais dans une couleur plus claire, afin que vous sachiez qu'il ne faut pas faire de double réservation.

Lors de la configuration de votre invitation à une réunion, vous trouverez les paramètres importants. Par exemple, vous pouvez activer les options Oui, Non ou Si besoin est, limiter les options ou masquer le sondage. Vous y trouverez également plusieurs fonctionnalités de Doodle Professional telles que les dates limites des sondages et les demandes d'informations supplémentaires. Les comptes professionnels sont également totalement exempts de publicité pour vous et vos invités.

Ajoutez votre nom à l'étape 4 et envoyez le Doodle à vos invités. Ils choisiront leurs dates et en quelques secondes, vous aurez trouvé le meilleur moment pour votre réunion.

Commencez à utiliser Doodle dès aujourd'hui et découvrez les avantages d'un calendrier connecté.