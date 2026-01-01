O compartilhamento do calendário é fácil com a Doodle

Todos sabemos como às vezes pode ser difícil acompanhar nossos horários em uma determinada semana: desde funções de trabalho a eventos sociais até feriados e compromissos pessoais, é fácil perder a noção de onde devemos estar e o que já combinamos para fazer. É por isso que existe o Doodle, a ferramenta mais popular sondagem gratuita.

Com Doodle, você pode enviar uma sondagem rápida para amigos ou colegas para descobrir o melhor momento para que todos se encontrem. Agora, você pode adicionar seu calendário online (seja um Google, Microsoft 365, Outlook ou qualquer outro calendário que possa ser compartilhado através de um ICS Feed) à sua conta Doodle. Isto significa que quando você estiver criando uma pesquisa ou participando de uma para outra pessoa, você pode visualizá-la em formato de calendário - vendo instantaneamente quando você está e não está disponível. Não há mais alternância entre as ferramentas.

Experimenta o Doodle

Conecte seu calendário compartilhado ao Doodle

Quando você inicia seu próprio convite para a reunião, o primeiro passo será pedir o nome da reunião, o local e as notas que quiser.

Experimenta o Doodle

Durante a segunda etapa, você adiciona as opções de tempo que gostaria de ter para sua reunião. Certifique-se de acrescentar algumas opções para que seus convidados possam encontrar o melhor horário. Se você conectou seu calendário com o Doodle, você pode ver qualquer conflito de horários, assim você nunca irá se inscrever duas vezes!

Conectar seu calendário ao Doodle é a melhor maneira de administrar sua agenda e seu trabalho

Experimenta o Doodle

Clique na visão da semana durante a etapa dois para ver como fica seu calendário ao criar sua pesquisa Doodle. Você verá todos os seus compromissos atuais ao lado dos horários de reunião propostos, apenas em uma cor mais clara, para que você saiba que não deve duplicar o livro.

Durante a preparação de seu convite de reunião, você encontrará as configurações importantes. Por exemplo, habilitar sim, não ou se necessário, limitar opções ou ocultar a pesquisa. Aqui você também pode ver vários recursos Doodle Professional, como prazos de votação e solicitações de informações adicionais. As contas profissionais também são totalmente livres de anúncios para você e seus convidados.

Adicione seu nome para o passo quatro e envie o Doodle aos seus convidados. Eles escolherão suas datas e em segundos você terá encontrado o melhor momento para sua reunião.

Comece a usar Doodle hoje e experimente os benefícios de um calendário conectado.