Doodle - um sistema para marcar reunião on-line

Doodle é um sistema de agendamento on-line aonde você pode rapidamente e sem problemas marcar uma reunião para encontrar com os colegas de trabalho e amigos. Em simples passos, com este serviço para agendar reuniões online, você pode criar enquetes e enviar mensagem para os convidados, perguntando a eles que adicionem o melhor dia e horário para marcar um encontro. A tabela fornecida pelo Doodle acaba com os tópicos e mensagens complicadas, e com pouco sentido, que foram usadas no passado para organizar eventos. Doodle demonstra de forma clara e simples para cada participante os possíveis horário a atender. No momento em que cada convidado tenha fornecido sua disponibilidade, o melhor horário para encontrar será gerado e enviado para o adiministrador da enquete.

Como agendar uma reunião por e-mail

Se estiver procurando por uma forma mais fácil para marcar uma reunião, ou encontro online, aonde possa arranjar um horário para que você e seus colegas de trabalho, ou talvez seus amigos, possam se reunir de forma mais eficiente, Doodle pode ajudá-lo a fazer isso. Este sistema de agendamento vai levá-lo através de um passo a passo para o processo de criação de sua própria enquete, garantindo o mínimo de preocupação e pouca chance de perder o caminho.

A primeira coisa que você precisa fazer quando embarcar em agendar um evento é adicionar os detalhes principais. Isso inclui o título, o local do encontro e o seu nome e endereço de e-mail. Há também a opção de adicionar uma pequena descrição.

Depois de completo o formulário, avance para a fase de Propostas de Tempo. Aqui você pode adicionar no sistema de agendamento de reuniões os possíveis dias e os horários para marcar uma reunião.

Depois de ter selecionado os dias e horário, terá a opção de implementar configurações adicionais. Por exemplo, você pode dar a seus convidados a oportunidade de selecionar ‘Ifneedbe’ (se necessário) quando avaliam a sua disponibilidade para cada espaço disponível. Além disso, você pode limitar que seus convidados possam apenas selecionar uma opção. Isso é útil se você estiver usando Doodle para permitir que seus alunos marquem uma reunião com você. Se não precisar desses recursos, você pode simplesmente avançar para a criação de uma pesquisa básica.

Sua votação agora está pronta e tudo que você precisa fazer é enviar os convites e pedir aos participantes quando estarão livres. Ao contrário de alguns outros sistemas de reserva,você tem a opção de conectar Doodle com a sua conta de e-mail, facilitando assim, que adicione contatos para seus convites. Para eventos maiores, com um grande número de participantes, você pode, alternativamente, enviar convites via Facebook ou Twitter.

Indiferente de outros sistemas marcação de reunião on-line, através do Google Maps, Doodle irá gerar automaticamente as direções para seu local de encontro. Desta forma, seus colegas de trabalho e amigos irão saber onde encontrar o evento e você será capaz de começar de imediato.

A forma mais fácil para marcar reuniões online

O nome Doodle ,do inglês “rabisco”, foi escolhido porque a palavra soa divertido e descontraído, e esta é a forma que queremos aparecer aos nossos clientes. Na verdade, nós gostamos de pensar que somos divertido e descontraído (se não o mais divertido e descontraído!) sistema para marcar reunião on-line. Da próxima vez que caber a você para organizar um evento e precisar de uma data ou sistema de reservas, então não precisa olhar mais longe do que o Doodle. Agendar uma reunião nunca foi tão fácil.