ज़ूम इवेंट्स के साथ बड़े वर्चुअल अनुभवों का प्रबंधन करें

आज के डिजिटल युग में, वर्चुअल इवेंट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो कहीं भी स्थित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं।

हालाँकि, बड़े वर्चुअल इवेंट्स का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, जिसमें शेड्यूलिंग और प्रतिभागियों के प्रबंधन से लेकर तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने तक की चुनौतियाँ शामिल हैं।

प्रस्तुत है Zoom Events – वह क्रांतिकारी सॉफ़्टवेयर जो इन चुनौतियों का एक सुविधाजनक समाधान प्रदान करता है। आइए जानें कि Zoom Events आपके लिए क्या कर सकता है, इसके लाभ क्या हैं, और Doodle को एकीकृत करके आपका शेड्यूलिंग अनुभव कैसे सुगम और अनुकूलित हो सकता है।

ज़ूम इवेंट्स क्या हैं?

ज़ूम इवेंट्स एक ऑनलाइन इवेंट होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सामान्य से अधिक उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है। ज़ूम मीटिंग्स बिंदु

यह विशेष रूप से सम्मेलनों, एक्सपो और वेबिनार जैसे बड़े पैमाने पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़ूम इवेंट्स मानक ज़ूम टूल से मिलने वाली सुविधाओं से कहीं अधिक प्रदान करता है। इन सुविधाओं में पंजीकरण, उन्नत सुरक्षा, कई सत्रों की मेजबानी और अनुकूलन शामिल हैं, जो इसे विभिन्न हाइब्रिड/वर्चुअल अवसरों के लिए एक आदर्श समाधान बनाते हैं।

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ज़ूम इवेंट्स का उपयोग करने के लाभ

ज़ूम इवेंट्स को चुनने के पारंपरिक वर्चुअल इवेंट प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में कई फायदे हैं:

बढ़ी हुई सहभागी क्षमता: लगभग असीमित क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे आप आवश्यकतानुसार अधिकतम प्रतिभागियों के साथ जुड़ सकें।

बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ: पासवर्ड सुरक्षा और प्रतीक्षा कक्ष जैसी उन्नत सुरक्षा विकल्प आपके कार्यक्रम को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

अनुकूलन: पंजीकरण पृष्ठों, ईमेल और अन्य तत्वों की दिखावट और अनुभव को समायोजित करके एक अनूठा, ब्रांडेड इवेंट बनाएँ।

शेड्यूलिंग के लिए Doodle को एकीकृत करना

Doodle, एक प्रसिद्ध अनुसूचनी उपकरण , आपके वर्चुअल इवेंट के लिए शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु ज़ूम इवेंट्स के साथ सहजता से एकीकृत किया जा सकता है।

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इसे अपने इवेंट में जोड़कर, आप उपस्थिति को अधिकतम करने के लिए आदर्श समय और तारीख खोजने हेतु पोल बना और साझा कर सकते हैं, विभिन्न विकल्प पेश कर सकते हैं और सबसे लोकप्रिय विकल्पों पर रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

Doodle के कस्टम प्रश्न आपको पहले से जानकारी मांगने की सुविधा भी देते हैं, इसलिए यदि आप लोगों को अलग-अलग समूहों में बांटना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि वे आपके कार्यक्रम में कहाँ शामिल हो रहे हैं – तो आप ऐसा कर सकते हैं।

Doodle के शक्तिशाली और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस की बदौलत, न्यूनतम प्रशासनिक कार्य के साथ एक बड़े वर्चुअल इवेंट का प्रबंधन करते हुए उत्पादकता और दक्षता में सुधार करें।

ज़ूम इवेंट्स और Doodle के साथ वर्चुअल अनुभव को अधिकतम करना

ज़ूम इवेंट्स और Doodle का उपयोग करने से एक सहज और कुशल वर्चुअल इवेंट अनुभव बनता है, जो आपको वास्तव में महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है - अपने प्रतिभागियों के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करना।

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अपने वर्चुअल इवेंट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, इन सुझावों को ध्यान में रखें:

पहले से तैयारी करें: संभावित तकनीकी अड़चनों को न्यूनतम रखने के लिए ज़ूम इवेंट्स और Doodle दोनों की विशेषताओं से खुद को परिचित कराएँ।

अपने दर्शकों को शामिल करें: पोलिंग जैसी इंटरैक्टिव सुविधाओं का उपयोग करें, सर्वेक्षण , प्रश्नोत्तरी और लाइव चैट के माध्यम से अपने प्रतिभागियों को कार्यक्रम में संलग्न और रुचि बनाए रखें।

गुणवत्ता पर ध्यान दें: अपने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक सामग्री और दृश्यों को तैयार करने में मेहनत करें।

ज़ूम इवेंट्स को Doodle के साथ एकीकृत करके, आप न्यूनतम झंझट के साथ बड़े वर्चुअल अनुभवों का प्रबंधन करना आसान पाएंगे।

सभी के कार्यक्रमों को मैन्युअल रूप से समन्वयित करने या थकाऊ प्रशासनिक कार्यों से निपटने की चिंता न करें। इसके बजाय, आप अपने दर्शकों के लिए उत्कृष्ट सामग्री बनाने और प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिससे आपका विशाल वर्चुअल इवेंट शानदार सफलता हासिल करेगा।

और आपके कार्यक्रम के बाद…

एक बार आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर, Doodle आपको प्रतिभागियों से जुड़ने के लिए कुछ बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है।

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के साथ बुकिंग पेज आप प्रतिभागियों को आपके साथ समय बुक करने के लिए एक लिंक भेज सकते हैं।

यह आपको इवेंट में चर्चा किए गए किसी भी विषय पर फीडबैक इकट्ठा करने या अपडेट लेने की सुविधा देता है। बस अपने Doodle खाते में लॉग इन करें, तय करें कि आप कब उपलब्ध होना चाहते हैं, और लिंक भेजें। वे अपनी सुविधा के अनुसार समय बुक कर लेंगे।

और नियंत्रण बनाए रखने की चिंता मत करो। पावर सेटिंग्स आपको यह तय करने की सुविधा देंगी कि आप एक दिन में कितनी मीटिंग्स करें, उनके बीच कितना बफर समय रखें, और भी बहुत कुछ।

Doodle 1:1 आपको अपने प्रतिभागियों से एक-एक करके मिलने का मौका देता है। बुकिंग पेज की तरह, यह बहुत ही सरल है। बस आप जिन तारीखों और समयों पर मिलना चाहते हैं, उन्हें तय करें और उन्हें अपने आमंत्रित को भेजें। एक बार जब वे अपने लिए उपयुक्त समय चुन लेते हैं, तो दोनों कैलेंडरों में एक स्लॉट बुक हो जाएगा।

Doodle का उपयोग करने वाले लोग औसतन प्रति सप्ताह लगभग 45 मिनट बचा सकते हैं। जब आप किसी बड़े आयोजन का आयोजन कर रहे होते हैं, तो आपको जितना संभव हो उतना समय चाहिए। इसलिए Doodle के साथ जितना हो सके उतना समय वापस पाएं। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं। कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।