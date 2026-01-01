W dzisiejszej erze cyfrowej wydarzenia wirtualne cieszą się coraz większą popularnością, stanowiąc doskonały sposób na nawiązanie kontaktu z ogromną liczbą uczestników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Jednak organizacja dużych wydarzeń wirtualnych może stanowić nie lada wyzwanie, a związane z tym trudności obejmują zarówno planowanie harmonogramu i zarządzanie uczestnikami, jak i pokonywanie problemów technicznych.

Poznaj Zoom Events – przełomowe oprogramowanie, które stanowi wygodne rozwiązanie tych wyzwań. Przyjrzyjmy się, co Zoom Events może dla Ciebie zrobić, jakie są jego zalety, oraz dowiedzmy się, w jaki sposób integracja z Doodle może usprawnić i zoptymalizować proces planowania spotkań.

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Czym są wydarzenia w Zoomie?

Zoom Events to internetowa platforma do organizacji wydarzeń, która oferuje bardziej zaawansowane funkcje niż te dostępne w zwykłych Spotkania na platformie Zoom .

Zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o organizacji wydarzeń wirtualnych na dużą skalę, takich jak konferencje, targi i webinaria. Zoom Events oferuje więcej funkcji niż standardowa wersja Zoom. Funkcje te obejmują rejestrację uczestników, zwiększone zabezpieczenia, możliwość prowadzenia wielu sesji jednocześnie oraz opcje dostosowywania, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie na różne wydarzenia hybrydowe i wirtualne.

Zalety korzystania z Zoom Events

Wybór platformy Zoom Events wiąże się z kilkoma zaletami w porównaniu z tradycyjnymi platformami do organizacji wydarzeń wirtualnych:

Zwiększona liczba uczestników: Organizuj wydarzenia o praktycznie nieograniczonej liczbie uczestników, co pozwala na nawiązanie kontaktu z dowolną liczbą osób.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa: Rozszerzone opcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem i pokoje oczekiwania, pomagają zapewnić bezpieczeństwo Twojego wydarzenia.

Personalizacja: Stwórz wyjątkowe wydarzenie z wizerunkiem marki, dostosowując wygląd i styl stron rejestracji, wiadomości e-mail i nie tylko.

Włączenie serwisu Doodle do planowania

Doodle, znana firma narzędzie do planowania , można płynnie zintegrować z Zoom Events, aby usprawnić procesy planowania Twojego wirtualnego wydarzenia.

Dodając tę funkcję do swojego wydarzenia, możesz tworzyć i udostępniać ankiety, aby znaleźć idealną datę i godzinę, które zapewnią jak największą frekwencję, zaproponować różne opcje oraz otrzymywać na bieżąco informacje o najpopularniejszych wyborach.

Niestandardowe pytania w serwisie Doodle pozwalają również zebrać informacje z wyprzedzeniem, więc jeśli chcesz podzielić uczestników na różne grupy lub dowiedzieć się, skąd dołączają do Twojego wydarzenia – możesz to zrobić.

Zwiększ wydajność i efektywność podczas organizacji dużego wydarzenia wirtualnego, ograniczając nakład pracy administracyjnej do minimum dzięki wydajnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi serwisu Doodle.

Jak w pełni wykorzystać możliwości wirtualnych spotkań dzięki Zoom Events i Doodle

Wykorzystanie platform Zoom Events i Doodle pozwala stworzyć płynne i sprawne wydarzenie wirtualne, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne – dostarczaniu uczestnikom doskonałych treści.

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje wirtualne wydarzenie, pamiętaj o następujących wskazówkach:

Przygotuj się z wyprzedzeniem: zapoznaj się z funkcjami zarówno Zoom Events, jak i Doodle, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych problemów technicznych.

Zaangażuj odbiorców: korzystaj z funkcji interaktywnych, takich jak ankiety, ankiety , quizy i czat na żywo, które pozwolą utrzymać zaangażowanie uczestników i sprawią, że będą oni aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu.

Postaw na jakość: poświęć czas na przygotowanie interesujących treści i materiałów wizualnych, które przyciągną uwagę odbiorców.

Dzięki integracji Zoom Events z Doodle z łatwością będziesz mógł organizować duże wydarzenia wirtualne przy minimalnym wysiłku.

Nie musisz martwić się o ręczne dopasowywanie harmonogramów wszystkich uczestników ani zajmować się żmudnymi zadaniami administracyjnymi. Zamiast tego będziesz mógł skupić się na tworzeniu i dostarczaniu odbiorcom wyjątkowych treści, dzięki czemu Twoje duże wirtualne wydarzenie odniesie ogromny sukces.

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A po zakończeniu wydarzenia…

Po zakończeniu wydarzenia Doodle oferuje kilka świetnych możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikami.

Z Booking Page , możesz wysłać uczestnikom link, dzięki któremu będą mogli umówić się z Tobą na spotkanie.

Dzięki temu możesz zebrać opinie lub omówić kwestie poruszone podczas wydarzenia. Wystarczy zalogować się na swoje konto w serwisie Doodle, wybrać terminy, w których jesteś dostępny, i wysłać link. Uczestnicy sami zarezerwują terminy, które im odpowiadają.

I nie martw się o to, czy zachowasz kontrolę. Ustawienia mocy pozwolą Ci zdecydować, ile spotkań będziesz mieć dziennie, jakie przerwy będą między nimi oraz wiele innych rzeczy.

Doodle 1:1 daje Ci możliwość spotkania się z uczestnikami w trybie jeden na jeden. Podobnie jak w przypadku Booking Page, obsługa tej funkcji jest naprawdę prosta. Wystarczy wybrać daty i godziny, w których chcesz się spotkać, a następnie wysłać zaproszenie do osoby, którą chcesz zaprosić. Gdy ta wybierze dogodny dla siebie termin, rezerwacja zostanie zapisana w kalendarzach obu stron.

Użytkownicy serwisu Doodle oszczędzają średnio około 45 minut tygodniowo. Organizując duże wydarzenie, potrzebujesz jak najwięcej czasu. Wykorzystaj więc tę szansę dzięki Doodle. Wypróbuj serwis już dziś za darmo. Nie musisz podawać danych karty kredytowej.