Na era digital de hoje, os eventos virtuais se tornaram cada vez mais populares, oferecendo uma maneira fantástica de interagir com um grande número de participantes, independentemente de sua localização.

No entanto, o gerenciamento de grandes eventos virtuais pode ser uma tarefa assustadora, com desafios que vão desde a programação e o gerenciamento dos participantes até a superação de dificuldades técnicas.

Entre no Zoom Events - o software revolucionário que oferece uma solução conveniente para esses desafios. Vamos explorar o que o Zoom Events pode fazer por você, seus benefícios e aprofundar como a integração do Doodle pode simplificar e otimizar sua experiência de agendamento.

O que são os Zoom Events?

O Zoom Events é uma plataforma de hospedagem de eventos on-line que oferece recursos mais avançados do que os que você obtém em Zoom meetings.

Ela foi projetada especificamente para a realização de eventos virtuais de grande escala, como conferências, exposições e webinars. O Zoom Events oferece mais do que a ferramenta Zoom padrão. Esses recursos incluem registro, segurança aprimorada, hospedagem de várias sessões e personalização, tornando-o uma solução perfeita para várias ocasiões híbridas/virtuais.

Benefícios do uso do Zoom Events

Optar pelo Zoom Events traz várias vantagens em relação às plataformas tradicionais de eventos virtuais:

Maior capacidade de participantes: Organize eventos com capacidade praticamente ilimitada, permitindo que você se envolva com quantos participantes forem necessários.

Recursos de segurança aprimorados: Opções de segurança aprimoradas, como proteção por senha e salas de espera, ajudam a manter seu evento seguro.

Personalização: Crie um evento exclusivo e com a sua marca ajustando a aparência das páginas de registro, e-mails e muito mais.

Integração do Doodle para agendamento

O Doodle, uma renomada ferramenta de agendamento, pode ser perfeitamente integrado ao Zoom Events para agilizar os processos de agendamento do seu evento virtual.

Ao adicioná-lo ao seu evento, você pode criar e compartilhar enquetes para encontrar a hora e a data ideais que maximizarão a participação, oferecer diferentes opções e receber atualizações em tempo real sobre as escolhas mais populares.

As perguntas personalizadas do Doodle também permitem que você peça informações antecipadamente, portanto, se quiser dividir as pessoas em grupos diferentes ou entender onde elas estão participando do seu evento, você pode.

Aumente a produtividade e a eficiência ao gerenciar um grande evento virtual com o mínimo de trabalho administrativo graças à interface avançada e fácil de usar do Doodle.

Maximizando a experiência virtual com o Zoom Events e o Doodle

A utilização do Zoom Events e do Doodle cria uma experiência de evento virtual perfeita e eficiente que permite que você se concentre no que realmente importa - fornecer conteúdo excelente para seus participantes.

Para aproveitar ao máximo seu evento virtual, tenha em mente estas dicas:

Prepare-se com antecedência: Familiarize-se com os recursos do Zoom Events e do Doodle para reduzir ao mínimo os possíveis problemas técnicos.

Envolva seu público: Use recursos interativos como enquetes, pesquisas, questionários e bate-papo ao vivo para manter os participantes envolvidos e interessados no evento.

Concentre-se na qualidade: Esforce-se para preparar conteúdo e recursos visuais envolventes para cativar seu público.

Ao integrar o Zoom Events com o Doodle, você verá que é fácil gerenciar grandes experiências virtuais com o mínimo de problemas.

Não se preocupe em tentar organizar os horários de todos manualmente ou lidar com tarefas administrativas tediosas. Em vez disso, você poderá se concentrar na criação e no fornecimento de conteúdo excepcional para o seu público, garantindo que o seu grande evento virtual seja um sucesso estrondoso.

E depois de seu evento...

Após o término do evento, o Doodle oferece algumas ótimas opções para você se conectar com os participantes.

Com Booking Page, você pode enviar um link para que os participantes reservem um horário com você.

Isso pode permitir que você obtenha feedback ou se atualize sobre algo que foi discutido no evento. Basta fazer login na sua conta do Doodle, decidir quando deseja estar disponível e enviar o link. Os participantes reservarão o horário que for mais conveniente para eles.

E não se preocupe em manter o controle. As configurações de energia permitirão que você decida quantas reuniões terá por dia, quais são os tempos de espera entre elas e muito mais.

O Doodle 1:1 oferece a oportunidade de se reunir com os participantes individualmente. Assim como o Booking Page, é muito simples. Basta decidir as datas e os horários em que deseja se reunir e enviá-los ao seu convidado. Assim que ele escolher o horário mais adequado para ele, um espaço será reservado em seus calendários.

As pessoas que usam o Doodle, em média, podem economizar cerca de 45 minutos por semana. Quando se está organizando um grande evento, é preciso ter o máximo de tempo possível. Portanto, recupere o que puder com o Doodle. Experimente-o gratuitamente hoje mesmo. Não é necessário cartão de crédito.