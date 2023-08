Deling af kalendere er nemt med Doodle

Vi ved alle, hvor svært det nogle gange kan være at holde styr på vores tidsplaner i en given uge: Fra arbejdsfunktioner til sociale arrangementer til personlige ferier og aftaler er det nemt at miste overblikket over, hvor vi skal være, og hvad vi allerede har aftalt at gøre. Derfor er der Doodle, det mest populære gratis afstemning værktøj.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Med Doodle kan du sende en hurtig afstemning til venner eller kolleger for at finde ud af, hvornår det er bedst for alle at mødes. Nu kan du tilføje din onlinekalender (det være sig en Google-, Microsoft 365-, Outlook- eller en anden kalender, der kan deles via et ICS-feed) til din Doodle-konto. Det betyder, at når du opretter en afstemning eller deltager i en afstemning for en anden person, kan du se den i kalenderformat - så du straks kan se, hvornår du er ledig og hvornår du ikke er ledig. Du behøver ikke længere at skifte frem og tilbage mellem værktøjer.

Forbind din delte kalender med Doodle

Når du starter din egen mødeinvitation, vil du i det første trin blive bedt om at angive navnet på mødet, stedet og eventuelle noter.

I det andet trin tilføjer du de tidsmuligheder, du gerne vil have til dit møde. Sørg for at tilføje et par muligheder, så dine gæster kan finde det bedste tidspunkt. Hvis du har forbundet din kalender med Doodle, kan du se eventuelle planlægningskonflikter, så du aldrig booker dobbelt!

At forbinde din kalender med Doodle er den bedste måde at administrere din tidsplan og dit arbejde på

Klik på ugevisningen i trin to for at se, hvordan din kalender ser ud, mens du opretter din Doodle-afstemning. Du kan se alle dine eksisterende aftaler ved siden af de foreslåede mødetider, blot i en lysere farve, så du ved, at du ikke skal dobbeltbooke.

Under opsætningen af din mødeinvitation finder du de vigtige indstillinger. Du kan f.eks. aktivere ja, nej eller hvis-behov, begrænse mulighederne eller gøre afstemningen skjult. Her kan du også se flere Doodle Professional funktioner som f.eks. afstemningsfrister og anmodninger om yderligere oplysninger. Professionelle konti er også helt reklamefri for dig og dine inviterede.

Tilføj dit navn til trin fire, og send Doodle til dine gæster. De vælger deres datoer, og på få sekunder har du fundet det bedste tidspunkt for dit møde.

Begynd at bruge Doodle i dag, og oplev fordelene ved en sammenhængende kalender.