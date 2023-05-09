In dit digitale tijdperk worden virtuele evenementen steeds populairder. Ze bieden een geweldige manier om contact te leggen met een groot aantal deelnemers, waar ze zich ook bevinden.

Het organiseren van grote virtuele evenementen kan echter een hele klus zijn, met uitdagingen die variëren van planning en deelnemersbeheer tot het oplossen van technische problemen.

Maak kennis met Zoom Events – de baanbrekende software die een handige oplossing biedt voor deze uitdagingen. Laten we eens kijken wat Zoom Events voor je kan betekenen, wat de voordelen zijn en hoe je door Doodle te integreren je planningsproces kunt stroomlijnen en optimaliseren.

Wat zijn Zoom-evenementen?

Zoom Events is een online platform voor het organiseren van evenementen dat meer geavanceerde functies biedt dan wat je bij gewone Zoom-vergaderingen .

Het is speciaal ontworpen voor het organiseren van grootschalige virtuele evenementen, zoals conferenties, beurzen en webinars. Zoom Events biedt meer dan de standaard Zoom-tool. Deze functies omvatten onder meer registratie, verbeterde beveiliging, het hosten van meerdere sessies en aanpassingsmogelijkheden, waardoor het een perfecte oplossing is voor allerlei hybride of virtuele evenementen.

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Voordelen van het gebruik van Zoom Events

Kiezen voor Zoom Events biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele platforms voor virtuele evenementen:

Grotere deelnemerscapaciteit: Organiseer evenementen met vrijwel onbeperkte capaciteit, zodat je met zoveel deelnemers als je maar wilt in contact kunt komen.

Verbeterde beveiligingsfuncties: Uitgebreide beveiligingsopties, zoals wachtwoordbeveiliging en wachtkamers, helpen je evenement veilig te houden.

Aanpassing: Creëer een uniek evenement met jouw eigen huisstijl door de uitstraling van registratiepagina’s, e-mails en meer aan te passen.

Doodle integreren voor het plannen van afspraken

Doodle, een bekende planningsprogramma , kan naadloos worden geïntegreerd met Zoom Events om de planningsprocessen voor je virtuele evenement te stroomlijnen.

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Door dit aan je evenement toe te voegen, kun je enquêtes maken en delen om de ideale datum en tijd te vinden waarmee je de opkomst kunt maximaliseren, verschillende opties aanbieden en realtime updates krijgen over de populairste keuzes.

Met de aangepaste vragen van Doodle kun je ook van tevoren om informatie vragen, dus als je mensen in verschillende groepen wilt indelen of wilt weten waar ze naar je evenement komen, dan kan dat.

Verhoog je productiviteit en efficiëntie terwijl je een groot virtueel evenement organiseert met zo min mogelijk administratief werk, dankzij de krachtige en gebruiksvriendelijke interface van Doodle.

De virtuele ervaring optimaliseren met Zoom Events en Doodle

Door Zoom Events en Doodle te gebruiken, creëer je een soepele en efficiënte virtuele evenementervaring, waardoor je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het bieden van geweldige inhoud aan je deelnemers.

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Houd deze tips in gedachten om het meeste uit je virtuele evenement te halen:

Bereid je van tevoren voor: verdiep je in de functies van zowel Zoom Events als Doodle, zodat je eventuele technische problemen tot een minimum kunt beperken.

Betrek je publiek erbij: gebruik interactieve functies zoals enquêtes, enquêtes , quizzen en live chat om je deelnemers betrokken te houden bij het evenement.

Focus op kwaliteit: Steek moeite in het maken van boeiende inhoud en afbeeldingen om je publiek te boeien.

Door Zoom Events te koppelen aan Doodle, kun je moeiteloos grote virtuele evenementen organiseren.

Maak je geen zorgen over het handmatig op elkaar afstemmen van ieders agenda’s of het afhandelen van vervelende administratieve klusjes. In plaats daarvan kun je je volledig richten op het maken en aanbieden van geweldige content aan je publiek, zodat je grote virtuele evenement een daverend succes wordt.

En na je evenement…

Als je evenement eenmaal voorbij is, biedt Doodle je een aantal geweldige mogelijkheden om contact te houden met de deelnemers.

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Met Boekingspagina , kun je de deelnemers een link sturen om een afspraak met je te maken.

Zo kun je feedback verzamelen of even bijpraten over iets wat tijdens het evenement is besproken. Log gewoon in op je Doodle-account, geef aan wanneer je beschikbaar bent en stuur de link. Zij reserveren dan de tijden die hen het beste uitkomen.

En maak je geen zorgen over het behouden van de controle. Met de instellingen kun je zelf bepalen hoeveel vergaderingen je per dag hebt, hoeveel tijd er tussen zit en nog veel meer.

Met Doodle 1:1 kun je één-op-één afspreken met je deelnemers. Net als bij de Boekingspagina's is het heel simpel. Je kiest gewoon de data en tijden waarop je wilt afspreken en stuurt die naar je genodigde. Zodra hij of zij een tijdstip kiest dat past, wordt er een tijdvak gereserveerd in jullie beide agenda’s.

Mensen die Doodle gebruiken, besparen gemiddeld zo’n 45 minuten per week. Als je een groot evenement organiseert, heb je zoveel mogelijk tijd nodig. Haal dus zoveel mogelijk tijd terug met Doodle. Probeer het vandaag nog gratis uit. Je hebt geen creditcard nodig.