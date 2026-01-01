Dzięki Doodle udostępnianie kalendarza jest proste

Wszyscy wiemy, jak trudno bywa czasem ogarnąć nasze plany w danym tygodniu: od obowiązków służbowych, przez spotkania towarzyskie, po prywatne urlopy i wizyty – łatwo stracić orientację, gdzie powinniśmy być i co już zaplanowaliśmy. Właśnie dlatego powstał Doodle, najpopularniejszy bezpłatna ankieta narzędzie.

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Dzięki Doodle możesz wysłać szybka ankieta do znajomych lub współpracowników, aby ustalić termin spotkania dogodny dla wszystkich. Teraz możesz dodać swój kalendarz internetowy (niezależnie od tego, czy jest to kalendarz Google, Microsoft 365, Outlook, czy jakikolwiek inny kalendarz, który można udostępnić za pośrednictwem pliku ICS) do swojego konta Doodle. Oznacza to, że podczas tworzenia ankiety lub udziału w ankiecie zorganizowanej przez kogoś innego możesz wyświetlić ją w formacie kalendarza – dzięki czemu od razu widzisz, kiedy jesteś dostępny, a kiedy nie. Nie musisz już przełączać się między różnymi narzędziami.

Połącz swój kalendarz udostępniony z serwisem Doodle

Kiedy zaczniesz tworzyć własne zaproszenie na spotkanie, w pierwszym kroku zostaniesz poproszony o podanie nazwy spotkania, miejsca oraz ewentualnych uwag.

W drugim kroku dodajesz opcje terminów, które chcesz udostępnić dla swojego spotkania. Pamiętaj, aby dodać kilka opcji, tak aby goście mogli wybrać dogodny dla siebie termin. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z serwisem Doodle, możesz sprawdzić, czy nie ma konfliktów terminów, dzięki czemu nigdy nie umówisz się na dwa spotkania w tym samym czasie!

Połączenie kalendarza z serwisem Doodle to najlepszy sposób na zarządzanie harmonogramem i pracą.

W drugim kroku kliknij widok tygodniowy, aby sprawdzić, jak wygląda Twój kalendarz podczas tworzenia ankiety w serwisie Doodle. Obok proponowanych terminów spotkań zobaczysz wszystkie swoje dotychczasowe spotkania – będą one zaznaczone jaśniejszym kolorem, dzięki czemu unikniesz nakładania się terminów.

Podczas konfigurowania zaproszenia na spotkanie znajdziesz ważne opcje. Możesz na przykład wybrać opcję „tak”, „nie” lub „w razie potrzeby”, ograniczyć dostępne opcje lub ukryć ankietę. Znajdziesz tu również kilka Doodle Professionall takie funkcje, jak terminy głosowań i prośby o dodatkowe informacje. Konta profesjonalne są ponadto całkowicie wolne od reklam – zarówno dla Ciebie, jak i dla zaproszonych przez Ciebie osób.

Wpisz swoje imię w kroku czwartym i wyślij zaproszenie Doodle do gości. Goście wybiorą dogodne dla siebie terminy, a Ty w ciągu kilku sekund ustalisz najlepszy termin spotkania.

Zacznij korzystać z Doodle już dziś i przekonaj się o zaletach zintegrowanego kalendarza.