Doodle के साथ कैलेंडर साझा करना आसान है।

हम सभी जानते हैं कि किसी भी सप्ताह में अपने कार्यक्रमों का हिसाब रखना कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है: कार्य संबंधी कार्यक्रमों से लेकर सामाजिक आयोजनों, व्यक्तिगत छुट्टियों और नियुक्तियों तक, यह आसानी से पता नहीं चलता कि हमें कहाँ होना चाहिए और हमने पहले से क्या-क्या तय किया हुआ है। इसलिए Doodle है, सबसे लोकप्रिय नि:शुल्क मतदान उपकरण।

Doodle के साथ, आप एक भेज सकते हैं। त्वरित सर्वेक्षण दोस्तों या सहकर्मियों से सभी के मिलने के लिए सबसे अच्छा समय पता लगाने के लिए। अब, आप अपना ऑनलाइन कैलेंडर (चाहे वह Google, Microsoft 365, Outlook या कोई अन्य कैलेंडर हो जिसे ICS फ़ीड के माध्यम से साझा किया जा सकता है) अपने Doodle खाते में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई पोल बना रहे हों या किसी और के लिए उसमें भाग ले रहे हों, तो आप इसे कैलेंडर प्रारूप में देख सकते हैं - जिससे तुरंत पता चल जाता है कि आप कब उपलब्ध हैं और कब नहीं। अब विभिन्न टूल्स के बीच बार-बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं।

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अपने साझा कैलेंडर को Doodle से कनेक्ट करें

जब आप अपना मीटिंग निमंत्रण शुरू करते हैं, तो पहला कदम मीटिंग का नाम, स्थान और आपके द्वारा चाही गई कोई भी टिप्पणी पूछेगा।

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दूसरे चरण में, आप अपनी मीटिंग के लिए वे समय विकल्प जोड़ते हैं जो आप चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप कुछ विकल्प जोड़ें ताकि आपके मेहमान सबसे उपयुक्त समय ढूंढ सकें। यदि आपने अपना कैलेंडर Doodle से कनेक्ट किया है, तो आप किसी भी शेड्यूलिंग टकराव को देख सकते हैं, ताकि आप कभी भी खुद को दो बार बुक न करें!

अपने कैलेंडर को Doodle से जोड़ना आपके शेड्यूल और आपके काम को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

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चरण दो के दौरान सप्ताह दृश्य पर क्लिक करें ताकि आप अपनी Doodle पोल बनाते समय देख सकें कि आपका कैलेंडर कैसा दिखता है। आप प्रस्तावित बैठक समय के बगल में अपने सभी मौजूदा अपॉइंटमेंट्स हल्के रंग में देखेंगे, ताकि आप दोहरी बुकिंग न करें।

आपकी मीटिंग निमंत्रण की सेटअप के दौरान, आपको महत्वपूर्ण सेटिंग्स मिलेंगी। उदाहरण के लिए, हाँ, नहीं या जरूरत पड़ने पर सक्षम करें, विकल्पों को सीमित करें या पोल को छिपाएँ। यहाँ आप कई और भी देख सकते हैं। Doodle Professionalमतदान की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी अनुरोध जैसी सुविधाएँ। प्रोफेशनल खाते आपके और आपके निमंत्रितों के लिए पूरी तरह विज्ञापन-मुक्त हैं।

चौथे चरण के लिए अपना नाम जोड़ें और Doodle अपने मेहमानों को भेजें। वे अपनी तारीखें चुनेंगे और कुछ ही सेकंड में आपकी मीटिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय मिल जाएगा।

आज ही Doodle का उपयोग शुरू करें और एक जुड़े हुए कैलेंडर के लाभों का अनुभव करें।