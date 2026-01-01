Compartir el calendario es fácil con Doodle

Todos sabemos lo difícil que puede resultar a veces no perder de vista nuestras agendas en una semana cualquiera: desde funciones laborales a eventos sociales, pasando por vacaciones y citas personales, es fácil perder la pista de dónde se supone que tenemos que estar y de lo que ya hemos quedado en hacer. Por eso existe Doodle, la herramienta encuesta gratuita más popular.

Con Doodle, puedes enviar una encuesta rápida a tus amigos o compañeros para averiguar cuál es la mejor hora para reunirse. Ahora, puedes añadir tu calendario en línea (ya sea Google, Microsoft 365, Outlook o cualquier otro calendario que se pueda compartir a través de una fuente ICS) a tu cuenta de Doodle. Esto significa que cuando estás creando una encuesta o participando en una para otra persona, puedes verla en formato de calendario - viendo instantáneamente cuándo estás y cuándo no estás disponible. Se acabó el ir y venir entre herramientas.

Prueba Doodle

Conecta tu calendario compartido a Doodle

Cuando inicies tu propia convocatoria de reunión, el primer paso te pedirá el nombre de la reunión, el lugar y las notas que desees.

Prueba Doodle

Durante el segundo paso, añades las opciones de hora que te gustaría tener para tu reunión. Asegúrate de añadir varias opciones para que tus invitados puedan encontrar la mejor hora. Si has conectado tu calendario con Doodle, podrás ver cualquier conflicto de horarios, ¡así nunca tendrás que reservar dos veces!

Conectar tu calendario a Doodle es la mejor manera de gestionar tu agenda y tu trabajo

Prueba Doodle

Haz clic en la vista de la semana durante el segundo paso para ver el aspecto de tu calendario mientras creas tu encuesta Doodle. Verás todas tus citas existentes junto a las horas de reunión propuestas, solo que en un color más claro, para que sepas que no debes hacer doble reserva.

Durante la configuración de la invitación a la reunión, encontrarás los ajustes importantes. Por ejemplo, activar sí, no o si es necesario, limitar las opciones o hacer que la encuesta esté oculta. Aquí también puedes ver varias funciones de Doodle Professional como los plazos de las encuestas y las solicitudes de información adicional. Las cuentas profesionales también están totalmente libres de publicidad para ti y tus invitados.

Añade tu nombre en el cuarto paso y envía el Doodle a tus invitados. Ellos elegirán sus fechas y en segundos habrás encontrado la mejor hora para tu reunión.

Empieza a usar Doodle hoy mismo y experimenta las ventajas de un calendario conectado.