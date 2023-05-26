Hoe je Calendly kunt koppelen aan digitale agenda’s

Hier is onze handleiding voor het koppelen van de planningstool Calendly aan digitale agenda’s zoals Outlook en Google Calendar .

Stap één: Kun je je agenda koppelen?

Calendly kan worden gekoppeld aan Google, Office 365, Outlook, iCloud en Microsoft Exchange.

Als je agenda niet tot deze tools behoort, is het onwaarschijnlijk dat je hem kunt synchroniseren.

Stap twee: Zoek je agenda

Ga naar de pagina ‘Kalenderkoppeling’, die je rechtsboven op je dashboard kunt vinden.

Als je hier bent, zoek je de agendatool die je gebruikt en klik je op ‘Verbinden’.

Je kunt maximaal zes agenda's toevoegen als je er meerdere gebruikt of als je een aparte agenda hebt voor je werk en je privéleven.

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Stap drie: Maak verbinding

Als je op ‘Verbinden’ klikt, moet je inloggen bij je agendadienst.

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Mogelijk wordt je gevraagd om Calendly toegang te geven tot bepaalde instellingen. Als je dit niet doet, kun je je agenda niet koppelen.

Vervolgens moet je instellen wat je wilt dat Calendly doet. Allereerst moet je bepalen in welke agenda('s) er op conflicten moet worden gecontroleerd. Ten tweede moet je bepalen in welke agenda('s) nieuwe afspraken moeten worden toegevoegd.

Je kunt zoveel agenda’s bekijken als je wilt, maar er kan maar aan één agenda nieuwe afspraken worden toegevoegd.

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