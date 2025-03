À l'ère du numérique, les événements virtuels sont devenus de plus en plus populaires, offrant un moyen fantastique de communiquer avec un grand nombre de participants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Cependant, la gestion d'événements virtuels de grande envergure peut s'avérer une tâche ardue, avec des défis allant de la programmation à la gestion des participants, en passant par la résolution des difficultés techniques.

Zoom Events, le logiciel qui change la donne, offre une solution pratique à ces défis. Explorons ce que Zoom Events peut faire pour vous, ses avantages et comment l'intégration de Doodle peut rationaliser et optimiser votre expérience de planification.

Qu'est-ce que Zoom Events ?

Zoom Events est une plateforme d'hébergement d'événements en ligne qui offre des fonctionnalités plus avancées que celles des Réunions Zoom.

Elle est spécialement conçue pour organiser des événements virtuels à grande échelle tels que des conférences, des expositions et des webinaires. Zoom Events offre davantage que l'outil Zoom standard. Ces fonctionnalités comprennent l'enregistrement, une sécurité renforcée, l'hébergement de sessions multiples et la personnalisation, ce qui en fait une solution parfaite pour diverses occasions hybrides/virtuelles.

Avantages de l'utilisation de Zoom Events

Opter pour Zoom Events présente plusieurs avantages par rapport aux plateformes d'événements virtuels traditionnelles :

Augmentation du nombre de participants : Accueillez des événements avec une capacité pratiquement illimitée, ce qui vous permet d'engager autant de participants que nécessaire.

Fonctions de sécurité améliorées : Des options de sécurité améliorées, telles que la protection par mot de passe et les salles d'attente, contribuent à la sécurité de votre événement.

Personnalisation : Créez un événement unique et personnalisé en ajustant l'aspect et la convivialité des pages d'inscription, des courriels et bien plus encore.

Intégration de Doodle pour la planification

Doodle, un renommé outil de planification, peut être intégré de façon transparente à Zoom Events pour rationaliser les processus de planification de votre événement virtuel.

En l'ajoutant à votre événement, vous pouvez créer et partager des sondages pour trouver l'heure et la date idéales qui maximiseront la participation, offrir différentes options et recevoir des mises à jour en temps réel sur les choix les plus populaires.

Les questions personnalisées de Doodle vous permettent également de demander des informations à l'avance. Ainsi, si vous souhaitez répartir les participants en différents groupes ou comprendre où ils s'inscrivent à votre événement, vous pouvez le faire.

Améliorez votre productivité et votre efficacité en gérant un grand événement virtuel avec un minimum de travail administratif grâce à l'interface puissante et conviviale de Doodle.

Maximiser l'expérience virtuelle avec Zoom Events et Doodle

L'utilisation de Zoom Events et de Doodle crée une expérience d'événement virtuel transparente et efficace qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment - fournir un contenu exceptionnel à vos participants.

Pour tirer le meilleur parti de votre événement virtuel, gardez ces conseils à l'esprit :

Préparez-vous à l'avance : Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de Zoom Events et de Doodle afin de réduire au minimum les problèmes techniques potentiels.

Faites participer votre public : Utilisez des fonctions interactives comme les sondages, les surveys, les quiz et le chat en direct pour impliquer vos participants et les faire participer à l'événement.

Mettez l'accent sur la qualité : Efforcez-vous de préparer un contenu et des images attrayants pour captiver votre public.

En intégrant Zoom Events à Doodle, vous pourrez facilement gérer des expériences virtuelles de grande envergure avec un minimum d'efforts.

Ne vous souciez pas d'essayer de gérer manuellement les horaires de tout le monde ou de vous occuper de tâches administratives fastidieuses. Au lieu de cela, vous pourrez vous concentrer sur la création et la diffusion d'un contenu exceptionnel à votre public, en veillant à ce que votre grand événement virtuel soit un succès retentissant.

Et après votre événement...

Une fois l'événement terminé, Doodle vous offre d'excellentes options pour rester en contact avec les participants.

Avec Booking Page, vous pouvez envoyer un lien aux participants pour qu'ils réservent du temps avec vous.

Cela peut vous permettre de recueillir des commentaires ou de rattraper le temps perdu sur un sujet abordé lors de l'événement. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Doodle, de décider quand vous souhaitez être disponible et d'envoyer le lien. Les participants réserveront les heures qui leur conviennent.

Et ne vous souciez pas de garder le contrôle. Les paramètres de puissance vous permettent de décider du nombre de réunions par jour, de la durée de la période tampon entre les réunions et bien d'autres choses encore.

Doodle 1:1 vous permet de rencontrer vos participants individuellement. Comme pour Booking Page, c'est très simple. Il vous suffit de déterminer les dates et heures auxquelles vous souhaitez vous rencontrer et de les envoyer à votre invité. Une fois qu'il aura choisi l'heure qui lui convient, un créneau sera réservé sur vos deux calendriers.

Les personnes qui utilisent Doodle gagnent en moyenne 45 minutes par semaine. Lorsque vous organisez un grand événement, vous avez besoin d'autant de temps que possible.