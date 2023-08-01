Wil je een gratis enquête? Probeer je een vergadering of evenement te organiseren en wil je weten wanneer je collega’s of vrienden beschikbaar zijn? Of wil je gewoon een poll maken om met vrienden te delen? Zoek dan niet verder dan Doodle!

Met Doodle is het niet alleen makkelijk om een snelle enquête om te delen met je contacten, en het is ook nog eens helemaal gratis! Maak een einde aan lange chatgesprekken of groepsmails, en krijg snelle, duidelijke en beknopte resultaten door Doodle te gebruiken.

Probeer Doodle

Ga aan de slag met de gratis online stemsoftware van Doodle

Een online stemming opzetten met Doodle het kost maar een paar simpele stappen. Zo doe je dat:

Om je account aan te maken, hoef je alleen maar je e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in te voeren, een paar seconden te wachten tot je een e-mail voor accountactivering ontvangt, en vervolgens je account te activeren. Voor nog snellere, directe toegang kun je gewoon inloggen met je Facebook- of Google-account. Het is wel mogelijk om enquêtes te maken zonder je te registreren, maar we raden je toch aan om een account aan te maken, zodat je al je enquêtes kunt bijhouden.

Probeer Doodle

Maak je eerste poll

Begin eerst met je Doodle-enquête door bovenaan de pagina ‘Maak een Doodle’ te kiezen. Op het eerste formulier zie je velden om de naam van de vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen in te vullen. Hier gebruiken we ‘Bestuursvergadering’. De locatie is ‘onze kantoren’ en we hebben een kleine opmerking toegevoegd, namelijk dat je de agenda van tevoren even moet doornemen. Dat is altijd een goed idee!

Als je een enquête wilt maken of een vragenlijst wilt versturen, kun je in stap twee ‘tekst’ kiezen en alle vragen toevoegen die je maar wilt. Laten we voor de bestuursvergadering in februari zorgen dat we verschillende tijdopties toevoegen, zodat onze deelnemers zeker weten dat ze het beste tijdstip kunnen vinden. Je kunt ook opties voor een hele dag toevoegen als je dat nodig hebt.

In stap 3 vind je alle belangrijke instellingen voor het maken van een Doodle-enquête. Kies bijvoorbeeld voor ‘ja’, ‘nee’, ‘indien nodig’, ‘beperkte opties’ of maak de Doodle-enquête verborgen. Hier zie je ook verschillende Doodle Premium-opties, zoals deadlines voor de poll en verzoeken om aanvullende informatie. Doodle Premium-accounts hebben ook brandingopties, zodat je je logo en bedrijfskleuren op al je uitnodigingen kunt zetten.

Vul je naam in bij stap 4, je e-mailadres, en stuur vervolgens de Doodle die je hebt aangemaakt naar je gasten. Voeg gewoon hun e-mailadressen toe in het vakje om de uitnodigingen te versturen. Zij kunnen stemmen op de data die ze leuk vinden en binnen enkele minuten heb je het beste tijdstip voor je vergadering gevonden. Kies de definitieve datum en sluit de poll af om iedereen op de hoogte te brengen. Doodle is de beste manier om bijeenkomsten te plannen!

Probeer Doodle

Zijn Doodle-enquêtes gratis?

Het maken van Doodle-peilingen is helemaal gratis. Als je veel peilingen of enquêtes met Doodle maakt, raden we je zeker aan om een account aan te maken. Zodra je je account hebt aangemaakt, kun je je agenda en adresboeken synchroniseren om je planning en uitnodigingen beter te beheren. Tijdens het maken van en deelnemen aan polls kun je tegelijkertijd je agenda bekijken, zodat je jezelf niet overboekt. We houden ook al je Doodle-afspraken bij in een handig dashboard.