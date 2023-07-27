Teamwork is essentieel om projecten binnen een organisatie snel af te ronden. Bij teamsamenwerking horen meestal heel wat vergaderingen waarin leden ideeën kunnen uitwisselen, taken kunnen toewijzen en updates over het project kunnen geven.

Het op de traditionele manier regelen van deze vergaderingen kan best lastig zijn. Dat komt omdat iedereen op hetzelfde tijdstip aanwezig moet zijn, en dat past niet in de agenda van sommige teamleden.

Om snel tot overeenstemming te komen over een tijdstip, kan de organisator van een vergadering software voor het maken van enquêtes gebruiken om te bepalen wanneer iedereen beschikbaar is voor een afspraak. Deze tool helpt projectvertragingen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en de samenwerking binnen het team te verbeteren. Doodle, een van ’s werelds populairste tools voor het plannen van afspraken, biedt deze functie voor het maken van enquêtes, waarmee je mogelijk je omzet kunt verhogen en meer projecten kunt aannemen.

Leden van het enquêteteam bij Groepspolls

Het kan lastig zijn om vergaderingen te organiseren met iedereen uit je team, omdat ze allemaal hun eigen werk te doen hebben. Doodle maakt het echter een stuk makkelijker met Groepspolls . Je kunt een Groepspoll naar al je teamleden sturen, zodat ze kunnen aangeven op welke datum en tijdstip ze beschikbaar zijn voor een vergadering.

Maak een Groepspoll

Gebruik de resultaten van de poll om een tijdstip te kiezen en laat dit aan je team weten. Zie je hoe er geen onnodige berichten heen en weer gingen? Zo veel gedoe kan een planningstool voor teams je besparen.

Groepspolls zijn makkelijk op te zetten, maar je hebt wel een Doodle-account nodig om er een te maken. Maar dat is een fluitje van een cent.

Log in en je komt op je dashboard terecht. Klik op ‘Aanmaken’ en vervolgens op ‘Groepspoll’. Kies een naam voor de vergadering, voeg een beschrijving toe en stel verschillende tijdvakken in, zodat je teamleden kunnen kiezen wat hen het beste uitkomt. Stuur de enquête naar hen zodra je ‘m hebt aangemaakt en wacht op hun reactie.

Deze functie van de planningssoftware verhoogt de productiviteit op de werkplek doordat mensen tijd besparen. Teamleden hoeven alleen maar op de poll te reageren met het tijdstip dat voor hen uitkomt, in plaats van berichten te sturen of te bellen.

Maak een Groepspoll

Afspraken plannen, heel makkelijk

Met software voor het plannen van afspraken, zoals Doodle, kun je op korte termijn vergaderingen met je teamleden regelen.

Als projectmanager kun je, als je met je hele team een nieuwe koers voor een lopend project wilt bespreken, nog diezelfde dag een vergadering beleggen. Dit geldt of je team nu dicht bij elkaar werkt, op afstand of verspreid over verschillende tijdzones.

Maak een groepspoll aan, stuur die naar je hele team en vraag ze om dit als spoedeisend te behandelen. Aan de hand van hun antwoorden kun je bepalen wanneer je de vergadering moet inplannen. Het maken van enquêtes maakt teammanagement efficiënter en makkelijker.

Doodle is de ideale planningstool voor teams, want het is gebruiksvriendelijk en heeft veel functies die de samenwerking op de werkplek verbeteren. Je kunt een Boekingspagina met de online agenda, zodat je die naar klanten, collega’s en teamleden kunt sturen, zodat ze uit je lijst met beschikbare tijdvakken kunnen kiezen wanneer ze met je willen afspreken.

Dit bespaart tijd en moeite en zorgt ervoor dat alle betrokkenen minder berichten hoeven te sturen om een afspraak te maken. Het opstellen van enquêtes en online plannen is handig voor zowel grote teamvergaderingen als één-op-één-gesprekken.

Maak een Groepspoll

Integratie van videoconferenties en productiviteitstools

Je kunt videoconferentieplatforms zoals Microsoft Teams en Zoom koppelen aan de planningssoftware van Doodle, waardoor het makkelijker wordt om virtuele vergaderingen te organiseren.

Kies tijdens het instellen van je Boekingspagina het videoconferentieplatform van je keuze, dan kun je automatisch een link aanmaken waarmee mensen aan je vergadering kunnen deelnemen.

Met de agenda-integratie van Doodle kun je meerdere online agenda’s aan je account toevoegen. Zo worden al je aankomende afspraken op één platform gesynchroniseerd, zodat je nooit een afspraak mist. Het voorkomt ook dat je te veel afspraken inplant en daardoor gedwongen bent om sommige vergaderingen uit te stellen.

Maak een Groepspoll

Door een agenda-app te gebruiken om je afspraken op orde te houden, word je een betrouwbaar teamlid, want je komt altijd opdagen bij geplande afspraken.

Doodle ondersteunt ook integratie met productiviteitsplatforms zoals Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 en Zapier. Deze functie zorgt voor snellere werkprocessen en een betere samenwerking binnen het team.

Moet je vergaderingen inplannen terwijl je niet achter je bureau zit? Geen probleem. Via de voor mobiel geoptimaliseerde site van Doodle kun je je agenda vanaf elke locatie beheren, zonder dat je iets hoeft te downloaden.

Open Doodle gewoon in de browser van je telefoon of tablet en maak een Groepspoll aan door op het ‘+’-icoontje te tikken. Je kunt een titel, beschrijving, locatie, gegevens voor videoconferenties en beschikbare tijdvakken toevoegen, net zoals op de desktop.

Deel je poll met je teamgenoten en gebruik de reacties om het beste tijdstip te kiezen. Je kunt ook team- of één-op-één-afspraken inplannen via Boekingspagina of Doodle 1:1, allemaal rechtstreeks vanuit je mobiele browser. Je krijgt dezelfde functies, flexibiliteit en gebruiksgemak als de webversie, waar je ook bent.